Ausgewählter Artikel:

» (16.10.2026) Ostsee Zeitung

Rostockerin (22) mixt Cocktails im Fachwerk 7: "Hier ist mein Safe Place"

Drei Jahre lang bereiste Vicky Wrobel mit Aida die Welt. Seit Juni steht die 22-jährige Transfrau hinter dem Tresen der Rostocker Bar Fachwerk 7, die für den Gastro-Preis in der Kategorie "Beste Bar" nominiert ist. Mit 15 eigenen Cocktail-Kreationen bringt sie frischen Wind in die neue Cocktailkarte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Oktober 2026

» "Time Warp": Die ungeschminkte Wahrheit hinter dem queeren Halloween-Klassiker

It's a jump to the left: Was als Parodie auf die albernen Tanzsongs der Fünfziger begann, hat sich längst zum unverzichtbaren Halloween-Evergreen entwickelt. Hier kommt die Geschichte des Time Warp aus der Rocky Horror Show.

» Rostockerin (22) mixt Cocktails im Fachwerk 7: "Hier ist mein Safe Place"

Drei Jahre lang bereiste Vicky Wrobel mit Aida die Welt. Seit Juni steht die 22-jährige Transfrau hinter dem Tresen der Rostocker Bar Fachwerk 7, die für den Gastro-Preis in der Kategorie "Beste Bar" nominiert ist. Mit 15 eigenen Cocktail-Kreationen bringt sie frischen Wind in die neue Cocktailkarte.

» Trans-Verfolgung im NS: Adele Haas war kein Einzelfall

Erstmals beschäftigt sich eine Studie in Rheinland-Pfalz mit der Verfolgung von Trans-Personen während der Nazi-Zeit. Bis heute kämpft die Community um Anerkennung als NS-Opfer. S.a.: Studie gibt queeren NS-Verfolgten ihre Geschichte zurück (16.10.2026)

- Werbung -



» Der Neue mit dem Tatendrang, Dominik Krause, Münchner Oberbürgermeister, "Ich hatte nicht das Ziel eines Amtes"

Ursprünglich hat sich Dominik Krause gegen Rechtsextremismus engagiert. Daraus wurde ein Stadtratsmandant, heute ist er OB. Er ist jung, schwul, grün und sagt: "Ich bin nicht von allen gewählt, aber für alle". Mit ihm weht ein neuer Wind durch das Rathaus, er will die Menschen parteiübergreifend zusammenbringen.

» Kendall Jenner packt über Sex mit Delevingne aus

Reality-Star Kendall Jenner hat sich erstmals zu den langjährigen Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung mit Model-Kollegin Cara Delevingne geäußert. Seit Jahren fragen sich Fans, wie die beiden Laufstegschönheiten zueinander stehen!

» Vor Heimspiel gegen Köln: Schwulenfeindliche Einträge von Eintracht-Internetseite entfernt

Kurz vor dem Spiel gegen Köln sind aus dem offiziellen Eintracht-Fanforum schwulenfeindliche Einträge entfernt worden. Die Posts standen viele Jahre auf der Eintracht-Seite und enthielten homophobe Klischees über Köln. Queere Fanclubs sagen, die Löschung war überfällig.

» Die Normalität des Andersseins

Ein Kabarettist bringt Achtklässlern am Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg sexuelle Vielfalt per Comedy-Show näher. Die 90-minütige Stunde wird vom bayerischen Sozialministerium finanziert.

» Bundesweite CSD-Tagung in Recklinghausen: Queere Vereine treffen sich am Wochenende

Queere Aktivisten aus ganz Deutschland kommen nach Recklinghausen. Neben einer Fachtagung stehen eine Stadtführung und eine Party auf dem Programm.

» Bad Lippspringe benennt Queer-Beauftragten und flaggt für Toleranz

Regenbogenfahnen wehen zu den Coming-Out-Days vor dem Rathaus der Badestadt.

» Steve, Frank und ihre "Zaubermaus": "Queer sein ist normal"  schwules Paar mit Kind teilt Familienglück und trotzt Hass im Netz

Als der Bundestag die Ehe für alle beschloss, weinte Steve vor dem Fernseher. Denn das hieß: Für queere Paare sinken die Hürden für eine Adoption. Mit seinem Ehemann Frank adoptierte er 2022 ein Kind. Die beiden teilen ihr Familienglück auf Insta. Der Kanal hat nicht nur Fans. So geht das Paar mit Hasskommentaren um.

» Akten enthüllen: So oft kam CSD-Attentäter Abdul Ballout davon

Er soll Mitschüler verprügelt, einen Lehrer beleidigt und bestohlen sowie Jugendliche bedroht haben. Da war Abdul Ballout (✝21) gerade 13 Jahre alt. Jahre später wurde er zum Attentäter vom Berliner Christopher Street Day (CSD). Eine Frau starb, zahlreiche Menschen wurden verletz

15. Oktober 2026

» Belladonna Bless aus Bochum will hoch hinaus

Die aufstrebende Dragqueen steht noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Im Radio Bochum-Interview hat sie uns verraten, wie sie zum Drag gekommen ist und was eine Dragmutter ist.

» Michel Foucault wäre 100: Der Ordner der Diskurse

Wenn es die Kategorie Modedenker ohne Ablaufdatum gäbe, müsste er auf dem Treppchen ganz oben stehen. Vor 100 Jahren, am 15. Oktober 1926, wurde Michel Foucault im südwestfranzösischen Poitiers in eine reiche Ärztefamilie geboren.

» City mit wenig Sex: Das stellt man in Russland mit Hit-Serien an

Der russische Streamingdienst Amediateka bietet einen breiten Zugang zu westlichen Filmen und TV-Produktionen.

» Der selbstzerstörerische MAGA-Kulturkrieg

Die US-Demokraten könnten das Glück haben, im November bei den Midterms mitanzusehen, wie sich Trumps Republikanische Partei selbst zerstört.

» Teile der SPD Hessen fordern Absage an rechten Comedian  Frankfurt soll ihm "keinen Raum bieten"

Nach der Frankfurter Linkspartei setzen sich mehrere SPD-Arbeitsgruppen gegen einen Auftritt des rechten Comedians Nikolai Binner ein.

» Queere Partys statt feste Clubs: So verändert sich Münchens Nachtleben

Das Glockenbachviertel war einst Hochburg der queeren Szene. Heute schließen Bars, und neue Partyreihen ersetzen zunehmend die klassischen Treffpunkte. Im AZ-Podcast 'Kindl der Nacht' erzählt Party-Veranstalterin Sina Scherer, warum queere Schutzräume so wichtig sind und was sich in München ändern muss.

» "Queer Story Telling" in Albersloh: Persönliche Lebensgeschichte bewegt

Beim "Queer Story Telling" in Albersloh berichtete Markus Schulz offen von prägenden Erfahrungen seines Lebens. Die Veranstaltung am Internationalen Coming-out-Day führte zu einem lebhaften Austausch.

14. Oktober 2026

» Razzien gegen Queers in der Türkei: Finsternis am Bosporus

Einst galt Istanbul als Kunstmetropole. Doch durch staatliche Repressionen unter Erdogan kann gerade queere Kunst kaum mehr stattfinden.

» Beartooth: "I'm more myself than I've ever been"

Beartooth-Sänger Caleb Shomo spricht über "Pure Ecstasy", sein Coming-out, die Erwartungen der Metalcore-Szene und vieles mehr.