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» (07.10.2026) Heute.at

Krasse Verwandlung! Olympia-Star wird zur Dragqueen

Tom Daley überrascht nach Olympia-Karriere mit spektakulärem Drag-Makeover von Plastique Tiara. Fans erleben den Star völlig neu.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Oktober 2026

» Ex-Rotlicht-Größe Waltraud P. soll in ein Männergefängnis

Waltraud P. wurde als Walter geboren und soll Haftstrafe in der JA Josefstadt absitzen. Gericht klärt im November, ob es sich tatsächlich um eine Transperson handelt.

» Traunstein-Urteil: So gehen Gefängnisse mit trans Personen um

Eine Polizistin wird wegen Vergewaltigung verurteilt. Weil es sich um eine trans Person handelt, stellt sich die Frage nach dem richtigen Gefängnis.

» Martin: Frühere Kritiker bitten mich um Verzeihung  und outen sich

Die Debatte um LGBTQ-Seelsorge sorgt in der Kirche immer wieder für Konflikte. Der Jesuit James Martin berichtet nun von früheren Kritikern, die ihm immer häufiger schreiben  und sich entschuldigen.

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» Krasse Verwandlung! Olympia-Star wird zur Dragqueen

Tom Daley überrascht nach Olympia-Karriere mit spektakulärem Drag-Makeover von Plastique Tiara. Fans erleben den Star völlig neu.

» Wien bekommt eine Tina Turner Promenade

Neue Straßen, Parks und Plätze sollen künftig zeigen, wie vielfältig die Geschichte der Stadt ist. Geehrt werden Bühnenstars, Forschende, Widerstandskämpferinnen  und die LGBTIQ-Community.

» Was beim "Amoris laetitia"-Treffen in Rom auf dem Spiel steht

Ab Mittwoch kommen die Bischofskonferenz-Vorsitzenden aus aller Welt zusammen, um eine Bilanz zu "Amoris laetitia" zu ziehen. Holger Dörnemann sieht dabei das theologische Vermächtnis von Papst Franziskus gefährdet

» Einmal Regenbogen und zurück? Wenn Haltung schwieriger wird, wird sie wichtiger

!Luxemburg gilt als offen, international und vielfältig. Doch auch hier verändert sich das Klima. Queere Menschen erleben mehr Gegenwind, Unternehmen stehen unter wirtschaftlichem Druck und Diversity-Budgets werden kritischer hinterfragt. Gerade deshalb ist jetzt nicht die Zeit, Engagement zurückzufahren.

» Wie eine Kinderbuchvorlesung und ein Wahlplakat für Streit zwischen der AfD und einer Dragqueen sorgen

Ein Foto von Drag Queen Dita Whip taucht ohne ihre Zustimmung in einer AfD-Wahlkampf-Collage auf. Aus einer Kinderbuchlesung wird ein Politikum, das vor Gericht landet. Jetzt geht die Partei in Berufung.

06. Oktober 2026

» "Viele hören das vielleicht nicht gerne": Bettina Böttinger bezeichnet sich als "sehr glückliche lesbische Frau"

Als lesbische Frau seien die 70er-Jahre "nicht so eine lustige Zeit" gewesen, schildert Bettina Böttinger in Katja Burkards Podcast "Glow Up Your Life". Inzwischen führe die langjährige "Kölner Treff"-Moderatorin jedoch ein glückliches Leben.

» Konversionstherapien: Wenn der Glaube die sexuelle Orientierung «heilen» soll

Therapien, die sexuelle Orientierungen «korrigieren» sollen, schaffen viel Leid. Nun könnte es ein nationales Verbot geben.

» Hot Rubber: Erfolgsgeschichte des schwulen Kondoms

Mit "Hot Rubber" trug die Deutsche Aidshilfe vor 40 Jahren entscheidend zur "Kondomisierung" der schwulen Community bei.

» Weyts-Mitarbeiter gibt sich als homosexueller Muslim aus

Ein Mitarbeiter des flämischen Ministers Ben Weyts hat unter einem falschen Namen einen Meinungsbeitrag an verschiedene Zeitungsredaktionen geschickt. In diesem Beitrag gab er sich als homosexueller Muslim aus Borgerhout aus. In dem Beitrag prangerte er Aggressionen gegen Homosexuelle an. Die Wochen

» In Tansania ist Homosexualität strafbar, doch Barbara Agostino nimmt dort kein Blatt vor den Mund

Bei einer internationalen Versammlung äußert sich die DP-Abgeordnete kritisch zum Umgang mit der LGBT-Minderheit. Damit stellt sie sich in die Tradition ihres Parteifreunds Xavier Bettel.

» Rapperin mit Haltung: Finna im Porträt

Die Hamburgerin setzt sich in ihren Songs mit Bodyshaming und Sexismus auseinander, aber auch mit Trans- und Queerfeindlichkeit. Gleichzeitig erlebt sie, dass der Gegenwind zunimmt.

» Nur ein Mann

Bis vor wenigen Monaten hatte Felix Brüste, eine Gebärmutter und Eierstöcke. Der 22-Jährige ist trans. Mit espresso spricht er über seinen Weg.

» Prozess gegen trans Frau wird für Hetze instrumentalisiert

Trans-Community berichtet von Hass und Beleidigungen im Internet  "Das macht Angst"

» Die 20 besten queeren Liebesromane aller Zeiten

Von Pariser Klassikern bis magischem Realismus: Die queeren Liebesgeschichten, die Literaturgeschichte schrieben.

» Einsamkeit in der queeren Szene: Tanzen bringt zusammen

Einsamkeit betrifft viele Menschen. Auch Moritz kennt das. Er ist queer und hatte früher keine Gleichgesinnten zum Austausch.

» Regenbogenbank im Tiergarten: Wie beschützt man diese Bank?

Eine Regenbogenbank erinnert an den Anschlag auf den Berliner CSD. Immer wieder wird sie beschmiert und zerstört. Doch Behörden und Bürger kämpfen, dass sie heil bleibt

Bezahltes Probeabo nötig

05. Oktober 2026

» Feministisches Kneipenkollektiv in Berlin bangt um die Zukunft

Seit 50 Jahren gibt es im Wedding eine im Kollektiv betriebene Kiezkneipe. Doch sie kämpft ums Überleben. Drei "Collectivistas" erklären, warum.