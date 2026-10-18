Ausgewählter Artikel:

» (21.10.2026) SWR

TONI": Ein Bauer will als Frau leben  neuer Film entsteht im Schwarzwald

Im Schwarzwald entsteht gerade "TONI" von Ulrike Grote. Der Kinofilm erzählt von einem Bauern, der spät erkennt, dass er als Frau leben möchte  und von Liebe und Identität.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Oktober 2026

» Die Regenbogentreppe in Hattingen: Hass im Netz, gute Gespräche vor Ort

Die geplante Regenbogentreppe in Hattingen sorgt für Hass im Netz. Die Initiatoren informieren  und diskutieren mit Kritikern.

» Bedrohungen, Manipulation, Gewalt: Wie eine rechte Jugendgruppe das Hochland in Atem hält

Das Hochland hat ein Neonazi-Problem. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte "Hochland Jugend" treibt am Stadtrand ihr Unwesen.

» TONI": Ein Bauer will als Frau leben  neuer Film entsteht im Schwarzwald

Im Schwarzwald entsteht gerade "TONI" von Ulrike Grote. Der Kinofilm erzählt von einem Bauern, der spät erkennt, dass er als Frau leben möchte  und von Liebe und Identität.

- Werbung -



» Hassrede und -verbrechen: Europarat fordert bessere Schulung belgischer Polizisten

Belgische Polizisten sollten besser geschult werden, was die Behandlung von Hassrede und Hassverbrechen betrifft. Das schreibt der Europaratsausschuss gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) in einem neuen Bericht.

» Queeres Leben ohne Vorurteile

Das Audio-Projekt "Immer Hier" macht die Lebensgeschichten queerer Menschen aus Südtirol hörbar. In Prad wurde darüber diskutiert.

» Razzia im Casa Kuá: In voller Montur gegen 13 trans Frauen

Fast 40 Beamt:innen haben die Berliner "Doll"-Community gestürmt. Die Razzia zeigt, dass der Staat trans Leben nicht schützt. Das ist fatal.

» CSD-Ikone kämpft gegen Rollenbilder: "Versuche, das Patriarchat zu zerschlagen"

Jays Bühnenarbeit  entstanden aus dem Aufbrechen klassischer Rollenmuster beim Tanz  versteht sich als direkter Kampf gegen patriarchale Strukturen, die nach Jays Ansicht überall und selbst in Teilen der queeren Szene existieren.

20. Oktober 2026

» Hammer, Sichel, Regenbogen und Gewehr

Sie wollen Sicherheit jenseits des Staatsapparates und bewaffnen sich deshalb, sagen Seth und Erica von den Armed Queers aus den USA

» "Queere Menschen bekommen genauso Kinder": Was einer Leipziger Hebamme wichtig ist

"Leipzig in 24 Stunden" ist eine Porträtreihe von Menschen, die vor dem Wahljahr 2027 erzählen, wie ihr Alltag von stadtpolitischen Entscheidungen beeinflusst wird. Heute: Hebamme Nora Sandig vom Geburtshaus "Aus dem Bauch heraus".

» Bischof: Familie als grundlegende gesellschaftliche Einheit zerfällt

Der norwegische Bischof Erik Varden kritisiert den Bedeutungsverlust der christlichen Ehe. Familien könnten etwas vom klösterlichen Leben lernen.

» Dragqueen von Rotenburg möchte unterhalten und Normalität schaffen

Joella Juicy ist laut eigener Aussage die erste Dragqueen von Rotenburg. Sie will für Unterhaltung sorgen. Darauf reagieren manche mit Drohungen und Hass.

» "Ich wollte bei keiner Übersetzung mitmachen, in der ständig von 'Herr' die Rede ist"

Die "Bibel in gerechter Sprache" sorgte vor zwanzig Jahren für heftige Kontroversen. Mitübersetzerin Luzia Sutter Rehmann erklärt, warum sie mit patriarchalen Gottesbildern brechen wollte und wie sie mit der Kritik daran umging.

19. Oktober 2026

» Nach dem CSD-Anschlag: Viele Bekundungen, kaum Konkretes

Für den Schutz der queeren Community tut die Bundesregierung weiterhin wenig  weder finanziell noch gesetzlich. Das zeigt eine kleine Anfrage der Grünen.

» Queere Literatur: Wettbewerb feiert Premiere

Erstmals wurde im Rhein-Sieg-Kreis ein queerer Literaturwettbewerb ausgerichtet.

» Gebürtiger Steirer bei "The Taste": Seine Vergangenheit überrascht

Er stand bereits als Dragqueen bei Heidi Klum vor der Kamera. Jetzt greift Bernd (42) bei "The Taste" zum Kochlöffel. Mit dabei hat der gebürtige Steirer einen ganz besonderen Glücksbringer.

» CSD-Treffen in Recklinghausen: "Wir wollen kein Feindbild sein"

Die wachsende Zahl von Angriffen auf queere Menschen macht der queeren Gemeinschaft in Deutschland große Sorgen.

18. Oktober 2026

» Die Regenbogenfarben erreichen mehr und mehr das Münchner Umland

Beim ersten Christopher Street Day in Fürstenfeldbruck gehen rund 500 Teilnehmende für die Gleichberechtigung homosexueller und queerer Menschen auf die Straße. Für nächstes Jahr kündigen die Organisatoren bereits an, noch lauter und bunter zu werden.

» "Faschisierung ist ein medialer Prozess"

Wir alle sind im Internet unterwegs, wir klicken, liken und kommentieren  und befördern oftmals eine Dynamik der Eskalation, schreibt der Kulturwissenschaftler Simon Strick in seinem neuen Buch. Wir haben mit ihm über Faschisierung, Memes und mediale Eigendynamiken gesprochen.

» Evangelikale in Deutschland: Wo der Pietismus bis heute politisch wirkt

Vom Pietismus zur politischen Kraft: In Württemberg, Sachsen und NRW halten sich evangelikale Netzwerke  teils beobachtet vom Verfassungsschutz.

» Schon bald wieder frei? Neonazi Liebich hofft auf vorzeitige Knast-Entlassung

Neonazi-Transfrau Marla-Svenja Liebich hofft auf eine vorzeitige Knast-Entlassung.