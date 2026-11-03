Ausgewählter Artikel:

» (06.11.2026) TV Movie

"Off Campus": Warum Jules' Identität bei Zuschauer:innen für Verwirrung sorgt

In "Off Campus" fällt vielen vielleicht ein zentrales Detail nicht auf. Erfahre hier, woran das liegt und in welchem Fall Zuschauer:innen ganz genau hinhören müssen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. November 2026

» Wie Berlins arabische Queers ihre Community aufbauen

Hassandra gehört zu den bekanntesten Stimmen der queeren arabischen Kunstszene in Berlin. Mit dem 2023 gegründeten ADIRA Drag Festival schafft Hassandra gemeinsam mit anderen Räume für Austausch und Gemeinschaft.

» "Off Campus": Warum Jules' Identität bei Zuschauer:innen für Verwirrung sorgt

In "Off Campus" fällt vielen vielleicht ein zentrales Detail nicht auf. Erfahre hier, woran das liegt und in welchem Fall Zuschauer:innen ganz genau hinhören müssen.

» "Bin offen": Remo Forrer spricht erstmals über seine Sexualität

Der Sänger erzählt im Podcast "Spaghetti mit Ketchup und Chäs" von Erfahrungen mit Männern und Frauen. Ein klassisches Coming-out brauche Remo Forrer nicht.

» Zürcher Regierung will keine "Transpersonen-Regelung"

Der Regierungsrat sieht keinen Grund für eine neue Regelung zum Schutz von Frauenräumen. Die Motion von EDU und SVP geht nun an den Kantonsrat.

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» Verhetzungsprozess gegen Angestellten, der nun die Finger von Facebook lässt

Ein unbescholtener 40-Jähriger hat im Internet seinen Hass auf Muslime, Homosexuelle und Linke kundgetan. Vor Gericht gibt er sich reumütig

» Was das Queere Literaturfestival bietet

Queere Literatur ist vielfältig  ein Festival feiert sie vier Tage lang im Münchner Gasteig HP 8. Zu Gast sind preisgekrönte Autorinnen und Autoren wie Tash Aw und Muri Darida.

05. November 2026

» Macht J.K. Rowling alles kaputt? Was uns Fans zu 25 Jahren Harry-Potter-Filme gesagt haben

Vor 25 Jahren feierte der erste Harry-Potter-Film Weltpremiere. Kann man trotz der Kritik an J.K. Rowling noch Potter-Fan sein?

» Schwuler Männerchor: Über die Gefühle eines Mannes in der Sportumkleide

Die Philhomoniker sind ein Münchner Chor schwuler Männer. Seit 1990 treffen sie sich wöchentlich und singen gemeinsam. Am Freitag feiert der Chor mit seinem neuen Stück "You'll Never Sing alone" Premiere im Leo17 in der Leopoldstraße. Mein Kollege Kilian Redl hat sich die Proben angesehen.

» "Dieses Land ist noch nicht bereit für eine transsexuelle Schwarze Präsidentin"

Erika Hilton ist als Lulas Nachfolgerin im Gespräch. Sie selbst denkt aber, dass es noch vieler Reformen bedarf, um Rassismus und Transphobie zu überwinden.

» Anstieg transfeindlicher Angriffe in Deutschland: Nur die Spitze des Eisbergs

Transfeindliche Gewalt kennt viele Formen und häuft sich zuletzt auch in Deutschland. Gezielte Organisierung und Widerstand von trans Personen muss dem etwas entgegensetzen.  Ein Kommentar von Chell Duncker.

» Harry Potter Store-Eröffnung in London: Wie viel Blut klebt am Zauberstab?

Die Eröffnung eines Harry-Potter-Ladens in London wird zum Fan-Spektakel. Protest gegen J.K. Rowlings transfeindliche Aktivitäten erstickt im Konsumrausch.

04. November 2026

» Der KO-Tropfen-Killer

Drei tote Männer und ein unbekannter Täter: Anfang 2012 geht die Angst in Berlins schwuler Community um. Ein Zeitzeuge erinnert sich.

» Regenbogen-Trauercafé im Hempels: Gemeinsam trauern, ohne sich erklären zu müssen

Wer einen geliebten Menschen verliert, braucht Menschen, die zuhören. Für queere Trauernde ist das nicht immer selbstverständlich. In Oldenburg gibt es deshalb ein neues Angebot: das Regenbogen-Trauercafé.

» Mr. Gay und seine Mission  "Wie Affen im Zoo": Was queere Menschen im Sprechzimmer erleben

Aus Angst vor Diskriminierung: Manche queeren Menschen verzichten auf medizinische Hilfe. Dieser Arzt will das ändern.

» "Wir wollten wissen, ob der Spender sportlich ist": Alisa Buchingers Baby-Wunder

Die frühere Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger und ihre Frau Stefanie erwarten ihr erstes Kind. Im Interview mit SALZBURG24 spricht die Salzburgerin offen über künstliche Befruchtung, finanzielle Hürden für lesbische Paare und Hass im Netz.

» Queere Weihnachtsmärkte ziehen um  "Mitten im vertrauten Regenbogenkiez"

Die LGBTQIA* Winterdays und die Christmas Avenue laden am Nollendorfplatz auch dieses Jahr zum Weihnachtsmarkt ein. Das müssen Sie wissen.

» Verwaltungsgericht Wien entscheidet, ob Waltraud wieder Walter sein muss

Die Gemeinde hatte die Änderung des Geschlechtseintrags der 61-Jährigen rückgängig gemacht, sie sieht sich im Recht und erhebt Vorwürfe gegen Medien

03. November 2026

» Vor 66 Jahren: Hamburg erlässt "Tanzverbot" gegen Schwule

Noch lange nach der NS-Zeit wurden Homosexuelle in Hamburg verfolgt. Polizei und Justiz gingen in der vermeintlich liberalen Hansestadt gegen Schwule vor  zum Teil sehr radikal. Am 4. November 1960 wurde das "Tanzverbot" erlassen.

» Remenyi: Beschränkung der Weihe "nicht nur irrig, sondern toxisch"

Priesterweihe nur für heterosexuelle Männer? Für den Fundamentaltheologen Matthias Remenyi eine Diskriminierung, die theologisch nicht trägt.

» "Es wussten alle, dass Hans viel Freude an Buben hatte"

Die Verurteilung von Hans Jucker war in Affoltern laut Anwohnern schon vor Jahrzehnten Gesprächsthema. Einige Dorfbewohner verteidigen den verstorbenen Sportreporter noch heute.