Ausgewählter Artikel:

» (29.10.2026) Jüdische Allgemeine

Alice Weidel und die AfD-Leaks: Ein Kommentar

Einer Partei, in deren Reihen NS-Verbrechen relativiert werden, dürfen der Schutz jüdischen Lebens und die Pflege der Erinnerungskultur niemals anvertraut werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Oktober 2026

» Polizei-Razzia lenkt Fokus auf Versorgungs-Lücken

Die Polizei durchsucht ein queeres Gemeinschaftszentrum "Casa Kua" in Berlin, weil dort illegitim medizinische Präparate verteilt worden sein sollen. Trans Personen reagieren mit Empörung und weisen auf strukturelle und akute Diskriminierung im Gesundheitssystem hin.

» Mr Gay setzt sich ein  Diskriminierung im Gesundheitswesen

Am einen Tag behandelt er Kinder im Spital, am nächsten Tag kämpft er für die Rechte der queeren Community: Michael Pereira ist Kinderarzt  und amtierender «Mister Gay Europe». Sein Ziel: ein Gesundheitswesen, in dem queere Menschen sicher und ohne Vorurteile behandelt werden.

» Alice Weidel und die AfD-Leaks: Ein Kommentar

Einer Partei, in deren Reihen NS-Verbrechen relativiert werden, dürfen der Schutz jüdischen Lebens und die Pflege der Erinnerungskultur niemals anvertraut werden.

» Zürich soll Gesundheitsversorgung für Transpersonen verbessern

Die Stadt Zürich soll Transpersonen einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung bieten. Das Stadtparlament hat am Mittwoch einen entsprechenden Vorstoss klar überwiesen. Einige Voten der SVP schockierten linke Parlamentarierinnen und Parlamentarier aber.

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» Tagsüber Security, abends Drag Queen: Zwei Seiten eines Bremers

Er hat zwei Leidenschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten: "Joline Ready" ist nicht nur Drag Queen, sondern arbeitet auch bei der Security.

28. Oktober 2026

» Wie geht Reformation heute?

evangelisch.de-Blogger Christian Höller wünscht sich anlässlich des Reformationstages, dass sich die Kirche wieder mehr auf ihre Kernbotschaft besinnt.

» Account-Sperren auf Instagram und Facebook: Metas Willkür unterworfen

Meta sperrt Konten von Organisationen und Einzelpersonen, ohne eine klare Begründung zu geben. Weil die Sperrungen oft queere und progressive Konten treffen, werfen Kritiker:innen Meta Zensur vor.

» Madame Nielsen: Triggerwarnung  Diese Künstlerin bricht alle Woke-Regeln

Erst war sie ein Mann, dann erklärte sie sich für tot und erfand sich als Frau neu. Während der Kulturbetrieb in Safe Spaces um Identitäten ringt, will Madame Nielsen sie gleich ganz abschaffen. Doch ausgerechnet das progressive Theater setzt ihrer Freiheit Grenzen.

» Experiment im Aachener Zoo: Schwules Pinguin-Paar zieht Küken groß

In neun Jahren könnte es in Afrika keinen einzigen wilden Pinguin mehr geben. Der Aachener Tierpark unterstützt darum ein Projekt in Südafrika, um die Brillenpinguine doch noch vor dem Aussterben zu retten.

» Wahlhilfe für Taiwans LGBTQ+-freundliche Politiker und ihr Programm veröffentlicht

Kurz vor der 24. Taiwan LGBTQ+ Pride am Samstag, dem 31. Oktober, in Taipei und rund einen Monat vor den Kommunalwahlen am 28. November hat die Taiwan Rainbow Equality Platform heute (27. Oktober) den aktuellen Stand ihres Rainbow Voter Guide vorgestellt.

» Angriffe auf die LGBT+-Bewegungen in der Türkei: eine immer krassere Repression

Die Repression der LGBT+-Bewegungen in der Türkei nimmt seit Jahren stetig zu. Kürzlich hat die Regierung erneut zahlreiche Aktivist*innen festgenommen, mit dem Ziel, die gesamte Gesellschaft zu kontrollieren.

» Die Comiczeichnerin und Erfinderin des Bechdel-Tests Alison Bechdel fühlt sich "Kaputt"

Die gefeierte Comiczeichnerin und Erfindern des Bechdel-Tests Alison Bechdel ist nicht mehr die Jüngste: Auf ihrem Gnadenhof für Ziegen in Vermont hinterfragt sie in ihrer neuesten Graphic Novel den Zustand unserer Welt und ihre eigenen Privilegien auf gekonnt kluge und charmante Weise.

» Geschlechterunordnung mit Meshell Ndegeocello

Auf ihrem neuen Cover-Album "Synonym" bringt die afroamerikanische Allroundmusikerin Meshell Ndegeocello die Gender-Ordnung durcheinander  in 15 Duetten.

» "Forsthaus"-Zoff eskaliert: "Ob queer oder nicht queer!"

Im "Forsthaus Rampensau" sorgt ein Streit um queeren Zusammenhalt für Wirbel. Philisha und Shira wehren sich nach der Entscheidung mit klaren Worten.

» Nicki Minaj: Vom queeren Icon zur Trump-Supporterin

"We love Trump!", skandiert Nicki Minaj bei einem Wahlkampfevent für Trump. Hä? War die Rapperin nicht mal für eine queere und progressive Fanbase bekannt und hat sich für Minderheiten stark gemacht? Genau. Was also steckt hinter ihrem Sinneswandel?

» Linus Moog im Interview zu "Free At Heart": "Wir müssen dafür kämpfen, dass es auch weiterhin queere Stoffe gibt"

"Ich war total in dieses Drehbuch verliebt und wurde richtig hineingezogen. Es war bis dahin eines der schönsten Drehbücher, die ich lesen durfte", erzählt Linus Moog

» Wenn ein Chatbot die "Diagnose" stellt

Manuel Hofmann beschäftigt sich in der DAH mit KI im Gesundheitswesen und erklärt, wie weit die Entwicklungen bereits fortgeschritten sind.

27. Oktober 2026

» Verhetzungsprozess um "Dachau" und "Mauthausen" gegen lautstarken Uneinsichtigen

Ein neunfach vorbestrafter 34-Jähriger soll im Internet queere Menschen herabgewürdigt haben. Er bestreitet das emotional

» Brandy Butler: "Niemand kann mir das wegnehmen"

Die Künstlerin Brandy Butler tritt im Prozess gegen die Junge Tat als Geschädigte auf. Wie erinnert sie sich an den Angriff auf die "Drag Story Time"?

» Pansexualität: Wenn Geschlecht für die Anziehung keine Rolle spielt

Manche Menschen fühlen sich zu anderen ganz unabhängig von deren Geschlecht hingezogen. Worin unterscheidet sich diese Orientierung von Bisexualität und Omnisexualität und welche Fragen und Mythen gibt es?