Ausgewählter Artikel:

» (22.10.2026) magazin.hiv

Positive Begegnungen: "Altern geht stark mit Verlustängsten einher"

Welche Wohn- und Lebensmodelle wünschen sich Menschen mit HIV im Alter? Dies war eine der zentralen Fragen bei unserer HIV-Konferenz "Positiven Begegnungen", die Mitte August in Magdeburg stattfand. Jan Bockemühl von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) beschäftigt sich seit Längerem damit. Er berichtet von Best-Practice-Modellen, schlägt Bündnisse vor und appelliert an die Politik, auf allen Ebenen zu unterstützen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Oktober 2026

» Aids-Geschichte: "Es braucht manchmal nur einen einzigen Menschen, um etwas in Bewegung zu setzen"

Wir haben mit Axel Schock über sein Buch "Aids. Chronik einer Pandemie" und über Geschichte(n), die Bedeutung von Erinnern sowie Lehren für die Zukunft gesprochen.

» Positive Begegnungen: "Altern geht stark mit Verlustängsten einher"

Welche Wohn- und Lebensmodelle wünschen sich Menschen mit HIV im Alter? Dies war eine der zentralen Fragen bei unserer HIV-Konferenz "Positiven Begegnungen", die Mitte August in Magdeburg stattfand. Jan Bockemühl von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) beschäftigt sich seit Längerem damit. Er berichtet von Best-Practice-Modellen, schlägt Bündnisse vor und appelliert an die Politik, auf allen Ebenen zu unterstützen.

» Möchte endlich ganz sie selbst sein: Trans-Frau aus Balingen sammelt Spenden für ihre Operation

Schon als Kind wusste Diana, dass sie sich nicht als Junge fühlt. Heute, mit 23 Jahren, wünscht sich die junge Frau eine geschlechtsangleichende Operation. Dafür fehlen ihr 3500 Euro. Mit einem Spendenaufruf hofft sie, ihrem Ziel näherzukommen.

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» Missverständnis oder Diskriminierung?

Wurde ein schwuler Mann aus Winterthur wegen seiner sexuellen Orientierung in einem Bewerbungsprozess ?diskriminiert?

» Sexistisch und homophobe Äusserungen: SVP-Fraktion im Zürcher Gemeinderat distanziert sich von Parteikollege Marty

Der SVP-Politiker Christoph Marty hatte nach den Krawallen am Hardplatz auf Facebook gegen Frauen und Homosexuelle in der Stadtpolizei gehetzt. Seine Fraktion verurteilte das im Gemeinderat «vehement». Die AL fordert ein Strafverfahren.

» Amtszeit des Queerbeauftragten endet: Verunsicherte Community

Ende Oktober endet mit der Legislaturperiode auch die Amtszeit des Berliner Queerbeauftragten Alfonso Pantisano. Ein fatales Zeichen zur Unzeit.

» Turn-Kampfrichter: "Es ist, als würde man ein Videospiel spielen"

Kampfrichter Edgard Vernetti Ferreira erklärt, warum Computer bei der Turn-WM Menschen als Helfer brauchen und woher die Sorge vor vermeintlich femininen Einflüssen im Männerturnen rührt.

21. Oktober 2026

» Die Regenbogentreppe in Hattingen: Hass im Netz, gute Gespräche vor Ort

Die geplante Regenbogentreppe in Hattingen sorgt für Hass im Netz. Die Initiatoren informieren  und diskutieren mit Kritikern.

» Bedrohungen, Manipulation, Gewalt: Wie eine rechte Jugendgruppe das Hochland in Atem hält

Das Hochland hat ein Neonazi-Problem. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte "Hochland Jugend" treibt am Stadtrand ihr Unwesen.

» TONI": Ein Bauer will als Frau leben  neuer Film entsteht im Schwarzwald

Im Schwarzwald entsteht gerade "TONI" von Ulrike Grote. Der Kinofilm erzählt von einem Bauern, der spät erkennt, dass er als Frau leben möchte  und von Liebe und Identität.

» Hassrede und -verbrechen: Europarat fordert bessere Schulung belgischer Polizisten

Belgische Polizisten sollten besser geschult werden, was die Behandlung von Hassrede und Hassverbrechen betrifft. Das schreibt der Europaratsausschuss gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) in einem neuen Bericht.

» Queeres Leben ohne Vorurteile

Das Audio-Projekt "Immer Hier" macht die Lebensgeschichten queerer Menschen aus Südtirol hörbar. In Prad wurde darüber diskutiert.

» Razzia im Casa Kuá: In voller Montur gegen 13 trans Frauen

Fast 40 Beamt:innen haben die Berliner "Doll"-Community gestürmt. Die Razzia zeigt, dass der Staat trans Leben nicht schützt. Das ist fatal.

» CSD-Ikone kämpft gegen Rollenbilder: "Versuche, das Patriarchat zu zerschlagen"

Jays Bühnenarbeit  entstanden aus dem Aufbrechen klassischer Rollenmuster beim Tanz  versteht sich als direkter Kampf gegen patriarchale Strukturen, die nach Jays Ansicht überall und selbst in Teilen der queeren Szene existieren.

20. Oktober 2026

» Hammer, Sichel, Regenbogen und Gewehr

Sie wollen Sicherheit jenseits des Staatsapparates und bewaffnen sich deshalb, sagen Seth und Erica von den Armed Queers aus den USA

» "Queere Menschen bekommen genauso Kinder": Was einer Leipziger Hebamme wichtig ist

"Leipzig in 24 Stunden" ist eine Porträtreihe von Menschen, die vor dem Wahljahr 2027 erzählen, wie ihr Alltag von stadtpolitischen Entscheidungen beeinflusst wird. Heute: Hebamme Nora Sandig vom Geburtshaus "Aus dem Bauch heraus".

» Bischof: Familie als grundlegende gesellschaftliche Einheit zerfällt

Der norwegische Bischof Erik Varden kritisiert den Bedeutungsverlust der christlichen Ehe. Familien könnten etwas vom klösterlichen Leben lernen.

» Dragqueen von Rotenburg möchte unterhalten und Normalität schaffen

Joella Juicy ist laut eigener Aussage die erste Dragqueen von Rotenburg. Sie will für Unterhaltung sorgen. Darauf reagieren manche mit Drohungen und Hass.

» "Ich wollte bei keiner Übersetzung mitmachen, in der ständig von 'Herr' die Rede ist"

Die "Bibel in gerechter Sprache" sorgte vor zwanzig Jahren für heftige Kontroversen. Mitübersetzerin Luzia Sutter Rehmann erklärt, warum sie mit patriarchalen Gottesbildern brechen wollte und wie sie mit der Kritik daran umging.

19. Oktober 2026

» Nach dem CSD-Anschlag: Viele Bekundungen, kaum Konkretes

Für den Schutz der queeren Community tut die Bundesregierung weiterhin wenig  weder finanziell noch gesetzlich. Das zeigt eine kleine Anfrage der Grünen.