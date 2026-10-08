Ausgewählter Artikel:

» (11.10.2026) Frankfurter Rundschau

Erst Ärztin, dann Autorin: Leh-Wei Liao über ihren Debütroman "Glaszeit"

Leh-Wei Liao schafft es mit ihrem Debütroman auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Auf der Buchmesse spricht sie über ihren Weg zur Kunst.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Oktober 2026

» Frankfurter Buchmesse: Luxemburg, Lesestoff und lesbische Liebe

Wo Menschen noch für Bücher Schlange stehen: Eindrücke vom ersten Publikumstag der Frankfurter Buchmesse.

» Erst Ärztin, dann Autorin: Leh-Wei Liao über ihren Debütroman "Glaszeit"

Leh-Wei Liao schafft es mit ihrem Debütroman auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Auf der Buchmesse spricht sie über ihren Weg zur Kunst.

» Zwischen Freiheit und Anfeindungen: Queere Schweizerinnen erzählen, wie sie sich fühlen

Mehr Rechte, mehr Sichtbarkeit, mehr Selbstverständlichkeit: Für queere Menschen hat sich in der Schweiz vieles verändert. Doch wie fühlt sich ihr Leben heute tatsächlich an? blue News hat in der Community nachgefragt.

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» Lisa Christ und Milan Milanski im Doppelinterview: "Queer sein ist ein Befreiungsschlag"

Queer zu sein, kann befreiend sein  und manchmal gefährlich. Die Comedians Lisa Christ und Milan Milanski sprechen über "Queer Privilege", Homophobie und die Angst vor dem gesellschaftlichen Backlash. Und darüber, warum ein guter Witz Vorurteile ins Wanken bringen kann.

» "Man hat mehrere Coming-outs im Leben": Mels Weg zur eigenen Identität

Mit 15 outete sich Mel Müller als lesbisch, später als nicht-binär. Heute spricht er mit Jugendlichen über Vielfalt.

10. Oktober 2026

» Coming-Out-Tag: Mutprojekt für Jugendliche

Die Lokalzeit Bergisches Land ist das regionale Magazin im WDR Fernsehen für Wuppertal und das bergische Land.

» Haus Vera wird neues Zuhause der queeren Community

Das Queere Zentrum Wiesbaden ist in das Haus Vera auf dem Gelände der Walkmühle gezogen. Rund 260 Quadratmeter bieten Platz für Beratung, Gruppen und Veranstaltungen. Der neue Name erinnert an die Holocaust-Überlebende Vera Schweitzer  und ersetzt einen historisch belasteten Namen.

» Bistum Münster: Aurica Jax übernimmt als Referentin für Queerpastoral

Die Theologin und Kirche+Leben-Kommentatorin folgt auf Iris Horstmann. Was sie vorhat, welche Herausforderungen auf sie zukommen.

» Troye Sivan über sein neues Album: "Queer zu sein, fühlt sich in dieser Zeit wie eine Art Statement an"

Jung, ledig, sucht nach Liebe, Romantik und Sex. Nach echter Connection, großen Gefühlen und dem nächsten Partykick. Mit "She's the Best" veröffentlicht Troye Sivan nun eine Songsammlung, die sich wie sein ganz persönliches Tagebuch liest. Gleichzeitig bedankt sich der Musiker und Schauspieler bei allen starken Frauen in seinem Leben.

» Warum die Geburtsstadt für die Obertunte Heimat und Schmerz zugleich ist

Jonárosa Oremek alias Obertunte wird mit dem Kulturförderpreis ausgezeichnet. Für die Drag-Künstlerin ist das ambivalent, denn ihre Heimatstadt steht für Isolation und Diskriminierung.

» Treffen mit Olivia Jones auf St. Pauli: Vom kleinen Dorf auf die große Bühne des Hamburger Kiez

Sebastian Krenzin merkte schon früh, dass er im falschen Körper lebt. Nach seiner Schulzeit machte sich der heute 36-Jährige von Carlow auf nach Hamburg.

» Bekommt die Wieden einen neuen Regenbogen-Zebrastreifen?

Die Wiedner Bezirksvertretung hat mehrheitlich einen neuen regenbogenfarbenen Zebrastreifen in der Favoritenstraße beantragt.

09. Oktober 2026

» Jorge González über seine Homosexualität: "Ich musste meine Familie schützen"

Der Entertainer und Catwalk-Profi wächst auf Kuba in einer Zeit auf, in der er seine Homosexualität nicht offen leben kann und verlässt mit 17 Jahren seine Heimat. Bei Patrick Budgen sprach er über Diskriminierung und sein spätes Outing gegenüber seinen Eltern, sowie seinen ungewöhnlichen Weg vom Nuklearökologie-Studenten zum Model und Choreografen.

» Welche Herausforderungen haben Regenbogenfamilien? Konferenz in Mannheim

Regenbogenfamilien, also lesbische oder schwule Paare oder Paare mit trans- oder intersexuellen Partnern mit Kindern, haben einerseits genau dieselben Probleme wie Familien mit heterosexuellen Eltern. Andererseits gibt es ganz besondere und oft große Herausforderungen. Welche das sind und wie man sie bestehen kann, darum geht es in Mannheim bei der "Regenbogen-Familienkonferenz 2026". SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem spricht mit Katharina Binder vom "LVSD+ Verband für queere Vielfalt", der früher "Lesben- und Schwulenverband" hieß.

» "Tragisch": Ex-Bürgermeister von Beust glaubt an CDU-Stimmen bei Wahl von AfD-Landtagspräsident

Ole von Beust und Klaus Wowereit bei Maischberger: Ex-Bürgermeister entsetzt über AfD-Wahl  und benennen klar, wer Mitschuld trägt.

» Fäkalattacke auf Thuner Stadtbibliothek geklärt

Die Täterschaft der Fäkalattacke auf das Schaufenster der Stadtbibiiothek in Thun ist bekannt. Sie hat eine Anzeige am Hals und wird für die Schmierereien gegen den Pride Month und die LGBTQ+-Community zur Verantwortung gezogen. S.a.: Queere Bücher im Schaufenster: Kot-Attacke auf Stadtbibliothek (26.06.2026)

» Queen-Gitarrist spricht über Freddie Mercurys Tod

Der frühere Queen-Gitarrist Brian May hat über den Aids-Tod seines Bandkollegen und Freundes Freddie Mercury gesprochen. Als dieser starb, sei das einer der schlimmsten Tage seines Lebens gewesen, so der Musiker.

» "Foucault wollte an diesem Abend mehr, als nur gemeinsam zu essen, ich hatte kein Interessse"

Hier erklärt sein Biograf Didier Eribon Foucaults Einfluss auf aktuelle Debatten über Macht, Geschlecht und Identität  und wo ihn seine Nachfolger missverstehen.

Bezahltes Probeabo nötig

08. Oktober 2026

» Queeres Filmfestival in Hamburg: "Darin liegt eine wichtige Form von Empowerment"

"Remember and Resist" ist das diesjährige Motto des Festivals. Eine Mitarbeiterin erklärt, warum Widerstand in diesem Jahr besonders wichtig ist.

» Jeder zwölfte Widder will keine Weibchen: So queer ist die Tierwelt wirklich

Homosexualität im Tierreich ist bei rund 1500 Arten belegt. Was Forscher über Albatrosse, Widder, Bonobos und Pinguine heute wissen.