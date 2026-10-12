Ausgewählter Artikel:

» (15.10.2026) Vaterland

City mit wenig Sex: Das stellt man in Russland mit Hit-Serien an

Der russische Streamingdienst Amediateka bietet einen breiten Zugang zu westlichen Filmen und TV-Produktionen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Oktober 2026

» Belladonna Bless aus Bochum will hoch hinaus

Die aufstrebende Dragqueen steht noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Im Radio Bochum-Interview hat sie uns verraten, wie sie zum Drag gekommen ist und was eine Dragmutter ist.

» Michel Foucault wäre 100: Der Ordner der Diskurse

Wenn es die Kategorie Modedenker ohne Ablaufdatum gäbe, müsste er auf dem Treppchen ganz oben stehen. Vor 100 Jahren, am 15. Oktober 1926, wurde Michel Foucault im südwestfranzösischen Poitiers in eine reiche Ärztefamilie geboren.

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Der russische Streamingdienst Amediateka bietet einen breiten Zugang zu westlichen Filmen und TV-Produktionen.

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» Der selbstzerstörerische MAGA-Kulturkrieg

Die US-Demokraten könnten das Glück haben, im November bei den Midterms mitanzusehen, wie sich Trumps Republikanische Partei selbst zerstört.

» Teile der SPD Hessen fordern Absage an rechten Comedian  Frankfurt soll ihm "keinen Raum bieten"

Nach der Frankfurter Linkspartei setzen sich mehrere SPD-Arbeitsgruppen gegen einen Auftritt des rechten Comedians Nikolai Binner ein.

» Queere Partys statt feste Clubs: So verändert sich Münchens Nachtleben

Das Glockenbachviertel war einst Hochburg der queeren Szene. Heute schließen Bars, und neue Partyreihen ersetzen zunehmend die klassischen Treffpunkte. Im AZ-Podcast 'Kindl der Nacht' erzählt Party-Veranstalterin Sina Scherer, warum queere Schutzräume so wichtig sind und was sich in München ändern muss.

» "Queer Story Telling" in Albersloh: Persönliche Lebensgeschichte bewegt

Beim "Queer Story Telling" in Albersloh berichtete Markus Schulz offen von prägenden Erfahrungen seines Lebens. Die Veranstaltung am Internationalen Coming-out-Day führte zu einem lebhaften Austausch.

14. Oktober 2026

» Razzien gegen Queers in der Türkei: Finsternis am Bosporus

Einst galt Istanbul als Kunstmetropole. Doch durch staatliche Repressionen unter Erdogan kann gerade queere Kunst kaum mehr stattfinden.

» Beartooth: "I'm more myself than I've ever been"

Beartooth-Sänger Caleb Shomo spricht über "Pure Ecstasy", sein Coming-out, die Erwartungen der Metalcore-Szene und vieles mehr.

» Orbán-Lager serviert beim Thema LGBT alten Wein aus alten Schläuchen

Ungarns neue Regierung hat das Kinderschutzgesetz aus der Ära Orbán reformiert. Die alte Garde reagiert mit hohlen Phrasen und dem Verweis auf ein ungültiges Referendum

» Wie den Rosenkranz heute beten? Ein Vorschlag

Wie kann der Rosenkranz heute befreiend und Gemeinschaft stiftend gebetet werden? Ein queer-feministischer Vorschlag.

13. Oktober 2026

» "Gelebtes Zeichen von Toleranz": Der erste CSD in Fürstenfeldbruck steht bevor

Vier Privatpersonen veranstalten am 17. Oktober den ersten Christopher Street Day in Fürstenfeldbruck. Motiviert hat sie auch eine Flut homophober Sticker, die sie bereits vor dem Event fanden.

» Der Hass durchzieht Gesellschaft und Institutionen

Die Anti-Gender-Bewegung hat sich zu einer Bedrohung der Menschenrechte in Europa entwickelt, auch in Deutschland, zeigt "The Hate Review".

» Kastriert, verschleppt, vergessen  das verdrängte Schicksal queerer NS-Opfer

Viele Männer wurden kastriert, um auf freiem Fuß zu bleiben. Ein Abend in Kirkel zeigte, wie der NS-Staat Homosexuelle verfolgte. Doch auch, was nach 1945 mit den Ofern der Verfolgung geschah, ist erschütternd.

» Regenbogenpastoral: "a+o"-Prädikat erfreut sich wachsender Beliebtheit

Regenbogenpastoral Österreich verleiht kirchlichen Organisationen und Pfarren Prädikat "a+o" für akzeptierende und offene Haltung gegenüber queeren Personen

» Loriot-Klassiker für den guten Zweck: Silvio Witt liest in Georgenkirche

Von "Das Frühstücksei" bis "Die Jodelschule": Eine Benefizlesung mit dem Bürgerbeauftragten soll Generationen verbinden und den Verein "Queer am See" unterstützen.

» Wie queere Briefe zum solidarischen Widerstand werden!

¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? An wen war der Brief gerichtet? Wie ein Brief in den Kasten, flattert die transnationale Produktion "Letters" von Beatrice Fleischlin und Diego Aramburo vom 14. bis 17. Oktober in den Südpol Luzern. Eine intime Performance über queere Familien und Briefe an Mütter und Kinder, die zum Widerstand werden.

12. Oktober 2026

» 3.000 Euro für ein Musicalprojekt

Viva Randerscheinungen bringt mit "Drag me to Valhalla" Vielfalt auf die Bühne.

» Zehn Lesben in einer Garage  und verdammt viel Spass

Alwa Alibi ist Rapperin, Autorin und Theatermacherin. Auf ihrer neuen EP "U-Turn" schlägt die Bernerin musikalisch eine neue Richtung ein. Ein Gespräch über lesbische Freude, fremde Gespräche im Bus, Kunst und Privatleben  und weshalb sie lieber schreibt als liest.

» Repression gegen LGBT-Vereine in der Türkei

Seit Wochen gehen die türkische Polizei und Justiz scharf gegen lokale LGBT-Vereine und deren Unterstützer:innen vor. Ein Gespräch mit Anıl K., einem Aktivisten des LGBT-Vereins SPoD, dessen Anonymität wir wahren. Denn er berichtet, dass 35 seiner Mitstreitenden inzwischen in Haft sitzen.