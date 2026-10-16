Ausgewählter Artikel:

» (19.10.2026) Kölner Stadt-Anzeiger

Queere Literatur: Wettbewerb feiert Premiere

Erstmals wurde im Rhein-Sieg-Kreis ein queerer Literaturwettbewerb ausgerichtet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Oktober 2026

» Queere Literatur: Wettbewerb feiert Premiere

Erstmals wurde im Rhein-Sieg-Kreis ein queerer Literaturwettbewerb ausgerichtet.

» Gebürtiger Steirer bei "The Taste": Seine Vergangenheit überrascht

Er stand bereits als Dragqueen bei Heidi Klum vor der Kamera. Jetzt greift Bernd (42) bei "The Taste" zum Kochlöffel. Mit dabei hat der gebürtige Steirer einen ganz besonderen Glücksbringer.

» CSD-Treffen in Recklinghausen: "Wir wollen kein Feindbild sein"

Die wachsende Zahl von Angriffen auf queere Menschen macht der queeren Gemeinschaft in Deutschland große Sorgen.

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18. Oktober 2026

» Die Regenbogenfarben erreichen mehr und mehr das Münchner Umland

Beim ersten Christopher Street Day in Fürstenfeldbruck gehen rund 500 Teilnehmende für die Gleichberechtigung homosexueller und queerer Menschen auf die Straße. Für nächstes Jahr kündigen die Organisatoren bereits an, noch lauter und bunter zu werden.

» "Faschisierung ist ein medialer Prozess"

Wir alle sind im Internet unterwegs, wir klicken, liken und kommentieren  und befördern oftmals eine Dynamik der Eskalation, schreibt der Kulturwissenschaftler Simon Strick in seinem neuen Buch. Wir haben mit ihm über Faschisierung, Memes und mediale Eigendynamiken gesprochen.

» Evangelikale in Deutschland: Wo der Pietismus bis heute politisch wirkt

Vom Pietismus zur politischen Kraft: In Württemberg, Sachsen und NRW halten sich evangelikale Netzwerke  teils beobachtet vom Verfassungsschutz.

» Schon bald wieder frei? Neonazi Liebich hofft auf vorzeitige Knast-Entlassung

Neonazi-Transfrau Marla-Svenja Liebich hofft auf eine vorzeitige Knast-Entlassung.

» Michi Skopek: "Als schwuler Mann wird mir auf der Straße hinterhergespuckt"

Als schriller Paradiesvogel  wie er sich selbst bezeichnet  hatte es Michael Skopek nicht immer leicht. Heute ist er stolz auf sein Auftreten und geht selbstbewusst seinen eigenen Weg.

» Queeres Leben in Düsseldorf: Ein Abend voller Altbier und bester Stimmung

Die Brauerei Schumacher hat in ihrem Innenhof an der Oststraße die queere Reihe "Altrosa" gestartet. Jetzt war Premiere. Jeder kann mitfeiern, nicht nur die schwul-lesbische Szene.

» Queerfeindlichkeit unter Jugendlichen: An der Toleranzgrenze

Ausgerechnet in den Niederlanden sinkt die Akzeptanz von Homosexualität unter Jugendlichen drastisch. Was kann man tun? Zu Besuch an einer Schule.

17. Oktober 2026

» Kommentar: Zwei Prinzen, ein Zeichen

Bocholt bekommt in dieser Session ein Prinzenpaar, wie es das hier noch nicht gab: Prinz Christoph Vitz übernimmt die Rolle gemeinsam mit seinem Lebenspartner Uwe Hagestedt. Dabei hatte Vitz sich eigentlich schon eine Prinzessin ausgesucht, als der Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals ihm als oberstes Gremium vorschlug, die Rolle erstmals doppelt zu besetzen. Der Ausschuss wollte damit ein Zeichen setzen.

» Wie sich türkeistämmige queere Menschen in Berlin engagieren

In der Türkei gehen die Behörden seit Mitte September verstärkt gegen die queere Community vor. In Berlin engagieren sich türkeistämmige queere Menschen für ihre Community, gehen auf die Straße und versuchen ihren Freund:innen in der Türkei zu helfen.

» Bund lanciert neue "Love Life"-Kampagne für junge Erwachsene

Diese richtet sich an 16- bis 26-Jährige und informiert über Safer Sex sowie sexuelle Gesundheit.

» "Sprachverhunzung!": Elke Heidenreich will nichts vom Gendern hören  Sängerin Mieze Katz hält dagegen

Bei "Inas Nacht" geraten Autorin Elke Heidenreich und Sängerin Mieze Katz bei Thema Gendern aneinander. Kann Ina Müller den Streit schlichten?

16. Oktober 2026

» "Time Warp": Die ungeschminkte Wahrheit hinter dem queeren Halloween-Klassiker

It's a jump to the left: Was als Parodie auf die albernen Tanzsongs der Fünfziger begann, hat sich längst zum unverzichtbaren Halloween-Evergreen entwickelt. Hier kommt die Geschichte des Time Warp aus der Rocky Horror Show.

» Rostockerin (22) mixt Cocktails im Fachwerk 7: "Hier ist mein Safe Place"

Drei Jahre lang bereiste Vicky Wrobel mit Aida die Welt. Seit Juni steht die 22-jährige Transfrau hinter dem Tresen der Rostocker Bar Fachwerk 7, die für den Gastro-Preis in der Kategorie "Beste Bar" nominiert ist. Mit 15 eigenen Cocktail-Kreationen bringt sie frischen Wind in die neue Cocktailkarte.

» Trans-Verfolgung im NS: Adele Haas war kein Einzelfall

Erstmals beschäftigt sich eine Studie in Rheinland-Pfalz mit der Verfolgung von Trans-Personen während der Nazi-Zeit. Bis heute kämpft die Community um Anerkennung als NS-Opfer. S.a.: Studie gibt queeren NS-Verfolgten ihre Geschichte zurück (16.10.2026)

» Der Neue mit dem Tatendrang, Dominik Krause, Münchner Oberbürgermeister, "Ich hatte nicht das Ziel eines Amtes"

Ursprünglich hat sich Dominik Krause gegen Rechtsextremismus engagiert. Daraus wurde ein Stadtratsmandant, heute ist er OB. Er ist jung, schwul, grün und sagt: "Ich bin nicht von allen gewählt, aber für alle". Mit ihm weht ein neuer Wind durch das Rathaus, er will die Menschen parteiübergreifend zusammenbringen.

» Kendall Jenner packt über Sex mit Delevingne aus

Reality-Star Kendall Jenner hat sich erstmals zu den langjährigen Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung mit Model-Kollegin Cara Delevingne geäußert. Seit Jahren fragen sich Fans, wie die beiden Laufstegschönheiten zueinander stehen!

» Vor Heimspiel gegen Köln: Schwulenfeindliche Einträge von Eintracht-Internetseite entfernt

Kurz vor dem Spiel gegen Köln sind aus dem offiziellen Eintracht-Fanforum schwulenfeindliche Einträge entfernt worden. Die Posts standen viele Jahre auf der Eintracht-Seite und enthielten homophobe Klischees über Köln. Queere Fanclubs sagen, die Löschung war überfällig.