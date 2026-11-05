Ausgewählter Artikel:

» (08.11.2026) Promiflash

Cara Delevingne fand in queeren Clubs ihr wahres Ich

Cara Delevingne hatte lange Angst vor ihrem wahren Ich. Nun verrät sie: An diesem Ort konnte sie endlich ihre Fassade ablegen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. November 2026

» Letzter CSD 2026 in Franken: Rund 450 Menschen bei Pride-Demo im November

In Ansbach fand der letzte Christopher-Street-Day dieses Jahres in Bayern statt. Die Polizei begleitete die friedliche Demonstration, die für Akzeptanz und Gleichberechtigung queerer Menschen warb.

» Mitreden und Mitmachen: Ratingen eröffnet Treffpunkt für queere Jugendliche

Im Jugendhaus am Stadionring entsteht ein offener Treff für 14- bis 25-Jährige. Die jungen Queers sollen Raum und Programm nach ihren Wünschen entwickeln.

» Hingerichtet, weil sie Sex mit einer Frau hatte: Catharina Linck

Verkleidet als Mann geht Catharina Linck durchs Leben, dient viele Jahre als Soldat(in). Doch ihre Liebe zu einer Frau wird ihr zum Verhängnis: Am 8.11.1721 wird sie dafür hingerichtet.

» Kabarettistin Maren Kroymann: "Mit meinem dementen Bruder erlebe ich sehr komische Momente"

Maren Kroymann hat erlebt, wie Männer die Comedy prägten und Frauen zur Pointe machten. Heute blickt die Kabarettistin kritisch auf alte TV-Aufnahmen  auch auf ihre eigenen. Im Gespräch mit blue News spricht sie über Harald Schmidt, Sexismus und ihr Coming-out.

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» Cara Delevingne fand in queeren Clubs ihr wahres Ich

Cara Delevingne hatte lange Angst vor ihrem wahren Ich. Nun verrät sie: An diesem Ort konnte sie endlich ihre Fassade ablegen.

07. November 2026

» Bischof Kohlgraf: Habe bei Begegnung mit queeren Menschen viel gelernt

Queere Themen sind in der Kirche noch immer ein Trigger-Thema, sagt Peter Kohlgraf. Gerade als Bischof müsse er sich daher positionieren.

» "Ich wollte einen lesbischen Propagandafilm machen"

Das Filmfestival Queersicht feiert den dreissigsten Geburtstag. Mitgründerin Veronika Minder erzählt Journal B von den Anfängen des Festivals.

» Bildergalerie: RosaLila PantherInnen feierten im Rathaus 35-jähriges Jubiläum

Seit 35 Jahren setzen sich die RosaLila PantherInnen für die Rechte von LGBTIQ-Personen ein. Das Jubiläum wurde am Donnerstag mit einem Empfang im Grazer Rathaus gefeiert.

» Jugendliche wegen räuberischer Erpressung bei Dates mit Männern vor Gericht

Zwei junge Männer aus Strausberg (Märkisch-Oderland) müssen sich seit Freitagvormittag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Gemeinsam mit weiteren Personen sollen die 18 und 19 Jahre alten Angeklagten im vergangenen Jahr mit falschen Profilen auf Dating-Apps gezielt andere Männer angelockt haben.

» Kirchliche Ausstellung in Bielefeld-Bethel erzählt queere Lebensgeschichten

"Feldwege zum Coming-out" verbindet persönliche Erfahrungen von LSBTIAQ-Personen aus dem ländlichen Raum mit historischen Einblicken in die evangelische Kirche.

» Duo geht: Queerer Jugendtreff in Bad Sooden-Allendorf steht vor dem Umbruch

Nico Heidl und Rukin Tatli geben ihre Aufgaben bei der Queeren Jugend Werra-Meißner ab. Wie die Nachfolge aussehen soll, steht noch nicht fest.

» Winter Pride in Hamburg: Auf diesem Weihnachtsmarkt gibt es DJs und Party bis Mitternacht

Der Winter Pride öffnet wieder in St. Georg. Besucher erwartet ein Weihnachtsmarkt mit Musik, Glühwein und einem besonderen Programm.

06. November 2026

» Wie Berlins arabische Queers ihre Community aufbauen

Hassandra gehört zu den bekanntesten Stimmen der queeren arabischen Kunstszene in Berlin. Mit dem 2023 gegründeten ADIRA Drag Festival schafft Hassandra gemeinsam mit anderen Räume für Austausch und Gemeinschaft.

» "Off Campus": Warum Jules' Identität bei Zuschauer:innen für Verwirrung sorgt

In "Off Campus" fällt vielen vielleicht ein zentrales Detail nicht auf. Erfahre hier, woran das liegt und in welchem Fall Zuschauer:innen ganz genau hinhören müssen.

» "Bin offen": Remo Forrer spricht erstmals über seine Sexualität

Der Sänger erzählt im Podcast "Spaghetti mit Ketchup und Chäs" von Erfahrungen mit Männern und Frauen. Ein klassisches Coming-out brauche Remo Forrer nicht.

» Zürcher Regierung will keine "Transpersonen-Regelung"

Der Regierungsrat sieht keinen Grund für eine neue Regelung zum Schutz von Frauenräumen. Die Motion von EDU und SVP geht nun an den Kantonsrat.

» Verhetzungsprozess gegen Angestellten, der nun die Finger von Facebook lässt

Ein unbescholtener 40-Jähriger hat im Internet seinen Hass auf Muslime, Homosexuelle und Linke kundgetan. Vor Gericht gibt er sich reumütig

» Was das Queere Literaturfestival bietet

Queere Literatur ist vielfältig  ein Festival feiert sie vier Tage lang im Münchner Gasteig HP 8. Zu Gast sind preisgekrönte Autorinnen und Autoren wie Tash Aw und Muri Darida.

05. November 2026

» Macht J.K. Rowling alles kaputt? Was uns Fans zu 25 Jahren Harry-Potter-Filme gesagt haben

Vor 25 Jahren feierte der erste Harry-Potter-Film Weltpremiere. Kann man trotz der Kritik an J.K. Rowling noch Potter-Fan sein?

» Schwuler Männerchor: Über die Gefühle eines Mannes in der Sportumkleide

Die Philhomoniker sind ein Münchner Chor schwuler Männer. Seit 1990 treffen sie sich wöchentlich und singen gemeinsam. Am Freitag feiert der Chor mit seinem neuen Stück "You'll Never Sing alone" Premiere im Leo17 in der Leopoldstraße. Mein Kollege Kilian Redl hat sich die Proben angesehen.