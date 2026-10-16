Ausgewählter Artikel:

» (20.10.2026) katholisch.de

Bischof: Familie als grundlegende gesellschaftliche Einheit zerfällt

Der norwegische Bischof Erik Varden kritisiert den Bedeutungsverlust der christlichen Ehe. Familien könnten etwas vom klösterlichen Leben lernen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Oktober 2026

» "Queere Menschen bekommen genauso Kinder": Was einer Leipziger Hebamme wichtig ist

"Leipzig in 24 Stunden" ist eine Porträtreihe von Menschen, die vor dem Wahljahr 2027 erzählen, wie ihr Alltag von stadtpolitischen Entscheidungen beeinflusst wird. Heute: Hebamme Nora Sandig vom Geburtshaus "Aus dem Bauch heraus".

» Bischof: Familie als grundlegende gesellschaftliche Einheit zerfällt

Der norwegische Bischof Erik Varden kritisiert den Bedeutungsverlust der christlichen Ehe. Familien könnten etwas vom klösterlichen Leben lernen.

» Dragqueen von Rotenburg möchte unterhalten und Normalität schaffen

Joella Juicy ist laut eigener Aussage die erste Dragqueen von Rotenburg. Sie will für Unterhaltung sorgen. Darauf reagieren manche mit Drohungen und Hass.

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» "Ich wollte bei keiner Übersetzung mitmachen, in der ständig von 'Herr' die Rede ist"

Die "Bibel in gerechter Sprache" sorgte vor zwanzig Jahren für heftige Kontroversen. Mitübersetzerin Luzia Sutter Rehmann erklärt, warum sie mit patriarchalen Gottesbildern brechen wollte und wie sie mit der Kritik daran umging.

19. Oktober 2026

» Nach dem CSD-Anschlag: Viele Bekundungen, kaum Konkretes

Für den Schutz der queeren Community tut die Bundesregierung weiterhin wenig  weder finanziell noch gesetzlich. Das zeigt eine kleine Anfrage der Grünen.

» Queere Literatur: Wettbewerb feiert Premiere

Erstmals wurde im Rhein-Sieg-Kreis ein queerer Literaturwettbewerb ausgerichtet.

» Gebürtiger Steirer bei "The Taste": Seine Vergangenheit überrascht

Er stand bereits als Dragqueen bei Heidi Klum vor der Kamera. Jetzt greift Bernd (42) bei "The Taste" zum Kochlöffel. Mit dabei hat der gebürtige Steirer einen ganz besonderen Glücksbringer.

» CSD-Treffen in Recklinghausen: "Wir wollen kein Feindbild sein"

Die wachsende Zahl von Angriffen auf queere Menschen macht der queeren Gemeinschaft in Deutschland große Sorgen.

18. Oktober 2026

» Die Regenbogenfarben erreichen mehr und mehr das Münchner Umland

Beim ersten Christopher Street Day in Fürstenfeldbruck gehen rund 500 Teilnehmende für die Gleichberechtigung homosexueller und queerer Menschen auf die Straße. Für nächstes Jahr kündigen die Organisatoren bereits an, noch lauter und bunter zu werden.

» "Faschisierung ist ein medialer Prozess"

Wir alle sind im Internet unterwegs, wir klicken, liken und kommentieren  und befördern oftmals eine Dynamik der Eskalation, schreibt der Kulturwissenschaftler Simon Strick in seinem neuen Buch. Wir haben mit ihm über Faschisierung, Memes und mediale Eigendynamiken gesprochen.

» Evangelikale in Deutschland: Wo der Pietismus bis heute politisch wirkt

Vom Pietismus zur politischen Kraft: In Württemberg, Sachsen und NRW halten sich evangelikale Netzwerke  teils beobachtet vom Verfassungsschutz.

» Schon bald wieder frei? Neonazi Liebich hofft auf vorzeitige Knast-Entlassung

Neonazi-Transfrau Marla-Svenja Liebich hofft auf eine vorzeitige Knast-Entlassung.

» Michi Skopek: "Als schwuler Mann wird mir auf der Straße hinterhergespuckt"

Als schriller Paradiesvogel  wie er sich selbst bezeichnet  hatte es Michael Skopek nicht immer leicht. Heute ist er stolz auf sein Auftreten und geht selbstbewusst seinen eigenen Weg.

» Queeres Leben in Düsseldorf: Ein Abend voller Altbier und bester Stimmung

Die Brauerei Schumacher hat in ihrem Innenhof an der Oststraße die queere Reihe "Altrosa" gestartet. Jetzt war Premiere. Jeder kann mitfeiern, nicht nur die schwul-lesbische Szene.

» Queerfeindlichkeit unter Jugendlichen: An der Toleranzgrenze

Ausgerechnet in den Niederlanden sinkt die Akzeptanz von Homosexualität unter Jugendlichen drastisch. Was kann man tun? Zu Besuch an einer Schule.

17. Oktober 2026

» Kommentar: Zwei Prinzen, ein Zeichen

Bocholt bekommt in dieser Session ein Prinzenpaar, wie es das hier noch nicht gab: Prinz Christoph Vitz übernimmt die Rolle gemeinsam mit seinem Lebenspartner Uwe Hagestedt. Dabei hatte Vitz sich eigentlich schon eine Prinzessin ausgesucht, als der Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals ihm als oberstes Gremium vorschlug, die Rolle erstmals doppelt zu besetzen. Der Ausschuss wollte damit ein Zeichen setzen.

» Wie sich türkeistämmige queere Menschen in Berlin engagieren

In der Türkei gehen die Behörden seit Mitte September verstärkt gegen die queere Community vor. In Berlin engagieren sich türkeistämmige queere Menschen für ihre Community, gehen auf die Straße und versuchen ihren Freund:innen in der Türkei zu helfen.

» Bund lanciert neue "Love Life"-Kampagne für junge Erwachsene

Diese richtet sich an 16- bis 26-Jährige und informiert über Safer Sex sowie sexuelle Gesundheit.

» "Sprachverhunzung!": Elke Heidenreich will nichts vom Gendern hören  Sängerin Mieze Katz hält dagegen

Bei "Inas Nacht" geraten Autorin Elke Heidenreich und Sängerin Mieze Katz bei Thema Gendern aneinander. Kann Ina Müller den Streit schlichten?

16. Oktober 2026

» "Time Warp": Die ungeschminkte Wahrheit hinter dem queeren Halloween-Klassiker

It's a jump to the left: Was als Parodie auf die albernen Tanzsongs der Fünfziger begann, hat sich längst zum unverzichtbaren Halloween-Evergreen entwickelt. Hier kommt die Geschichte des Time Warp aus der Rocky Horror Show.