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» (26.10.2026) Bild

Travestie-Legende im Steckbrief: Wie Olivia Jones zur Drag-Ikone wurde

Sie ist die beliebteste und bekannteste Dragqueen Deutschlands. Lesen Sie alles über Karriere und Privates der Hamburger Ikone Olivia Jones!

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Oktober 2026

» Travestie-Legende im Steckbrief: Wie Olivia Jones zur Drag-Ikone wurde

Sie ist die beliebteste und bekannteste Dragqueen Deutschlands. Lesen Sie alles über Karriere und Privates der Hamburger Ikone Olivia Jones!

» CSD Salzwedel soll 2027 nach zwei Jahren Pause zurückkehren

Der Dachverband CSD Sachsen-Anhalt bestätigt neu aufkeimendes Interesse an einem Salzwedeler CSD. Anfang November soll bei Treffen geklärt werden, wie das Ziel realisiert werden kann.

» Aus Kisten wird ein Shop: Zwei Papas eröffnen Kinderkleiderladen

Bastian und Marco Müller haben ihren früheren Friseursalon in einen Kinderkleider-Secondhandladen umgebaut. Der Erlös kommt Familien in Not zugute.

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» Buntes Tischchen will kämpfen: Steht der CSD in Neumünster vor dem Aus?

Die Organisation des Christopher-Street-Day ist für das Bunte Tischchen in Neumünster jedes Jahr ein Kraftakt: Es fehlt an ehrenamtlichen Mitstreitern und am Geld. Nun ist unklar, ob es einen weiteren CSD in Neumünster geben wird. Doch jetzt gibt es eine kleine Hoffnung.

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» Wahl in Israel: "Wir können keine einzige Stimme verschwenden"

Viele im Ausland lebenden Israelis kehren heim zur Wahl. Das tut auch Nathan aus Berlin: eine linke Ausnahme in einer erzkonservativen Familie.

» "Sextortion" in München: Er wollte sich zum Sex treffen. Dann wurde er erpresst

Sich online für Dates oder für Sex zu verabreden, ist mittlerweile für viele alltäglich. Auch für queere Männer. Doch Kriminelle nutzen die Anonymität des Internets aus. Die Münchner Polizei verzeichnet Hunderte Fälle pro Jahr  wie den von Felix.

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25. Oktober 2026

» US-Militär entlässt trans Personen  ausgerechnet die Marines widersetzen sich Trump und Hegseth

Rund 4250 trans Personen dienen in den US-Streitkräften. Armee und Luftwaffe entlassen sie fast vollständig, während Marine und Marines die Vorgaben meist nicht umsetzen.

24. Oktober 2026

» "Yamal und Mbappé küssen sich": Wandbild zeigt neun Jahre Clásico-Geschichte zwischen Messi und Ronaldo vor Barcelona gegen Real Madrid

Der Künstler ist für seine Streetart in Spanien bekannt.

» Neue Deutsche Frustration: skrupel

Queer, Links und DIY, schafft der Kölner Künstler und Produzent skrupel mit seiner Musik eine Gegenkultur zum rechten Zeitgeist. Ende Oktober kommt seine Debüt-EP "Das Beben" raus. Musikalisch angesiedelt irgendwo zwischen Punk und HipHop und inhaltlich vor allem voller Verzweiflung, Resignation und Frustration. Im Grunde ähnlich wie der Neue Neue Deutsche Welle Sound, nur politischer.

» Todesserie bei "Forsthaus Rampensau"- Stars

Großer Herzschmerz bei den "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen Julia und Ebru: Das lesbische Paar musste am Wochenende Abschied von ihrem geliebten Hund "Buddy" nehmen. Und auch Simone Lugner trauert um ihre vierbeinige Gefährtin. Damit teilen die drei Frauen das gleiche Schicksal wie ihre Mitstreiterin Vanessa Kovtun: Auch ihr Vierbeiner verstarb vor Kurzem.

» Chappell Roan: Benefiz-Duette mit PinkPantheress und Lola Young

Chappell Roan sang bei einem Benefizkonzert in Los Angeles außerdem mit Caroline Polachek "Look at Me Now".

» Die Apothekerin ohne Sympathie für AfD-Sympathisanten

Mit einem Facebook-Video zog die Apothekeninhaberin Elisabeth Kutter vergangene Woche Aufmerksamkeit auf sich. Die Bielefelder Apothekerin äußerte darin eine Bitte an die Anhängerschaft der vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften AfD.

» Profi-Volleyballer aus Japan outet sich: "Ich hatte seit meiner Kindheit Angst"

Der Frauenschwarm Rui Takahashi hat sich als erster japanischer Athlet zu seiner Homosexualität bekannt. Die Reaktionen darauf überraschen. S.a.: Volleyball-Profi Rui Takahashi macht sein Schwulsein öffentlich (30.09.2026)

» Homophobe Hassdelikte: Fast jeden Tag ein Fall

Warum Betroffene rechtlich besser geschützt werden müssen und welche Änderungen im Strafrecht nötig wären

» Nach Aus im Sommer: Diese Koblenzer Szenebar feiert Wiedereröffnung

Die queere Koblenzer Kultkneipe Kurioos musste im Sommer schließen. Nun steht es fest, wann die Bar unter neuer Führung wiedereröffnet.

23. Oktober 2026

» Johannes Hegemann: "Es wird unangenehmer für queer lebende Menschen"

Die Filmbiografie "Olivia" hat mit der Auszeichnung ihres Hauptdarstellers Johannes Hegemann beim Blauen Panther weiter abgeräumt. Doch während der Film Erfolge feiert, blickt der Schauspieler mit Sorge auf die zunehmende Feindseligkeit gegenüber queeren Menschen in Deutschland.

» 76-jährige Jenaerin ist begeistert von Drag-Queens

Jutti (76) ist das erste Mal bei einer Drag-Show. Sie war begeistert.

» Pionier aus Verzweiflung

Vor 40 Jahren starb Gerd Schreiber an Aids. Er war der erste HIV-Positive, mit dem die Aidshilfe Köln in Kontakt kam.

» Premiere in Sechtem: 25 Texte für den ersten queeren Literaturpreis

Beim ersten queeren Literaturwettbewerb im Rhein-Sieg-Kreis überzeugten Texte von Noah, Abigail und Noel die Jury.

» Queere Publikationen: Zurück zu antikapitalistischen Wurzeln

Das queere Stadtmagazin Siegessäule ist nun eine Genossenschaft, wurde also in die Hände der Leserinnen und Leser überführt. Die langjährigen Verlegerinnen Gudrun Fertig und Manuela Kay haben Abschied genommen. Der Kampf für Selbstbestimmung geht weiter.