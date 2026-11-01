Ausgewählter Artikel:

» (04.11.2026) NWZ Online

Regenbogen-Trauercafé im Hempels: Gemeinsam trauern, ohne sich erklären zu müssen

Wer einen geliebten Menschen verliert, braucht Menschen, die zuhören. Für queere Trauernde ist das nicht immer selbstverständlich. In Oldenburg gibt es deshalb ein neues Angebot: das Regenbogen-Trauercafé.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. November 2026

» Der KO-Tropfen-Killer

Drei tote Männer und ein unbekannter Täter: Anfang 2012 geht die Angst in Berlins schwuler Community um. Ein Zeitzeuge erinnert sich.

» Regenbogen-Trauercafé im Hempels: Gemeinsam trauern, ohne sich erklären zu müssen

Wer einen geliebten Menschen verliert, braucht Menschen, die zuhören. Für queere Trauernde ist das nicht immer selbstverständlich. In Oldenburg gibt es deshalb ein neues Angebot: das Regenbogen-Trauercafé.

» Mr. Gay und seine Mission  "Wie Affen im Zoo": Was queere Menschen im Sprechzimmer erleben

Aus Angst vor Diskriminierung: Manche queeren Menschen verzichten auf medizinische Hilfe. Dieser Arzt will das ändern.

» "Wir wollten wissen, ob der Spender sportlich ist": Alisa Buchingers Baby-Wunder

Die frühere Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger und ihre Frau Stefanie erwarten ihr erstes Kind. Im Interview mit SALZBURG24 spricht die Salzburgerin offen über künstliche Befruchtung, finanzielle Hürden für lesbische Paare und Hass im Netz.

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» Queere Weihnachtsmärkte ziehen um  "Mitten im vertrauten Regenbogenkiez"

Die LGBTQIA* Winterdays und die Christmas Avenue laden am Nollendorfplatz auch dieses Jahr zum Weihnachtsmarkt ein. Das müssen Sie wissen.

» Verwaltungsgericht Wien entscheidet, ob Waltraud wieder Walter sein muss

Die Gemeinde hatte die Änderung des Geschlechtseintrags der 61-Jährigen rückgängig gemacht, sie sieht sich im Recht und erhebt Vorwürfe gegen Medien

03. November 2026

» Vor 66 Jahren: Hamburg erlässt "Tanzverbot" gegen Schwule

Noch lange nach der NS-Zeit wurden Homosexuelle in Hamburg verfolgt. Polizei und Justiz gingen in der vermeintlich liberalen Hansestadt gegen Schwule vor  zum Teil sehr radikal. Am 4. November 1960 wurde das "Tanzverbot" erlassen.

» Remenyi: Beschränkung der Weihe "nicht nur irrig, sondern toxisch"

Priesterweihe nur für heterosexuelle Männer? Für den Fundamentaltheologen Matthias Remenyi eine Diskriminierung, die theologisch nicht trägt.

» "Es wussten alle, dass Hans viel Freude an Buben hatte"

Die Verurteilung von Hans Jucker war in Affoltern laut Anwohnern schon vor Jahrzehnten Gesprächsthema. Einige Dorfbewohner verteidigen den verstorbenen Sportreporter noch heute.

» HIV-Prophylaxe in Brasilien: Behandeln statt verhandeln

Ein US-Pharmakonzern blockiert den Zugang Hunderttausender Menschen in Brasilien zu einer HIV-Prophylaxe. Wie Lula da Silva das ändern könnte.

» Von der Kunst, sich zu verwandeln

Dragqueen und Style Icon Miss Ivanka T ist im Herbst 2026 bei den ökumenischen queeren Schöpfungsfeiern Abrakadabra in Kirchenschiff Wien und Jugendkirche Grüner Anker Linz aufgetreten. Anson Samuel spricht mit der Künstlerin über eine sich transformierende Kirche sowie über ihre eigene Verwandlung als Erfahrung von Freiheit, Verletzlichkeit und Gottesnähe.

» Ryta Tale: "Drag ist meine künstlerische Befreiung"

Im Gespräch erzählt Ryta Tale von ihrer Kindheit im Burgenland, ihrer Drag-Figur und der Freiheit, die sie auf der Bühne findet.

» Queere Sitzungen vereinen Comedy, Travestie und Tanz

Am 8. und 9. Januar laden die queeren Karnevalssitzungen erneut in die Burg Wassenberg ein. Elke Winter und Simon Stäblein gehören zum Programm. Die Karten kosten 35 Euro und sind schon im Verkauf.

02. November 2026

» "BDSM geht häufig schief, wenn man eine Gebrauchsanweisung erwartet"

Von gestört bis glorifizierend: Meinungen zu BDSM sind schnell extrem. Was Menschen wirklich erleben, erzählt Therapeutin Carina Pflumm. Und was wir daraus lernen können.

» Unterdrückung, Verfolgung, Gleichberechtigung  eine queere Spurensuche

In der neuen Podcast-Folge geht es um das schwul-lesbische Leben in der Stadt. Ein Gespräch mit Steffen Schmid über die Meilensteine für Gleichberechtigung von queeren Menschen in Heidelberg.

» Queere Erwartungen an Rot-Grün-Rot: "Haltung bleibt unverzichtbar"

CSD-Verein und LSVD stellen vor den Koalitionsgesprächen queere Forderungen auf. Vereinsvorstand Marcel Voges drängt etwa auf Erhalt von Projekten.

» Demokratische Funktionärin verweigert eigenem Senatskandidaten die Stimme

Im hart umkämpften Senatsrennen in Iowa gerät der demokratische Kandidat Josh Turek wegen eines Wahlspots unter Druck  aus den eigenen Reihen. Eine lokale Parteichefin kündigte sogar an, ihn nicht zu wählen.

» Karl Scheuber ist tot: "Es brauchte manchmal auch Mut"

Der Gründer des Schwulen Männerchors Zürich ist am 25. Oktober gestorben. Mit seinem Chor suchte er bewusst Bühnen, auf denen das Publikum keine schwulen Sänger erwartete.

01. November 2026

» Liebe an Bord! Nina Queer verwandelt Potsdams größtes Schiff in eine Disco

25 Jahre Irrenhouse, ein eigenes Musical, Theater und Kino in Österreich und nun ein Schiff! Am Samstag legt Nina Queers "The Love Boat" erstmals in Potsdam ab.

» Bedrohte Trans-Community: Wissenschaftler:innen kritisieren Gesundheitsversorgung

Nach der Razzia eines Berliner Treffs für trans Menschen bekunden hunderte Wissenschaftler:innen ihre Solidarität. Sie fordern bessere Versorgung.