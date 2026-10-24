Ausgewählter Artikel:

» (27.10.2026) derStandard.at

Verhetzungsprozess um "Dachau" und "Mauthausen" gegen lautstarken Uneinsichtigen

Ein neunfach vorbestrafter 34-Jähriger soll im Internet queere Menschen herabgewürdigt haben. Er bestreitet das emotional

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Oktober 2026

» Verhetzungsprozess um "Dachau" und "Mauthausen" gegen lautstarken Uneinsichtigen

Ein neunfach vorbestrafter 34-Jähriger soll im Internet queere Menschen herabgewürdigt haben. Er bestreitet das emotional

» Brandy Butler: "Niemand kann mir das wegnehmen"

Die Künstlerin Brandy Butler tritt im Prozess gegen die Junge Tat als Geschädigte auf. Wie erinnert sie sich an den Angriff auf die "Drag Story Time"?

» Pansexualität: Wenn Geschlecht für die Anziehung keine Rolle spielt

Manche Menschen fühlen sich zu anderen ganz unabhängig von deren Geschlecht hingezogen. Worin unterscheidet sich diese Orientierung von Bisexualität und Omnisexualität und welche Fragen und Mythen gibt es?

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» Zürcher SVP-Kantonsrat steht nach wie vor zu seinem Facebook-Post

Der Zürcher SVP-Kantonsrat Christoph Marty hat sich am Montag geweigert, sich für seine Äusserungen auf Facebook zu entschuldigen. Er schreibe dort als Privatperson, nicht als Politiker. Marty behauptete, die Polizei sei nicht mehr durchsetzungsfähig, weil sie mehrheitlich aus Frauen und Homosexuellen bestehe.

» Razzia im Casa Kuà: Trans Personen können sich nicht auf diesen Staat verlassen!

In Berlin wurde das Zentrum Casua Kuà von der Polizei gestürmt. Der Berliner Queerbeauftragte und der deutschlandweite CSD-Verein gehen auf Distanz zum Zentrum. Um lebensnotwendige Hormone zu erhalten, werden trans Person weiterhin darauf angewiesen sich diese "illegal" zu besorgen

» Hat dieser Mann den Job nicht gekriegt, weil er schwul ist?

Wurde ein schwuler Mann aus Winterthur wegen seiner sexuellen Orientierung in einem Bewerbungsprozess diskriminiert?

» Christian Dobrick: ein schwuler Trainer versteckt sich nicht mehr

Im März hat sich Christian Dobrick, U19-Trainer des FC St. Pauli in Hamburg, als schwul geoutet. Im Fußball immer noch ein Novum. Sieben Monate später zeigt er sich erstmals mit seinem Freund Milan.

» Queeres Filmfest mit 37 Filmen im Weiterstadter Kino

Im Kommunalen Kino Weiterstadt erzählen Filme von queerem Leben. Beim Festival ergänzen Gespräche mit Vereinen und Filmschaffenden den Blick auf die Leinwand.

26. Oktober 2026

» Travestie-Legende im Steckbrief: Wie Olivia Jones zur Drag-Ikone wurde

Sie ist die beliebteste und bekannteste Dragqueen Deutschlands. Lesen Sie alles über Karriere und Privates der Hamburger Ikone Olivia Jones!

» CSD Salzwedel soll 2027 nach zwei Jahren Pause zurückkehren

Der Dachverband CSD Sachsen-Anhalt bestätigt neu aufkeimendes Interesse an einem Salzwedeler CSD. Anfang November soll bei Treffen geklärt werden, wie das Ziel realisiert werden kann.

» Aus Kisten wird ein Shop: Zwei Papas eröffnen Kinderkleiderladen

Bastian und Marco Müller haben ihren früheren Friseursalon in einen Kinderkleider-Secondhandladen umgebaut. Der Erlös kommt Familien in Not zugute.

» Buntes Tischchen will kämpfen: Steht der CSD in Neumünster vor dem Aus?

Die Organisation des Christopher-Street-Day ist für das Bunte Tischchen in Neumünster jedes Jahr ein Kraftakt: Es fehlt an ehrenamtlichen Mitstreitern und am Geld. Nun ist unklar, ob es einen weiteren CSD in Neumünster geben wird. Doch jetzt gibt es eine kleine Hoffnung.

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» Wahl in Israel: "Wir können keine einzige Stimme verschwenden"

Viele im Ausland lebenden Israelis kehren heim zur Wahl. Das tut auch Nathan aus Berlin: eine linke Ausnahme in einer erzkonservativen Familie.

» "Sextortion" in München: Er wollte sich zum Sex treffen. Dann wurde er erpresst

Sich online für Dates oder für Sex zu verabreden, ist mittlerweile für viele alltäglich. Auch für queere Männer. Doch Kriminelle nutzen die Anonymität des Internets aus. Die Münchner Polizei verzeichnet Hunderte Fälle pro Jahr  wie den von Felix.

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25. Oktober 2026

» US-Militär entlässt trans Personen  ausgerechnet die Marines widersetzen sich Trump und Hegseth

Rund 4250 trans Personen dienen in den US-Streitkräften. Armee und Luftwaffe entlassen sie fast vollständig, während Marine und Marines die Vorgaben meist nicht umsetzen.

24. Oktober 2026

» "Yamal und Mbappé küssen sich": Wandbild zeigt neun Jahre Clásico-Geschichte zwischen Messi und Ronaldo vor Barcelona gegen Real Madrid

Der Künstler ist für seine Streetart in Spanien bekannt.

» Neue Deutsche Frustration: skrupel

Queer, Links und DIY, schafft der Kölner Künstler und Produzent skrupel mit seiner Musik eine Gegenkultur zum rechten Zeitgeist. Ende Oktober kommt seine Debüt-EP "Das Beben" raus. Musikalisch angesiedelt irgendwo zwischen Punk und HipHop und inhaltlich vor allem voller Verzweiflung, Resignation und Frustration. Im Grunde ähnlich wie der Neue Neue Deutsche Welle Sound, nur politischer.

» Todesserie bei "Forsthaus Rampensau"- Stars

Großer Herzschmerz bei den "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen Julia und Ebru: Das lesbische Paar musste am Wochenende Abschied von ihrem geliebten Hund "Buddy" nehmen. Und auch Simone Lugner trauert um ihre vierbeinige Gefährtin. Damit teilen die drei Frauen das gleiche Schicksal wie ihre Mitstreiterin Vanessa Kovtun: Auch ihr Vierbeiner verstarb vor Kurzem.

» Chappell Roan: Benefiz-Duette mit PinkPantheress und Lola Young

Chappell Roan sang bei einem Benefizkonzert in Los Angeles außerdem mit Caroline Polachek "Look at Me Now".

» Die Apothekerin ohne Sympathie für AfD-Sympathisanten

Mit einem Facebook-Video zog die Apothekeninhaberin Elisabeth Kutter vergangene Woche Aufmerksamkeit auf sich. Die Bielefelder Apothekerin äußerte darin eine Bitte an die Anhängerschaft der vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften AfD.