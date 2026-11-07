Ausgewählter Artikel:

» (10.11.2026) Table Media

Türkei: Kritik an Repressionen gegen queere Zivilgesellschaft

Razzien türkischer Behörden gegen LGBTI+-Organisationen mit über 100 Festnahmen gefährden aus Sicht zivilgesellschaftlicher Organisationen eine inklusive COP31. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Konferenzleitung und den UNFCCC-Chef.

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Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. November 2026

» Pink Christmas im Glockenbachviertel: Münchens buntester Weihnachtsmarkt

Pink Christmas am Stephansplatz im Glockenbachviertel: Alle Infos zu Öffnungszeiten, Kulinarik und Programmpunkten im Überblick.

» Aargauer Regierung will keine Penis-Kontrollen in Badis

Darf eine Transfrau mit männlichen Geschlechtsmerkmalen im Frauenbereich baden? Im Berner Marzilibad musste die Polizei vergangenen Juni eingreifen. Jetzt fordert eine Aargauer Politikerin klare Regeln für solche Fälle. Doch die Regierung winkt ab.

» Türkei: Kritik an Repressionen gegen queere Zivilgesellschaft

Razzien türkischer Behörden gegen LGBTI+-Organisationen mit über 100 Festnahmen gefährden aus Sicht zivilgesellschaftlicher Organisationen eine inklusive COP31. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Konferenzleitung und den UNFCCC-Chef.

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» Zweites Netzwerktreffen "Queer im Bistum Trier" in Wittlich

Rückblick auf das zweite Netzwerktreffen "Queer im Bistum Trier" am 6. November 2026 in Wittlich: Ablauf, Ergebnisse der Kleingruppen, PQueerpastoral, Netzwerktreffen, Bistum Trier, Wittlich, AK Queer, a+o, akzeptierend und offen, Queere Bistumskarterädikat a+o und nächste Schritte.

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» Festival Queertactics in Wien: Queergestreift und campy

Das Festival bringt die subversive Kraft des queerfeministischen Kinos nach Wien. Im Fokus sind unter anderem Filme aus Brasilien und "trans_feministische Solidarität"

» Diversität in Düsseldorf: "Queere Menschen werden wieder einsamer sein"

Nach dem Aus für das viel beachtete Projekt verbleiben jährlich nur noch 20.000 Euro für Einzelangebote. Zwei Sozialarbeiter wurden bereits abgezogen. Aus Sicht von Awo und Aidshilfe eine krasse Fehlentscheidung. Welche Folgen sie befürchten.

09. November 2026

» Verfolgung von Homosexuellen in Baden-Württemberg: Die brisante Studie, über die die Politik nicht spricht

Das Land gibt knapp eine Million Euro für eine Studie aus. Die Verfolgung homosexueller Menschen in der Nachkriegszeit soll aufgearbeitet werden, heißt es anfangs. Nach erschreckenden Ergebnissen wird es auffällig still um die Studie.

» Homophob? Nmecha MUSS sich klar distanzieren!

Borussia Dortmund ist punktgleich mit Bayern dick im Meister-Geschäft und ausgerechnet jetzt flambieren sie sich intern. Kommentar von Michael Makus.

» Kritik an Aktion "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" bringt seit 30 Jahren bedürftigen Kindern Geschenke. Die Priener Franziska-Hager-Grundschule macht jedoch ganz bewusst nicht mehr mit. Die Vorwürfe: evangelikale Missionierung, Homophobie und radikale Äußerungen des US-Präsidenten der Organisation. Wie die Organisation auf die Vorwürfe reagiert.

08. November 2026

» Letzter CSD 2026 in Franken: Rund 450 Menschen bei Pride-Demo im November

In Ansbach fand der letzte Christopher-Street-Day dieses Jahres in Bayern statt. Die Polizei begleitete die friedliche Demonstration, die für Akzeptanz und Gleichberechtigung queerer Menschen warb.

» Mitreden und Mitmachen: Ratingen eröffnet Treffpunkt für queere Jugendliche

Im Jugendhaus am Stadionring entsteht ein offener Treff für 14- bis 25-Jährige. Die jungen Queers sollen Raum und Programm nach ihren Wünschen entwickeln.

» Hingerichtet, weil sie Sex mit einer Frau hatte: Catharina Linck

Verkleidet als Mann geht Catharina Linck durchs Leben, dient viele Jahre als Soldat(in). Doch ihre Liebe zu einer Frau wird ihr zum Verhängnis: Am 8.11.1721 wird sie dafür hingerichtet.

» Kabarettistin Maren Kroymann: "Mit meinem dementen Bruder erlebe ich sehr komische Momente"

Maren Kroymann hat erlebt, wie Männer die Comedy prägten und Frauen zur Pointe machten. Heute blickt die Kabarettistin kritisch auf alte TV-Aufnahmen  auch auf ihre eigenen. Im Gespräch mit blue News spricht sie über Harald Schmidt, Sexismus und ihr Coming-out.

» Cara Delevingne fand in queeren Clubs ihr wahres Ich

Cara Delevingne hatte lange Angst vor ihrem wahren Ich. Nun verrät sie: An diesem Ort konnte sie endlich ihre Fassade ablegen.

07. November 2026

» Bischof Kohlgraf: Habe bei Begegnung mit queeren Menschen viel gelernt

Queere Themen sind in der Kirche noch immer ein Trigger-Thema, sagt Peter Kohlgraf. Gerade als Bischof müsse er sich daher positionieren.

» "Ich wollte einen lesbischen Propagandafilm machen"

Das Filmfestival Queersicht feiert den dreissigsten Geburtstag. Mitgründerin Veronika Minder erzählt Journal B von den Anfängen des Festivals.

» Bildergalerie: RosaLila PantherInnen feierten im Rathaus 35-jähriges Jubiläum

Seit 35 Jahren setzen sich die RosaLila PantherInnen für die Rechte von LGBTIQ-Personen ein. Das Jubiläum wurde am Donnerstag mit einem Empfang im Grazer Rathaus gefeiert.

» Jugendliche wegen räuberischer Erpressung bei Dates mit Männern vor Gericht

Zwei junge Männer aus Strausberg (Märkisch-Oderland) müssen sich seit Freitagvormittag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Gemeinsam mit weiteren Personen sollen die 18 und 19 Jahre alten Angeklagten im vergangenen Jahr mit falschen Profilen auf Dating-Apps gezielt andere Männer angelockt haben.

» Kirchliche Ausstellung in Bielefeld-Bethel erzählt queere Lebensgeschichten

"Feldwege zum Coming-out" verbindet persönliche Erfahrungen von LSBTIAQ-Personen aus dem ländlichen Raum mit historischen Einblicken in die evangelische Kirche.

» Duo geht: Queerer Jugendtreff in Bad Sooden-Allendorf steht vor dem Umbruch

Nico Heidl und Rukin Tatli geben ihre Aufgaben bei der Queeren Jugend Werra-Meißner ab. Wie die Nachfolge aussehen soll, steht noch nicht fest.