Ausgewählter Artikel:

» (24.10.2026) 1LIVE

Neue Deutsche Frustration: skrupel

Queer, Links und DIY, schafft der Kölner Künstler und Produzent skrupel mit seiner Musik eine Gegenkultur zum rechten Zeitgeist. Ende Oktober kommt seine Debüt-EP "Das Beben" raus. Musikalisch angesiedelt irgendwo zwischen Punk und HipHop und inhaltlich vor allem voller Verzweiflung, Resignation und Frustration. Im Grunde ähnlich wie der Neue Neue Deutsche Welle Sound, nur politischer.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Oktober 2026

» "Yamal und Mbappé küssen sich": Wandbild zeigt neun Jahre Clásico-Geschichte zwischen Messi und Ronaldo vor Barcelona gegen Real Madrid

Der Künstler ist für seine Streetart in Spanien bekannt.

» Neue Deutsche Frustration: skrupel

Queer, Links und DIY, schafft der Kölner Künstler und Produzent skrupel mit seiner Musik eine Gegenkultur zum rechten Zeitgeist. Ende Oktober kommt seine Debüt-EP "Das Beben" raus. Musikalisch angesiedelt irgendwo zwischen Punk und HipHop und inhaltlich vor allem voller Verzweiflung, Resignation und Frustration. Im Grunde ähnlich wie der Neue Neue Deutsche Welle Sound, nur politischer.

» Todesserie bei "Forsthaus Rampensau"- Stars

Großer Herzschmerz bei den "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen Julia und Ebru: Das lesbische Paar musste am Wochenende Abschied von ihrem geliebten Hund "Buddy" nehmen. Und auch Simone Lugner trauert um ihre vierbeinige Gefährtin. Damit teilen die drei Frauen das gleiche Schicksal wie ihre Mitstreiterin Vanessa Kovtun: Auch ihr Vierbeiner verstarb vor Kurzem.

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» Chappell Roan: Benefiz-Duette mit PinkPantheress und Lola Young

Chappell Roan sang bei einem Benefizkonzert in Los Angeles außerdem mit Caroline Polachek "Look at Me Now".

» Die Apothekerin ohne Sympathie für AfD-Sympathisanten

Mit einem Facebook-Video zog die Apothekeninhaberin Elisabeth Kutter vergangene Woche Aufmerksamkeit auf sich. Die Bielefelder Apothekerin äußerte darin eine Bitte an die Anhängerschaft der vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften AfD.

» Profi-Volleyballer aus Japan outet sich: "Ich hatte seit meiner Kindheit Angst"

Der Frauenschwarm Rui Takahashi hat sich als erster japanischer Athlet zu seiner Homosexualität bekannt. Die Reaktionen darauf überraschen. S.a.: Volleyball-Profi Rui Takahashi macht sein Schwulsein öffentlich (30.09.2026)

» Homophobe Hassdelikte: Fast jeden Tag ein Fall

Warum Betroffene rechtlich besser geschützt werden müssen und welche Änderungen im Strafrecht nötig wären

» Nach Aus im Sommer: Diese Koblenzer Szenebar feiert Wiedereröffnung

Die queere Koblenzer Kultkneipe Kurioos musste im Sommer schließen. Nun steht es fest, wann die Bar unter neuer Führung wiedereröffnet.

23. Oktober 2026

» Johannes Hegemann: "Es wird unangenehmer für queer lebende Menschen"

Die Filmbiografie "Olivia" hat mit der Auszeichnung ihres Hauptdarstellers Johannes Hegemann beim Blauen Panther weiter abgeräumt. Doch während der Film Erfolge feiert, blickt der Schauspieler mit Sorge auf die zunehmende Feindseligkeit gegenüber queeren Menschen in Deutschland.

» 76-jährige Jenaerin ist begeistert von Drag-Queens

Jutti (76) ist das erste Mal bei einer Drag-Show. Sie war begeistert.

» Pionier aus Verzweiflung

Vor 40 Jahren starb Gerd Schreiber an Aids. Er war der erste HIV-Positive, mit dem die Aidshilfe Köln in Kontakt kam.

» Premiere in Sechtem: 25 Texte für den ersten queeren Literaturpreis

Beim ersten queeren Literaturwettbewerb im Rhein-Sieg-Kreis überzeugten Texte von Noah, Abigail und Noel die Jury.

» Queere Publikationen: Zurück zu antikapitalistischen Wurzeln

Das queere Stadtmagazin Siegessäule ist nun eine Genossenschaft, wurde also in die Hände der Leserinnen und Leser überführt. Die langjährigen Verlegerinnen Gudrun Fertig und Manuela Kay haben Abschied genommen. Der Kampf für Selbstbestimmung geht weiter.

» Razzia bei "Casa Kuà" in Berlin: Debatte über Versorgung von trans Personen

Die Berliner Polizei durchsucht eine Einrichtung, in der trans Personen verschreibungspflichtige Hormonmedikamente erhalten haben sollen. Die Razzia löst eine Debatte über Lücken in der Gesundheitsversorgung für trans Personen aus.

» "Blasphemische Farce": Civitas Schweiz erwägt Strafanzeige gegen Genfer Queer-Festival

Die katholische Bewegung Civitas Schweiz hat eine Strafanzeige gegen das Genfer Queer-Filmfestival "Everybody's Perfect" in Erwägung gezogen. Anlass ist der Dokumentarfilm "Hunky Jesus", den das Festival trotz der Forderung von Civitas nach einer Streichung im Programm behielt und am 17. Oktober zeigte. In den sozialen Netzwerken prangerte Civitas eine "abscheuliche, blasphemische Farce" an.

» "Ich bin gerne Kampflesbe"

Alexa Grassmann im Interview über lesbische Sichtbarkeit, Queer Joy und Alltag abseits heteronormativer Erwartungen.

» Warum "Emma" dem Feminismus zuletzt mehr schadete als nutzte

Nach 50 Jahren erscheint Alice Schwarzers Blatt "Emma" im Dezember zum letzten Mal. Das wurde auch Zeit.

22. Oktober 2026

» Aids-Geschichte: "Es braucht manchmal nur einen einzigen Menschen, um etwas in Bewegung zu setzen"

Wir haben mit Axel Schock über sein Buch "Aids. Chronik einer Pandemie" und über Geschichte(n), die Bedeutung von Erinnern sowie Lehren für die Zukunft gesprochen.

» Positive Begegnungen: "Altern geht stark mit Verlustängsten einher"

Welche Wohn- und Lebensmodelle wünschen sich Menschen mit HIV im Alter? Dies war eine der zentralen Fragen bei unserer HIV-Konferenz "Positiven Begegnungen", die Mitte August in Magdeburg stattfand. Jan Bockemühl von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) beschäftigt sich seit Längerem damit. Er berichtet von Best-Practice-Modellen, schlägt Bündnisse vor und appelliert an die Politik, auf allen Ebenen zu unterstützen.

» Möchte endlich ganz sie selbst sein: Trans-Frau aus Balingen sammelt Spenden für ihre Operation

Schon als Kind wusste Diana, dass sie sich nicht als Junge fühlt. Heute, mit 23 Jahren, wünscht sich die junge Frau eine geschlechtsangleichende Operation. Dafür fehlen ihr 3500 Euro. Mit einem Spendenaufruf hofft sie, ihrem Ziel näherzukommen.