Ausgewählter Artikel:

» (10.10.2026) Kirche+Leben

Bistum Münster: Aurica Jax übernimmt als Referentin für Queerpastoral

Die Theologin und Kirche+Leben-Kommentatorin folgt auf Iris Horstmann. Was sie vorhat, welche Herausforderungen auf sie zukommen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Oktober 2026

» Coming-Out-Tag: Mutprojekt für Jugendliche

Die Lokalzeit Bergisches Land ist das regionale Magazin im WDR Fernsehen für Wuppertal und das bergische Land.

» Haus Vera wird neues Zuhause der queeren Community

Das Queere Zentrum Wiesbaden ist in das Haus Vera auf dem Gelände der Walkmühle gezogen. Rund 260 Quadratmeter bieten Platz für Beratung, Gruppen und Veranstaltungen. Der neue Name erinnert an die Holocaust-Überlebende Vera Schweitzer  und ersetzt einen historisch belasteten Namen.

» Bistum Münster: Aurica Jax übernimmt als Referentin für Queerpastoral

Die Theologin und Kirche+Leben-Kommentatorin folgt auf Iris Horstmann. Was sie vorhat, welche Herausforderungen auf sie zukommen.

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» Troye Sivan über sein neues Album: "Queer zu sein, fühlt sich in dieser Zeit wie eine Art Statement an"

Jung, ledig, sucht nach Liebe, Romantik und Sex. Nach echter Connection, großen Gefühlen und dem nächsten Partykick. Mit "She's the Best" veröffentlicht Troye Sivan nun eine Songsammlung, die sich wie sein ganz persönliches Tagebuch liest. Gleichzeitig bedankt sich der Musiker und Schauspieler bei allen starken Frauen in seinem Leben.

» Warum die Geburtsstadt für die Obertunte Heimat und Schmerz zugleich ist

Jonárosa Oremek alias Obertunte wird mit dem Kulturförderpreis ausgezeichnet. Für die Drag-Künstlerin ist das ambivalent, denn ihre Heimatstadt steht für Isolation und Diskriminierung.

» Treffen mit Olivia Jones auf St. Pauli: Vom kleinen Dorf auf die große Bühne des Hamburger Kiez

Sebastian Krenzin merkte schon früh, dass er im falschen Körper lebt. Nach seiner Schulzeit machte sich der heute 36-Jährige von Carlow auf nach Hamburg.

» Bekommt die Wieden einen neuen Regenbogen-Zebrastreifen?

Die Wiedner Bezirksvertretung hat mehrheitlich einen neuen regenbogenfarbenen Zebrastreifen in der Favoritenstraße beantragt.

09. Oktober 2026

» Jorge González über seine Homosexualität: "Ich musste meine Familie schützen"

Der Entertainer und Catwalk-Profi wächst auf Kuba in einer Zeit auf, in der er seine Homosexualität nicht offen leben kann und verlässt mit 17 Jahren seine Heimat. Bei Patrick Budgen sprach er über Diskriminierung und sein spätes Outing gegenüber seinen Eltern, sowie seinen ungewöhnlichen Weg vom Nuklearökologie-Studenten zum Model und Choreografen.

» Welche Herausforderungen haben Regenbogenfamilien? Konferenz in Mannheim

Regenbogenfamilien, also lesbische oder schwule Paare oder Paare mit trans- oder intersexuellen Partnern mit Kindern, haben einerseits genau dieselben Probleme wie Familien mit heterosexuellen Eltern. Andererseits gibt es ganz besondere und oft große Herausforderungen. Welche das sind und wie man sie bestehen kann, darum geht es in Mannheim bei der "Regenbogen-Familienkonferenz 2026". SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem spricht mit Katharina Binder vom "LVSD+ Verband für queere Vielfalt", der früher "Lesben- und Schwulenverband" hieß.

» "Tragisch": Ex-Bürgermeister von Beust glaubt an CDU-Stimmen bei Wahl von AfD-Landtagspräsident

Ole von Beust und Klaus Wowereit bei Maischberger: Ex-Bürgermeister entsetzt über AfD-Wahl  und benennen klar, wer Mitschuld trägt.

» Fäkalattacke auf Thuner Stadtbibliothek geklärt

Die Täterschaft der Fäkalattacke auf das Schaufenster der Stadtbibiiothek in Thun ist bekannt. Sie hat eine Anzeige am Hals und wird für die Schmierereien gegen den Pride Month und die LGBTQ+-Community zur Verantwortung gezogen. S.a.: Queere Bücher im Schaufenster: Kot-Attacke auf Stadtbibliothek (26.06.2026)

» Queen-Gitarrist spricht über Freddie Mercurys Tod

Der frühere Queen-Gitarrist Brian May hat über den Aids-Tod seines Bandkollegen und Freundes Freddie Mercury gesprochen. Als dieser starb, sei das einer der schlimmsten Tage seines Lebens gewesen, so der Musiker.

» "Foucault wollte an diesem Abend mehr, als nur gemeinsam zu essen, ich hatte kein Interessse"

Hier erklärt sein Biograf Didier Eribon Foucaults Einfluss auf aktuelle Debatten über Macht, Geschlecht und Identität  und wo ihn seine Nachfolger missverstehen.

Bezahltes Probeabo nötig

08. Oktober 2026

» Queeres Filmfestival in Hamburg: "Darin liegt eine wichtige Form von Empowerment"

"Remember and Resist" ist das diesjährige Motto des Festivals. Eine Mitarbeiterin erklärt, warum Widerstand in diesem Jahr besonders wichtig ist.

» Jeder zwölfte Widder will keine Weibchen: So queer ist die Tierwelt wirklich

Homosexualität im Tierreich ist bei rund 1500 Arten belegt. Was Forscher über Albatrosse, Widder, Bonobos und Pinguine heute wissen.

» Queere Schöpfungsfeier: Liturgisches Konzept soll Schule machen

"Abrakadabra" verbindet Bibel, Musik, Performance und Beteiligung  Konzept kann von anderen Gemeinden übernommen werden

» Sexueller Übergriff im Piercing-Studio während CSD? Prozess endet überraschend

Ein 43-Jähriger soll während des Christopher Street Day 2024 eine Frau in einem Piercingstudio unsittlich berührt haben.

» "Die Angst steckt noch immer im Rucksack"

Shachar Tzuk überlebte das Hamas-Massaker. Drei Jahre später hat sie ein Zuhause, eine Verlobte und ein neues Leben  aber noch immer eine gepackte Fluchttasche

» Homosexualität im Fussball: Den Ball flach halten

Anders als bei den Frauen fehlt es im Männerfussball noch immer an Vorbildern, die ein Coming-out gewagt hätten. Das hat auch mit dem Schweizerischen Fussballverband zu tun.

» "Safe Space" auf Rädern  Hilfe für Queere und Geflüchtete in Sachsen-Anhalt

Mit einem Beratungsmobil ist der Verein Rosa e.V. unterwegs, um Menschen mit Migrationsgeschichte und LGBTQ -Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Der Wahlsieg der AfD Anfang September hat bei vielen von ihnen Ängste geschürt.