Ausgewählter Artikel:

» (13.10.2026) Merkur

"Gelebtes Zeichen von Toleranz": Der erste CSD in Fürstenfeldbruck steht bevor

Vier Privatpersonen veranstalten am 17. Oktober den ersten Christopher Street Day in Fürstenfeldbruck. Motiviert hat sie auch eine Flut homophober Sticker, die sie bereits vor dem Event fanden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Oktober 2026

» "Gelebtes Zeichen von Toleranz": Der erste CSD in Fürstenfeldbruck steht bevor

Vier Privatpersonen veranstalten am 17. Oktober den ersten Christopher Street Day in Fürstenfeldbruck. Motiviert hat sie auch eine Flut homophober Sticker, die sie bereits vor dem Event fanden.

» Der Hass durchzieht Gesellschaft und Institutionen

Die Anti-Gender-Bewegung hat sich zu einer Bedrohung der Menschenrechte in Europa entwickelt, auch in Deutschland, zeigt "The Hate Review".

» Kastriert, verschleppt, vergessen  das verdrängte Schicksal queerer NS-Opfer

Viele Männer wurden kastriert, um auf freiem Fuß zu bleiben. Ein Abend in Kirkel zeigte, wie der NS-Staat Homosexuelle verfolgte. Doch auch, was nach 1945 mit den Ofern der Verfolgung geschah, ist erschütternd.

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» Regenbogenpastoral: "a+o"-Prädikat erfreut sich wachsender Beliebtheit

Regenbogenpastoral Österreich verleiht kirchlichen Organisationen und Pfarren Prädikat "a+o" für akzeptierende und offene Haltung gegenüber queeren Personen

» Loriot-Klassiker für den guten Zweck: Silvio Witt liest in Georgenkirche

Von "Das Frühstücksei" bis "Die Jodelschule": Eine Benefizlesung mit dem Bürgerbeauftragten soll Generationen verbinden und den Verein "Queer am See" unterstützen.

» Wie queere Briefe zum solidarischen Widerstand werden!

¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? An wen war der Brief gerichtet? Wie ein Brief in den Kasten, flattert die transnationale Produktion "Letters" von Beatrice Fleischlin und Diego Aramburo vom 14. bis 17. Oktober in den Südpol Luzern. Eine intime Performance über queere Familien und Briefe an Mütter und Kinder, die zum Widerstand werden.

12. Oktober 2026

» 3.000 Euro für ein Musicalprojekt

Viva Randerscheinungen bringt mit "Drag me to Valhalla" Vielfalt auf die Bühne.

» Zehn Lesben in einer Garage  und verdammt viel Spass

Alwa Alibi ist Rapperin, Autorin und Theatermacherin. Auf ihrer neuen EP "U-Turn" schlägt die Bernerin musikalisch eine neue Richtung ein. Ein Gespräch über lesbische Freude, fremde Gespräche im Bus, Kunst und Privatleben  und weshalb sie lieber schreibt als liest.

» Repression gegen LGBT-Vereine in der Türkei

Seit Wochen gehen die türkische Polizei und Justiz scharf gegen lokale LGBT-Vereine und deren Unterstützer:innen vor. Ein Gespräch mit Anıl K., einem Aktivisten des LGBT-Vereins SPoD, dessen Anonymität wir wahren. Denn er berichtet, dass 35 seiner Mitstreitenden inzwischen in Haft sitzen.

» Schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Mainzer Ordnungsamts

Schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Mainzer Ordnungsamts: Er soll Nachbarn bedroht haben. Der Mann fiel bereits 2024 auf. Die Stadt hat sich nun geäußert. S.a.: "Rainbow Shipping" in Mainz: Stadt-Mitarbeiter beleidigt Queers (10.07.2024)

» Er schaffte einen Ort, an dem sich queere Menschen nicht erklären müssen

Moritz Brandenstein fühlte sich als junger, schwuler Mann in Kassel oft allein. Daher zog es ihn nach Berlin und Köln. Heute ist er zurück in seiner Heimat und organisiert Tanzworkshops für queere Menschen. Dabei geht es um viel mehr als nur ums Tanzen.

11. Oktober 2026

» Frankfurter Buchmesse: Luxemburg, Lesestoff und lesbische Liebe

Wo Menschen noch für Bücher Schlange stehen: Eindrücke vom ersten Publikumstag der Frankfurter Buchmesse.

» Erst Ärztin, dann Autorin: Leh-Wei Liao über ihren Debütroman "Glaszeit"

Leh-Wei Liao schafft es mit ihrem Debütroman auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Auf der Buchmesse spricht sie über ihren Weg zur Kunst.

» Zwischen Freiheit und Anfeindungen: Queere Schweizerinnen erzählen, wie sie sich fühlen

Mehr Rechte, mehr Sichtbarkeit, mehr Selbstverständlichkeit: Für queere Menschen hat sich in der Schweiz vieles verändert. Doch wie fühlt sich ihr Leben heute tatsächlich an? blue News hat in der Community nachgefragt.

» Lisa Christ und Milan Milanski im Doppelinterview: "Queer sein ist ein Befreiungsschlag"

Queer zu sein, kann befreiend sein  und manchmal gefährlich. Die Comedians Lisa Christ und Milan Milanski sprechen über "Queer Privilege", Homophobie und die Angst vor dem gesellschaftlichen Backlash. Und darüber, warum ein guter Witz Vorurteile ins Wanken bringen kann.

» "Man hat mehrere Coming-outs im Leben": Mels Weg zur eigenen Identität

Mit 15 outete sich Mel Müller als lesbisch, später als nicht-binär. Heute spricht er mit Jugendlichen über Vielfalt.

10. Oktober 2026

» Coming-Out-Tag: Mutprojekt für Jugendliche

Die Lokalzeit Bergisches Land ist das regionale Magazin im WDR Fernsehen für Wuppertal und das bergische Land.

» Haus Vera wird neues Zuhause der queeren Community

Das Queere Zentrum Wiesbaden ist in das Haus Vera auf dem Gelände der Walkmühle gezogen. Rund 260 Quadratmeter bieten Platz für Beratung, Gruppen und Veranstaltungen. Der neue Name erinnert an die Holocaust-Überlebende Vera Schweitzer  und ersetzt einen historisch belasteten Namen.

» Bistum Münster: Aurica Jax übernimmt als Referentin für Queerpastoral

Die Theologin und Kirche+Leben-Kommentatorin folgt auf Iris Horstmann. Was sie vorhat, welche Herausforderungen auf sie zukommen.

» Troye Sivan über sein neues Album: "Queer zu sein, fühlt sich in dieser Zeit wie eine Art Statement an"

Jung, ledig, sucht nach Liebe, Romantik und Sex. Nach echter Connection, großen Gefühlen und dem nächsten Partykick. Mit "She's the Best" veröffentlicht Troye Sivan nun eine Songsammlung, die sich wie sein ganz persönliches Tagebuch liest. Gleichzeitig bedankt sich der Musiker und Schauspieler bei allen starken Frauen in seinem Leben.