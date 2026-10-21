Ausgewählter Artikel:

» (23.10.2026) taz

Warum "Emma" dem Feminismus zuletzt mehr schadete als nutzte

Nach 50 Jahren erscheint Alice Schwarzers Blatt "Emma" im Dezember zum letzten Mal. Das wurde auch Zeit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Oktober 2026

» 76-jährige Jenaerin ist begeistert von Drag-Queens

Jutti (76) ist das erste Mal bei einer Drag-Show. Sie war begeistert.

» Pionier aus Verzweiflung

Vor 40 Jahren starb Gerd Schreiber an Aids. Er war der erste HIV-Positive, mit dem die Aidshilfe Köln in Kontakt kam.

» Premiere in Sechtem: 25 Texte für den ersten queeren Literaturpreis

Beim ersten queeren Literaturwettbewerb im Rhein-Sieg-Kreis überzeugten Texte von Noah, Abigail und Noel die Jury.

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» Queere Publikationen: Zurück zu antikapitalistischen Wurzeln

Das queere Stadtmagazin Siegessäule ist nun eine Genossenschaft, wurde also in die Hände der Leserinnen und Leser überführt. Die langjährigen Verlegerinnen Gudrun Fertig und Manuela Kay haben Abschied genommen. Der Kampf für Selbstbestimmung geht weiter.

» Razzia bei "Casa Kuà" in Berlin: Debatte über Versorgung von trans Personen

Die Berliner Polizei durchsucht eine Einrichtung, in der trans Personen verschreibungspflichtige Hormonmedikamente erhalten haben sollen. Die Razzia löst eine Debatte über Lücken in der Gesundheitsversorgung für trans Personen aus.

» "Blasphemische Farce": Civitas Schweiz erwägt Strafanzeige gegen Genfer Queer-Festival

Die katholische Bewegung Civitas Schweiz hat eine Strafanzeige gegen das Genfer Queer-Filmfestival "Everybody's Perfect" in Erwägung gezogen. Anlass ist der Dokumentarfilm "Hunky Jesus", den das Festival trotz der Forderung von Civitas nach einer Streichung im Programm behielt und am 17. Oktober zeigte. In den sozialen Netzwerken prangerte Civitas eine "abscheuliche, blasphemische Farce" an.

» "Ich bin gerne Kampflesbe"

Alexa Grassmann im Interview über lesbische Sichtbarkeit, Queer Joy und Alltag abseits heteronormativer Erwartungen.

» Warum "Emma" dem Feminismus zuletzt mehr schadete als nutzte

Nach 50 Jahren erscheint Alice Schwarzers Blatt "Emma" im Dezember zum letzten Mal. Das wurde auch Zeit.

22. Oktober 2026

» Aids-Geschichte: "Es braucht manchmal nur einen einzigen Menschen, um etwas in Bewegung zu setzen"

Wir haben mit Axel Schock über sein Buch "Aids. Chronik einer Pandemie" und über Geschichte(n), die Bedeutung von Erinnern sowie Lehren für die Zukunft gesprochen.

» Positive Begegnungen: "Altern geht stark mit Verlustängsten einher"

Welche Wohn- und Lebensmodelle wünschen sich Menschen mit HIV im Alter? Dies war eine der zentralen Fragen bei unserer HIV-Konferenz "Positiven Begegnungen", die Mitte August in Magdeburg stattfand. Jan Bockemühl von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) beschäftigt sich seit Längerem damit. Er berichtet von Best-Practice-Modellen, schlägt Bündnisse vor und appelliert an die Politik, auf allen Ebenen zu unterstützen.

» Möchte endlich ganz sie selbst sein: Trans-Frau aus Balingen sammelt Spenden für ihre Operation

Schon als Kind wusste Diana, dass sie sich nicht als Junge fühlt. Heute, mit 23 Jahren, wünscht sich die junge Frau eine geschlechtsangleichende Operation. Dafür fehlen ihr 3500 Euro. Mit einem Spendenaufruf hofft sie, ihrem Ziel näherzukommen.

» Missverständnis oder Diskriminierung?

Wurde ein schwuler Mann aus Winterthur wegen seiner sexuellen Orientierung in einem Bewerbungsprozess ?diskriminiert?

» Sexistisch und homophobe Äusserungen: SVP-Fraktion im Zürcher Gemeinderat distanziert sich von Parteikollege Marty

Der SVP-Politiker Christoph Marty hatte nach den Krawallen am Hardplatz auf Facebook gegen Frauen und Homosexuelle in der Stadtpolizei gehetzt. Seine Fraktion verurteilte das im Gemeinderat «vehement». Die AL fordert ein Strafverfahren.

» Amtszeit des Queerbeauftragten endet: Verunsicherte Community

Ende Oktober endet mit der Legislaturperiode auch die Amtszeit des Berliner Queerbeauftragten Alfonso Pantisano. Ein fatales Zeichen zur Unzeit.

» Turn-Kampfrichter: "Es ist, als würde man ein Videospiel spielen"

Kampfrichter Edgard Vernetti Ferreira erklärt, warum Computer bei der Turn-WM Menschen als Helfer brauchen und woher die Sorge vor vermeintlich femininen Einflüssen im Männerturnen rührt.

21. Oktober 2026

» Die Regenbogentreppe in Hattingen: Hass im Netz, gute Gespräche vor Ort

Die geplante Regenbogentreppe in Hattingen sorgt für Hass im Netz. Die Initiatoren informieren  und diskutieren mit Kritikern.

» Bedrohungen, Manipulation, Gewalt: Wie eine rechte Jugendgruppe das Hochland in Atem hält

Das Hochland hat ein Neonazi-Problem. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte "Hochland Jugend" treibt am Stadtrand ihr Unwesen.

» TONI": Ein Bauer will als Frau leben  neuer Film entsteht im Schwarzwald

Im Schwarzwald entsteht gerade "TONI" von Ulrike Grote. Der Kinofilm erzählt von einem Bauern, der spät erkennt, dass er als Frau leben möchte  und von Liebe und Identität.

» Hassrede und -verbrechen: Europarat fordert bessere Schulung belgischer Polizisten

Belgische Polizisten sollten besser geschult werden, was die Behandlung von Hassrede und Hassverbrechen betrifft. Das schreibt der Europaratsausschuss gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) in einem neuen Bericht.

» Queeres Leben ohne Vorurteile

Das Audio-Projekt "Immer Hier" macht die Lebensgeschichten queerer Menschen aus Südtirol hörbar. In Prad wurde darüber diskutiert.