Ausgewählter Artikel:

» (06.10.2026) espresso

Nur ein Mann

Bis vor wenigen Monaten hatte Felix Brüste, eine Gebärmutter und Eierstöcke. Der 22-Jährige ist trans. Mit espresso spricht er über seinen Weg.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Oktober 2026

» "Viele hören das vielleicht nicht gerne": Bettina Böttinger bezeichnet sich als "sehr glückliche lesbische Frau"

Als lesbische Frau seien die 70er-Jahre "nicht so eine lustige Zeit" gewesen, schildert Bettina Böttinger in Katja Burkards Podcast "Glow Up Your Life". Inzwischen führe die langjährige "Kölner Treff"-Moderatorin jedoch ein glückliches Leben.

» Konversionstherapien: Wenn der Glaube die sexuelle Orientierung «heilen» soll

Therapien, die sexuelle Orientierungen «korrigieren» sollen, schaffen viel Leid. Nun könnte es ein nationales Verbot geben.

» Hot Rubber: Erfolgsgeschichte des schwulen Kondoms

Mit "Hot Rubber" trug die Deutsche Aidshilfe vor 40 Jahren entscheidend zur "Kondomisierung" der schwulen Community bei.

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» Weyts-Mitarbeiter gibt sich als homosexueller Muslim aus

Ein Mitarbeiter des flämischen Ministers Ben Weyts hat unter einem falschen Namen einen Meinungsbeitrag an verschiedene Zeitungsredaktionen geschickt. In diesem Beitrag gab er sich als homosexueller Muslim aus Borgerhout aus. In dem Beitrag prangerte er Aggressionen gegen Homosexuelle an. Die Wochen

» In Tansania ist Homosexualität strafbar, doch Barbara Agostino nimmt dort kein Blatt vor den Mund

Bei einer internationalen Versammlung äußert sich die DP-Abgeordnete kritisch zum Umgang mit der LGBT-Minderheit. Damit stellt sie sich in die Tradition ihres Parteifreunds Xavier Bettel.

» Rapperin mit Haltung: Finna im Porträt

Die Hamburgerin setzt sich in ihren Songs mit Bodyshaming und Sexismus auseinander, aber auch mit Trans- und Queerfeindlichkeit. Gleichzeitig erlebt sie, dass der Gegenwind zunimmt.

» Nur ein Mann

Bis vor wenigen Monaten hatte Felix Brüste, eine Gebärmutter und Eierstöcke. Der 22-Jährige ist trans. Mit espresso spricht er über seinen Weg.

» Prozess gegen trans Frau wird für Hetze instrumentalisiert

Trans-Community berichtet von Hass und Beleidigungen im Internet  "Das macht Angst"

» Die 20 besten queeren Liebesromane aller Zeiten

Von Pariser Klassikern bis magischem Realismus: Die queeren Liebesgeschichten, die Literaturgeschichte schrieben.

» Einsamkeit in der queeren Szene: Tanzen bringt zusammen

Einsamkeit betrifft viele Menschen. Auch Moritz kennt das. Er ist queer und hatte früher keine Gleichgesinnten zum Austausch.

» Regenbogenbank im Tiergarten: Wie beschützt man diese Bank?

Eine Regenbogenbank erinnert an den Anschlag auf den Berliner CSD. Immer wieder wird sie beschmiert und zerstört. Doch Behörden und Bürger kämpfen, dass sie heil bleibt

Bezahltes Probeabo nötig

05. Oktober 2026

» Feministisches Kneipenkollektiv in Berlin bangt um die Zukunft

Seit 50 Jahren gibt es im Wedding eine im Kollektiv betriebene Kiezkneipe. Doch sie kämpft ums Überleben. Drei "Collectivistas" erklären, warum.

» Homofeinde gegen türkischen Musiker: Verhaftet wegen sexy

Am Ende schwingen zwei Männer die Hüften. Für die AKP und ihre "Familienpolitik" ist das Musikvideo von Mabel Matiz ein Problem. Aber es gibt eine Antwort.

» Gläubige Eltern, queerer Sohn: "Ich habe gewusst, dass das laut Bibel eine Sünde ist"

Timon wuchs christlich auf, doch er fühlte sich nie zugehörig. Nun wagt er ein offenes Gespräch mit seinen Eltern.

04. Oktober 2026

» Sie fingieren Dates mit Schwulen, dann greifen sie an. Ein Täter erzählt

Schwule verabreden sich über Dating-Apps. Doch zu den Treffen tauchen immer öfter Schwulenfeinde auf, die zuschlagen. Der stern sprach mit Betroffenen  und einem Täter.Ein kurzer Zusammenschnitt von Opfer.

Bezahltes Probeabo nötig

03. Oktober 2026

» "Als ob eine Bombe platzt"

Jörg Begler unterrichtet an einer Berliner Grundschule  offen als homosexuell geoutet. Dass dieser Schritt auch heute nicht selbstverständlich ist, merkt er immer wieder an den Reaktionen

» So merkte Tamy Glauser, dass sie lesbisch ist

Tamy Glauser wollte die eigene Sexualität lange nicht wahrhaben. Im Gespräch mit Jonathan Schächter erzählt das Model, wie Dorfintoleranz und Familienbrüche ihr Leben geprägt haben.

» Startschuss für "Queer AF": Neue Party-Reihe bringt queeres Lebensgefühl nach Neu-Ulm

Am Samstag, 3. Oktober, startet eine neue queere Tanzreihe in Neu-Ulm. Dazu gibt's einen geheimnisvollen Drink mit besonderem Namen. Das erwartet die Gäste.

02. Oktober 2026

» Neue "Crime Daheim"-Folge zum Fall Klaus-Peter Beer: Die extreme Rechte in Amberg

In der zweiten Folge der Miniserie zu Klaus-Peter Beer beleuchtet das Podcast-Team die extreme Rechte in der Oberpfalz von 1990 bis heute, welche Rolle die Täter darin hatten und wie präsent Gewalt im Alltag war.

» Weihbischof Schepers: Angst queerer Menschen ist Alltag in der Türkei

Weihbischof Schepers kritisiert ein hartes Vorgehen türkischer Behörden: Für viele queere Menschen sei Angst zum Alltag geworden. Der DBK-Queerbeauftragte zeigt sich solidarisch mit Betroffenen und Engagierten.