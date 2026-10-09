Ausgewählter Artikel:

» (12.10.2026) Jungle World

Repression gegen LGBT-Vereine in der Türkei

Seit Wochen gehen die türkische Polizei und Justiz scharf gegen lokale LGBT-Vereine und deren Unterstützer:innen vor. Ein Gespräch mit Anıl K., einem Aktivisten des LGBT-Vereins SPoD, dessen Anonymität wir wahren. Denn er berichtet, dass 35 seiner Mitstreitenden inzwischen in Haft sitzen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Oktober 2026

» 3.000 Euro für ein Musicalprojekt

Viva Randerscheinungen bringt mit "Drag me to Valhalla" Vielfalt auf die Bühne.

» Zehn Lesben in einer Garage  und verdammt viel Spass

Alwa Alibi ist Rapperin, Autorin und Theatermacherin. Auf ihrer neuen EP "U-Turn" schlägt die Bernerin musikalisch eine neue Richtung ein. Ein Gespräch über lesbische Freude, fremde Gespräche im Bus, Kunst und Privatleben  und weshalb sie lieber schreibt als liest.

» Repression gegen LGBT-Vereine in der Türkei

Seit Wochen gehen die türkische Polizei und Justiz scharf gegen lokale LGBT-Vereine und deren Unterstützer:innen vor. Ein Gespräch mit Anıl K., einem Aktivisten des LGBT-Vereins SPoD, dessen Anonymität wir wahren. Denn er berichtet, dass 35 seiner Mitstreitenden inzwischen in Haft sitzen.

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» Schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Mainzer Ordnungsamts

Schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Mainzer Ordnungsamts: Er soll Nachbarn bedroht haben. Der Mann fiel bereits 2024 auf. Die Stadt hat sich nun geäußert. S.a.: "Rainbow Shipping" in Mainz: Stadt-Mitarbeiter beleidigt Queers (10.07.2024)

» Er schaffte einen Ort, an dem sich queere Menschen nicht erklären müssen

Moritz Brandenstein fühlte sich als junger, schwuler Mann in Kassel oft allein. Daher zog es ihn nach Berlin und Köln. Heute ist er zurück in seiner Heimat und organisiert Tanzworkshops für queere Menschen. Dabei geht es um viel mehr als nur ums Tanzen.

11. Oktober 2026

» Frankfurter Buchmesse: Luxemburg, Lesestoff und lesbische Liebe

Wo Menschen noch für Bücher Schlange stehen: Eindrücke vom ersten Publikumstag der Frankfurter Buchmesse.

» Erst Ärztin, dann Autorin: Leh-Wei Liao über ihren Debütroman "Glaszeit"

Leh-Wei Liao schafft es mit ihrem Debütroman auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Auf der Buchmesse spricht sie über ihren Weg zur Kunst.

» Zwischen Freiheit und Anfeindungen: Queere Schweizerinnen erzählen, wie sie sich fühlen

Mehr Rechte, mehr Sichtbarkeit, mehr Selbstverständlichkeit: Für queere Menschen hat sich in der Schweiz vieles verändert. Doch wie fühlt sich ihr Leben heute tatsächlich an? blue News hat in der Community nachgefragt.

» Lisa Christ und Milan Milanski im Doppelinterview: "Queer sein ist ein Befreiungsschlag"

Queer zu sein, kann befreiend sein  und manchmal gefährlich. Die Comedians Lisa Christ und Milan Milanski sprechen über "Queer Privilege", Homophobie und die Angst vor dem gesellschaftlichen Backlash. Und darüber, warum ein guter Witz Vorurteile ins Wanken bringen kann.

» "Man hat mehrere Coming-outs im Leben": Mels Weg zur eigenen Identität

Mit 15 outete sich Mel Müller als lesbisch, später als nicht-binär. Heute spricht er mit Jugendlichen über Vielfalt.

10. Oktober 2026

» Coming-Out-Tag: Mutprojekt für Jugendliche

Die Lokalzeit Bergisches Land ist das regionale Magazin im WDR Fernsehen für Wuppertal und das bergische Land.

» Haus Vera wird neues Zuhause der queeren Community

Das Queere Zentrum Wiesbaden ist in das Haus Vera auf dem Gelände der Walkmühle gezogen. Rund 260 Quadratmeter bieten Platz für Beratung, Gruppen und Veranstaltungen. Der neue Name erinnert an die Holocaust-Überlebende Vera Schweitzer  und ersetzt einen historisch belasteten Namen.

» Bistum Münster: Aurica Jax übernimmt als Referentin für Queerpastoral

Die Theologin und Kirche+Leben-Kommentatorin folgt auf Iris Horstmann. Was sie vorhat, welche Herausforderungen auf sie zukommen.

» Troye Sivan über sein neues Album: "Queer zu sein, fühlt sich in dieser Zeit wie eine Art Statement an"

Jung, ledig, sucht nach Liebe, Romantik und Sex. Nach echter Connection, großen Gefühlen und dem nächsten Partykick. Mit "She's the Best" veröffentlicht Troye Sivan nun eine Songsammlung, die sich wie sein ganz persönliches Tagebuch liest. Gleichzeitig bedankt sich der Musiker und Schauspieler bei allen starken Frauen in seinem Leben.

» Warum die Geburtsstadt für die Obertunte Heimat und Schmerz zugleich ist

Jonárosa Oremek alias Obertunte wird mit dem Kulturförderpreis ausgezeichnet. Für die Drag-Künstlerin ist das ambivalent, denn ihre Heimatstadt steht für Isolation und Diskriminierung.

» Treffen mit Olivia Jones auf St. Pauli: Vom kleinen Dorf auf die große Bühne des Hamburger Kiez

Sebastian Krenzin merkte schon früh, dass er im falschen Körper lebt. Nach seiner Schulzeit machte sich der heute 36-Jährige von Carlow auf nach Hamburg.

» Bekommt die Wieden einen neuen Regenbogen-Zebrastreifen?

Die Wiedner Bezirksvertretung hat mehrheitlich einen neuen regenbogenfarbenen Zebrastreifen in der Favoritenstraße beantragt.

09. Oktober 2026

» Jorge González über seine Homosexualität: "Ich musste meine Familie schützen"

Der Entertainer und Catwalk-Profi wächst auf Kuba in einer Zeit auf, in der er seine Homosexualität nicht offen leben kann und verlässt mit 17 Jahren seine Heimat. Bei Patrick Budgen sprach er über Diskriminierung und sein spätes Outing gegenüber seinen Eltern, sowie seinen ungewöhnlichen Weg vom Nuklearökologie-Studenten zum Model und Choreografen.

» Welche Herausforderungen haben Regenbogenfamilien? Konferenz in Mannheim

Regenbogenfamilien, also lesbische oder schwule Paare oder Paare mit trans- oder intersexuellen Partnern mit Kindern, haben einerseits genau dieselben Probleme wie Familien mit heterosexuellen Eltern. Andererseits gibt es ganz besondere und oft große Herausforderungen. Welche das sind und wie man sie bestehen kann, darum geht es in Mannheim bei der "Regenbogen-Familienkonferenz 2026". SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem spricht mit Katharina Binder vom "LVSD+ Verband für queere Vielfalt", der früher "Lesben- und Schwulenverband" hieß.

» "Tragisch": Ex-Bürgermeister von Beust glaubt an CDU-Stimmen bei Wahl von AfD-Landtagspräsident

Ole von Beust und Klaus Wowereit bei Maischberger: Ex-Bürgermeister entsetzt über AfD-Wahl  und benennen klar, wer Mitschuld trägt.