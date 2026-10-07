Ausgewählter Artikel:

» (09.10.2026) ORF

Jorge González über seine Homosexualität: "Ich musste meine Familie schützen"

Der Entertainer und Catwalk-Profi wächst auf Kuba in einer Zeit auf, in der er seine Homosexualität nicht offen leben kann und verlässt mit 17 Jahren seine Heimat. Bei Patrick Budgen sprach er über Diskriminierung und sein spätes Outing gegenüber seinen Eltern, sowie seinen ungewöhnlichen Weg vom Nuklearökologie-Studenten zum Model und Choreografen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Oktober 2026

» Jorge González über seine Homosexualität: "Ich musste meine Familie schützen"

Der Entertainer und Catwalk-Profi wächst auf Kuba in einer Zeit auf, in der er seine Homosexualität nicht offen leben kann und verlässt mit 17 Jahren seine Heimat. Bei Patrick Budgen sprach er über Diskriminierung und sein spätes Outing gegenüber seinen Eltern, sowie seinen ungewöhnlichen Weg vom Nuklearökologie-Studenten zum Model und Choreografen.

» Welche Herausforderungen haben Regenbogenfamilien? Konferenz in Mannheim

Regenbogenfamilien, also lesbische oder schwule Paare oder Paare mit trans- oder intersexuellen Partnern mit Kindern, haben einerseits genau dieselben Probleme wie Familien mit heterosexuellen Eltern. Andererseits gibt es ganz besondere und oft große Herausforderungen. Welche das sind und wie man sie bestehen kann, darum geht es in Mannheim bei der "Regenbogen-Familienkonferenz 2026". SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem spricht mit Katharina Binder vom "LVSD+ Verband für queere Vielfalt", der früher "Lesben- und Schwulenverband" hieß.

» "Tragisch": Ex-Bürgermeister von Beust glaubt an CDU-Stimmen bei Wahl von AfD-Landtagspräsident

Ole von Beust und Klaus Wowereit bei Maischberger: Ex-Bürgermeister entsetzt über AfD-Wahl  und benennen klar, wer Mitschuld trägt.

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» Fäkalattacke auf Thuner Stadtbibliothek geklärt

Die Täterschaft der Fäkalattacke auf das Schaufenster der Stadtbibiiothek in Thun ist bekannt. Sie hat eine Anzeige am Hals und wird für die Schmierereien gegen den Pride Month und die LGBTQ+-Community zur Verantwortung gezogen. S.a.: Queere Bücher im Schaufenster: Kot-Attacke auf Stadtbibliothek (26.06.2026)

» Queen-Gitarrist spricht über Freddie Mercurys Tod

Der frühere Queen-Gitarrist Brian May hat über den Aids-Tod seines Bandkollegen und Freundes Freddie Mercury gesprochen. Als dieser starb, sei das einer der schlimmsten Tage seines Lebens gewesen, so der Musiker.

» "Foucault wollte an diesem Abend mehr, als nur gemeinsam zu essen, ich hatte kein Interessse"

Hier erklärt sein Biograf Didier Eribon Foucaults Einfluss auf aktuelle Debatten über Macht, Geschlecht und Identität  und wo ihn seine Nachfolger missverstehen.

Bezahltes Probeabo nötig

08. Oktober 2026

» Queeres Filmfestival in Hamburg: "Darin liegt eine wichtige Form von Empowerment"

"Remember and Resist" ist das diesjährige Motto des Festivals. Eine Mitarbeiterin erklärt, warum Widerstand in diesem Jahr besonders wichtig ist.

» Jeder zwölfte Widder will keine Weibchen: So queer ist die Tierwelt wirklich

Homosexualität im Tierreich ist bei rund 1500 Arten belegt. Was Forscher über Albatrosse, Widder, Bonobos und Pinguine heute wissen.

» Queere Schöpfungsfeier: Liturgisches Konzept soll Schule machen

"Abrakadabra" verbindet Bibel, Musik, Performance und Beteiligung  Konzept kann von anderen Gemeinden übernommen werden

» Sexueller Übergriff im Piercing-Studio während CSD? Prozess endet überraschend

Ein 43-Jähriger soll während des Christopher Street Day 2024 eine Frau in einem Piercingstudio unsittlich berührt haben.

» "Die Angst steckt noch immer im Rucksack"

Shachar Tzuk überlebte das Hamas-Massaker. Drei Jahre später hat sie ein Zuhause, eine Verlobte und ein neues Leben  aber noch immer eine gepackte Fluchttasche

» Homosexualität im Fussball: Den Ball flach halten

Anders als bei den Frauen fehlt es im Männerfussball noch immer an Vorbildern, die ein Coming-out gewagt hätten. Das hat auch mit dem Schweizerischen Fussballverband zu tun.

» "Safe Space" auf Rädern  Hilfe für Queere und Geflüchtete in Sachsen-Anhalt

Mit einem Beratungsmobil ist der Verein Rosa e.V. unterwegs, um Menschen mit Migrationsgeschichte und LGBTQ -Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Der Wahlsieg der AfD Anfang September hat bei vielen von ihnen Ängste geschürt.

» Anfeindungen belasten queere Jugendliche

Die psychosozialen Dienste der Stadt Wien und die Homosexuelle Initiative warnen vor der besonderen psychischen Belastung, der Personen der LGBTIQ+-Community ausgesetzt sind. Vor allem die Gesundheit queerer Kinder und Jugendlicher habe sich verschlechtert. Der Grund: gestiegene Anfeindungen und gezielte Angriffe auf queere Menschen.

07. Oktober 2026

» Ex-Rotlicht-Größe Waltraud P. soll in ein Männergefängnis

Waltraud P. wurde als Walter geboren und soll Haftstrafe in der JA Josefstadt absitzen. Gericht klärt im November, ob es sich tatsächlich um eine Transperson handelt.

» Traunstein-Urteil: So gehen Gefängnisse mit trans Personen um

Eine Polizistin wird wegen Vergewaltigung verurteilt. Weil es sich um eine trans Person handelt, stellt sich die Frage nach dem richtigen Gefängnis.

» Martin: Frühere Kritiker bitten mich um Verzeihung  und outen sich

Die Debatte um LGBTQ-Seelsorge sorgt in der Kirche immer wieder für Konflikte. Der Jesuit James Martin berichtet nun von früheren Kritikern, die ihm immer häufiger schreiben  und sich entschuldigen.

» Krasse Verwandlung! Olympia-Star wird zur Dragqueen

Tom Daley überrascht nach Olympia-Karriere mit spektakulärem Drag-Makeover von Plastique Tiara. Fans erleben den Star völlig neu.

» Wien bekommt eine Tina Turner Promenade

Neue Straßen, Parks und Plätze sollen künftig zeigen, wie vielfältig die Geschichte der Stadt ist. Geehrt werden Bühnenstars, Forschende, Widerstandskämpferinnen  und die LGBTIQ-Community.

» Was beim "Amoris laetitia"-Treffen in Rom auf dem Spiel steht

Ab Mittwoch kommen die Bischofskonferenz-Vorsitzenden aus aller Welt zusammen, um eine Bilanz zu "Amoris laetitia" zu ziehen. Holger Dörnemann sieht dabei das theologische Vermächtnis von Papst Franziskus gefährdet