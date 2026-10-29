Ausgewählter Artikel:

» (31.10.2026) Deutschlandfunk Nova

Queeres Leben in Sachsen-Anhalt bedroht

Der Sieg der AfD ist für queere Menschen in Sachsen-Anhalt eine Zäsur. Manche überlegen wegzuziehen. Falko aus Magdeburg sagt: Aufgeben ist keine Option.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Oktober 2026

» Speicherung von Geschlechtsdaten wird gestoppt: Warum das für trans* Personen wichtig ist

Die queere Community ist erleichtert: Meldedaten, die Geschlechtsänderungen offenbarenm werden nicht wie geplant, bei der Polizei gespeichert. Eine Verordnung dazu ist gekippt. S.a.: Baden-Württemberg: Hagel kippt Zwangsouting bei der Polizei (29.10.2026)

» "Ich verbrenne das Trikot": Junger St. Pauli-Fan angefeindet  Klub reagiert

Auf dem Schulgelände soll ein St. Pauli-Fan wegen des Tragens eines Trikots angefeindet worden sein. Ein Video bewegt nun Hunderttausende. Auch der Klub reagiert.

» Ehemaliger Interimspräsident von Rosa Lëtzebuerg gestorben

Romain Mancinelli-Mirtis, ehemaliger Interimspräsident des Verwaltungsrats von Rosa Lëtzebuerg, ist verstorben. Dies gab die ASBL an diesem Freitag bekannt.

» Ausbildungsvertrag liegt vor  doch Ugander darf nicht Gärtner werden

Bob Ssemakula hat einen Ausbildungsplatz als Gärtner in Pfaffenhofen, aber keine Genehmigung der Ausländerbehörde. Diakon Hellmuth nennt die Situation "wirklich bodenlos" und fürchtet die Abschiebung des 39-Jährigen.

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» Drohungen gegen Lea Blattner: EVP richtet unabhängige Meldestelle ein

Die EVP Schweiz hat eine externe Meldestelle für Diskriminierung, Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe eingerichtet. Damit setzt sie eine Massnahme um, die nach den Anfeindungen gegen Lea Blattner angekündigt worden war.

» Queerer Vortrag in Eschwege: "Wer, wenn nicht wir?"

Im Eschweger Stadtmuseum diskutierten queere Menschen aus der Region über Mut und Gegenwind im ländlichen Raum.

» Queeres Leben in Sachsen-Anhalt bedroht

Der Sieg der AfD ist für queere Menschen in Sachsen-Anhalt eine Zäsur. Manche überlegen wegzuziehen. Falko aus Magdeburg sagt: Aufgeben ist keine Option.

» Ein Kuss als Symbol: Harder und Eriksson  Vorbilder für für Homosexualität im Fußball

Beim FC Bayern München stehen Pernille Harder und Magdalena Eriksson zusammen auf dem Platz. Privat sind sie ein Paar, fördern mit ihrer Organisation "We Play Harder" den Frauenfußball und setzen sich für die queere Community ein.

» Schwuler Comedian mischt Kirchengemeinden auf

Wieviel Vielfalt verträgt das Paradies? Der schwule Kabarettist Timo Schweitzer alias Malte Anders tritt in Kirchen auf und entlarvt in seinem Programm "Gay mit Gott  aber gay!" Klischees.

» Juden-Hass und Schwulen-Schläger: Traditionsklub versinkt im Chaos

Ein U19-Spieler von Tennis Borussia Berlin wurde nach einer homophoben Attacke suspendiert. Der Verein kämpft mit Antisemitismus in der Jugendabteilung.

30. Oktober 2026

» "Therapien" für Homosexuelle werden in Zürich vorerst doch nicht verboten  Linke empört

Die Geschäftsleitung des Zürcher Kantonsrats hat beschlossen, ein Verbot von "Umpolungstherapien" für Homosexuelle auf Eis zu legen.

» Rainbow Career Day bringt Firmen und Bewerber zusammen

Die zweite Luxemburger Ausgabe der Jobmesse findet am Freitag in Neumünster statt. BCEE, Amazon, PwC und die Europäische Zentralbank sind dabei.

» Regenbogenflagge in Moringen gestohlen

Unbekannte zerstören in Moringen eine 5,50 Meter große Regenbogenflagge und stehlen sie. Es ist bereits das zweite Mal, dass ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt in der Stadt vernichtet wird.

» Schwulenaktivist Bernd Boßmann: "In der Gesellschaft herrscht eine übertriebene Angst davor, zu leben, wie man will"

Er war Krankenpfleger, Schauspieler, Polittunte, Café-Betreiber, Bestatter. Jetzt ist für Bernd Boßmann selbst das Ende nah. Vom Leben und der Freiheit, die es dafür braucht.

Kostenloses Probeabo nötig

» Verbotene Bücher landen als "Sondermüll" im Schredder: Putins Zensur kostet Russlands größte Buchkette eine Million Euro

Weil viele Bücher per Kreml-Definition "LGBT-Propaganda" oder "Drogenpropaganda" enthalten, müssen sie vernichtet werden. Buchhändler bleiben auf den Kosten sitzen  und beschweren sich jetzt.

» Schützen in Köln-Poll wollen Schießstand retten

Die queere Schützenbruderschaft in Köln-Poll wehrt sich gegen den geplanten Abriss ihres Vereinsheims. Die Stadt will aus dem Gelände eine Grünfläche machen.

» LGBTIQ in der Türkei: Mit Pride gegen Erdogan

Erst verlor Zoe Lila ihren Job als Lehrerin, dann landete sie im Männertrakt einer Polizeiwache. Wie die Türkei queere Menschen unter Druck setzt.

29. Oktober 2026

» Stirbt Münchens buntes Herz? Was vom einstigen Glockenbach bleibt

Das Glockenbachviertel war einst Hochburg der queeren Szene. Heute schließen Bars, und neue Partyreihen ersetzen zunehmend die klassischen Treffpunkte. Im AZ-Podcast 'Kindl der Nacht' erzählt Party-Veranstalterin Sina Scherer, warum queere Schutzräume so wichtig sind und was sich in München ändern muss.

» Polizei-Razzia lenkt Fokus auf Versorgungs-Lücken

Die Polizei durchsucht ein queeres Gemeinschaftszentrum "Casa Kua" in Berlin, weil dort illegitim medizinische Präparate verteilt worden sein sollen. Trans Personen reagieren mit Empörung und weisen auf strukturelle und akute Diskriminierung im Gesundheitssystem hin.

» Mr Gay setzt sich ein  Diskriminierung im Gesundheitswesen

Am einen Tag behandelt er Kinder im Spital, am nächsten Tag kämpft er für die Rechte der queeren Community: Michael Pereira ist Kinderarzt  und amtierender «Mister Gay Europe». Sein Ziel: ein Gesundheitswesen, in dem queere Menschen sicher und ohne Vorurteile behandelt werden.