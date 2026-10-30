Ausgewählter Artikel:

» (01.11.2026) WDR

Diana Sacayán  Revolutionärin für trans* Rechte

Diana Sacayán war eine argentinische Aktivistin für trans* Rechte. Mutig, entschlossen und kraftvoll hat sie sich für die LGBTQI+- Community eingesetzt- kämpfte gegen Ausgrenzung, für neue Rechte und ein selbstbestimmtes Leben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. November 2026

» Bedrohte Trans-Community: Wissenschaftler:innen kritisieren Gesundheitsversorgung

Nach der Razzia eines Berliner Treffs für trans Menschen bekunden hunderte Wissenschaftler:innen ihre Solidarität. Sie fordern bessere Versorgung.

» Diese Wienerin verhilft trans-Personen zur Wunschstimme

Stimmtraining für Transpersonen: Die Wiener Trainerin Monika Lämmerer unterstützt mit Coaching und Übungen auf dem Weg zur Wunschstimme.

» Wie aus Oliver Knöbel die Kiez-Königin Olivia Jones wurde

Als Junge wurde Oliver Knöbel für seine Frauenkleider verspottet. In Hamburg machte er daraus eine Karriere. Die Geschichte hinter Olivia Jones.

» Ein Mann, zwei Welten: Joline Ready ist Securitymann  und Drag Queen

"Joline Ready" ist eine der bekanntesten Drag Queens der Stadt. Seit Jahren tritt sie auf dem Freimarkt auf  und arbeitet dort als Security. Wie passt das zusammen?

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» Eminem: Sein nicht-binäres Kind Stevie Laine erfuhr durch Fremde von Adoption

Eminems bewegende Familiengeschichte: Wie Adoptivkind Stevie Laine von der Adoption erfuhr, zu sich selbst fand und heute das große Beziehungsglück feiert.

» Diana Sacayán  Revolutionärin für trans* Rechte

Diana Sacayán war eine argentinische Aktivistin für trans* Rechte. Mutig, entschlossen und kraftvoll hat sie sich für die LGBTQI+- Community eingesetzt- kämpfte gegen Ausgrenzung, für neue Rechte und ein selbstbestimmtes Leben.

31. Oktober 2026

» "Autoritäre Staaten versuchen, trans Existenz zu verhindern"

Casa-Kuá-Razzia bleibt international nicht unbemerkt. Ein offener Brief um Judith Butler klagt zunehmenden Autoritarismus und Queerfeindlichkeit an.

» Speicherung von Geschlechtsdaten wird gestoppt: Warum das für trans* Personen wichtig ist

Die queere Community ist erleichtert: Meldedaten, die Geschlechtsänderungen offenbarenm werden nicht wie geplant, bei der Polizei gespeichert. Eine Verordnung dazu ist gekippt. S.a.: Baden-Württemberg: Hagel kippt Zwangsouting bei der Polizei (29.10.2026)

» "Ich verbrenne das Trikot": Junger St. Pauli-Fan angefeindet  Klub reagiert

Auf dem Schulgelände soll ein St. Pauli-Fan wegen des Tragens eines Trikots angefeindet worden sein. Ein Video bewegt nun Hunderttausende. Auch der Klub reagiert.

» Ehemaliger Interimspräsident von Rosa Lëtzebuerg gestorben

Romain Mancinelli-Mirtis, ehemaliger Interimspräsident des Verwaltungsrats von Rosa Lëtzebuerg, ist verstorben. Dies gab die ASBL an diesem Freitag bekannt.

» Ausbildungsvertrag liegt vor  doch Ugander darf nicht Gärtner werden

Bob Ssemakula hat einen Ausbildungsplatz als Gärtner in Pfaffenhofen, aber keine Genehmigung der Ausländerbehörde. Diakon Hellmuth nennt die Situation "wirklich bodenlos" und fürchtet die Abschiebung des 39-Jährigen.

» Drohungen gegen Lea Blattner: EVP richtet unabhängige Meldestelle ein

Die EVP Schweiz hat eine externe Meldestelle für Diskriminierung, Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe eingerichtet. Damit setzt sie eine Massnahme um, die nach den Anfeindungen gegen Lea Blattner angekündigt worden war.

» Queerer Vortrag in Eschwege: "Wer, wenn nicht wir?"

Im Eschweger Stadtmuseum diskutierten queere Menschen aus der Region über Mut und Gegenwind im ländlichen Raum.

» Queeres Leben in Sachsen-Anhalt bedroht

Der Sieg der AfD ist für queere Menschen in Sachsen-Anhalt eine Zäsur. Manche überlegen wegzuziehen. Falko aus Magdeburg sagt: Aufgeben ist keine Option.

» Ein Kuss als Symbol: Harder und Eriksson  Vorbilder für für Homosexualität im Fußball

Beim FC Bayern München stehen Pernille Harder und Magdalena Eriksson zusammen auf dem Platz. Privat sind sie ein Paar, fördern mit ihrer Organisation "We Play Harder" den Frauenfußball und setzen sich für die queere Community ein.

» Schwuler Comedian mischt Kirchengemeinden auf

Wieviel Vielfalt verträgt das Paradies? Der schwule Kabarettist Timo Schweitzer alias Malte Anders tritt in Kirchen auf und entlarvt in seinem Programm "Gay mit Gott  aber gay!" Klischees.

» Juden-Hass und Schwulen-Schläger: Traditionsklub versinkt im Chaos

Ein U19-Spieler von Tennis Borussia Berlin wurde nach einer homophoben Attacke suspendiert. Der Verein kämpft mit Antisemitismus in der Jugendabteilung.

30. Oktober 2026

» "Therapien" für Homosexuelle werden in Zürich vorerst doch nicht verboten  Linke empört

Die Geschäftsleitung des Zürcher Kantonsrats hat beschlossen, ein Verbot von "Umpolungstherapien" für Homosexuelle auf Eis zu legen.

» Rainbow Career Day bringt Firmen und Bewerber zusammen

Die zweite Luxemburger Ausgabe der Jobmesse findet am Freitag in Neumünster statt. BCEE, Amazon, PwC und die Europäische Zentralbank sind dabei.

» Regenbogenflagge in Moringen gestohlen

Unbekannte zerstören in Moringen eine 5,50 Meter große Regenbogenflagge und stehlen sie. Es ist bereits das zweite Mal, dass ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt in der Stadt vernichtet wird.