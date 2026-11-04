Ausgewählter Artikel:

» (07.11.2026) Journal B

"Ich wollte einen lesbischen Propagandafilm machen"

Das Filmfestival Queersicht feiert den dreissigsten Geburtstag. Mitgründerin Veronika Minder erzählt Journal B von den Anfängen des Festivals.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. November 2026

» Bischof Kohlgraf: Habe bei Begegnung mit queeren Menschen viel gelernt

Queere Themen sind in der Kirche noch immer ein Trigger-Thema, sagt Peter Kohlgraf. Gerade als Bischof müsse er sich daher positionieren.

» "Ich wollte einen lesbischen Propagandafilm machen"

Das Filmfestival Queersicht feiert den dreissigsten Geburtstag. Mitgründerin Veronika Minder erzählt Journal B von den Anfängen des Festivals.

» Bildergalerie: RosaLila PantherInnen feierten im Rathaus 35-jähriges Jubiläum

Seit 35 Jahren setzen sich die RosaLila PantherInnen für die Rechte von LGBTIQ-Personen ein. Das Jubiläum wurde am Donnerstag mit einem Empfang im Grazer Rathaus gefeiert.

» Jugendliche wegen räuberischer Erpressung bei Dates mit Männern vor Gericht

Zwei junge Männer aus Strausberg (Märkisch-Oderland) müssen sich seit Freitagvormittag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Gemeinsam mit weiteren Personen sollen die 18 und 19 Jahre alten Angeklagten im vergangenen Jahr mit falschen Profilen auf Dating-Apps gezielt andere Männer angelockt haben.

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» Kirchliche Ausstellung in Bielefeld-Bethel erzählt queere Lebensgeschichten

"Feldwege zum Coming-out" verbindet persönliche Erfahrungen von LSBTIAQ-Personen aus dem ländlichen Raum mit historischen Einblicken in die evangelische Kirche.

» Duo geht: Queerer Jugendtreff in Bad Sooden-Allendorf steht vor dem Umbruch

Nico Heidl und Rukin Tatli geben ihre Aufgaben bei der Queeren Jugend Werra-Meißner ab. Wie die Nachfolge aussehen soll, steht noch nicht fest.

» Winter Pride in Hamburg: Auf diesem Weihnachtsmarkt gibt es DJs und Party bis Mitternacht

Der Winter Pride öffnet wieder in St. Georg. Besucher erwartet ein Weihnachtsmarkt mit Musik, Glühwein und einem besonderen Programm.

06. November 2026

» Wie Berlins arabische Queers ihre Community aufbauen

Hassandra gehört zu den bekanntesten Stimmen der queeren arabischen Kunstszene in Berlin. Mit dem 2023 gegründeten ADIRA Drag Festival schafft Hassandra gemeinsam mit anderen Räume für Austausch und Gemeinschaft.

» "Off Campus": Warum Jules' Identität bei Zuschauer:innen für Verwirrung sorgt

In "Off Campus" fällt vielen vielleicht ein zentrales Detail nicht auf. Erfahre hier, woran das liegt und in welchem Fall Zuschauer:innen ganz genau hinhören müssen.

» "Bin offen": Remo Forrer spricht erstmals über seine Sexualität

Der Sänger erzählt im Podcast "Spaghetti mit Ketchup und Chäs" von Erfahrungen mit Männern und Frauen. Ein klassisches Coming-out brauche Remo Forrer nicht.

» Zürcher Regierung will keine "Transpersonen-Regelung"

Der Regierungsrat sieht keinen Grund für eine neue Regelung zum Schutz von Frauenräumen. Die Motion von EDU und SVP geht nun an den Kantonsrat.

» Verhetzungsprozess gegen Angestellten, der nun die Finger von Facebook lässt

Ein unbescholtener 40-Jähriger hat im Internet seinen Hass auf Muslime, Homosexuelle und Linke kundgetan. Vor Gericht gibt er sich reumütig

» Was das Queere Literaturfestival bietet

Queere Literatur ist vielfältig  ein Festival feiert sie vier Tage lang im Münchner Gasteig HP 8. Zu Gast sind preisgekrönte Autorinnen und Autoren wie Tash Aw und Muri Darida.

05. November 2026

» Macht J.K. Rowling alles kaputt? Was uns Fans zu 25 Jahren Harry-Potter-Filme gesagt haben

Vor 25 Jahren feierte der erste Harry-Potter-Film Weltpremiere. Kann man trotz der Kritik an J.K. Rowling noch Potter-Fan sein?

» Schwuler Männerchor: Über die Gefühle eines Mannes in der Sportumkleide

Die Philhomoniker sind ein Münchner Chor schwuler Männer. Seit 1990 treffen sie sich wöchentlich und singen gemeinsam. Am Freitag feiert der Chor mit seinem neuen Stück "You'll Never Sing alone" Premiere im Leo17 in der Leopoldstraße. Mein Kollege Kilian Redl hat sich die Proben angesehen.

» "Dieses Land ist noch nicht bereit für eine transsexuelle Schwarze Präsidentin"

Erika Hilton ist als Lulas Nachfolgerin im Gespräch. Sie selbst denkt aber, dass es noch vieler Reformen bedarf, um Rassismus und Transphobie zu überwinden.

» Anstieg transfeindlicher Angriffe in Deutschland: Nur die Spitze des Eisbergs

Transfeindliche Gewalt kennt viele Formen und häuft sich zuletzt auch in Deutschland. Gezielte Organisierung und Widerstand von trans Personen muss dem etwas entgegensetzen.  Ein Kommentar von Chell Duncker.

» Harry Potter Store-Eröffnung in London: Wie viel Blut klebt am Zauberstab?

Die Eröffnung eines Harry-Potter-Ladens in London wird zum Fan-Spektakel. Protest gegen J.K. Rowlings transfeindliche Aktivitäten erstickt im Konsumrausch.

04. November 2026

» Der KO-Tropfen-Killer

Drei tote Männer und ein unbekannter Täter: Anfang 2012 geht die Angst in Berlins schwuler Community um. Ein Zeitzeuge erinnert sich.

» Regenbogen-Trauercafé im Hempels: Gemeinsam trauern, ohne sich erklären zu müssen

Wer einen geliebten Menschen verliert, braucht Menschen, die zuhören. Für queere Trauernde ist das nicht immer selbstverständlich. In Oldenburg gibt es deshalb ein neues Angebot: das Regenbogen-Trauercafé.