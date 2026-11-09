Ausgewählter Artikel:

» (11.11.2026) Nau

Kommission tritt bei erleichterter Stiefkind-Adoption auf Bremse

Wunschmütter und Wunschväter sollen ihre Stiefkinder vorläufig nicht schneller adoptieren können. Die zuständige Kommission des Ständerates will die nötigen Änderungen im Zivilgesetzbuch noch nicht beraten. Der Nationalrat hingegen wollte vorwärtsmachen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. November 2026

» Ansprechperson, Regenbogenflagge, Anlaufstelle: CDU und Grüne fragen nach queeren Strukturen in Bocholt

Braucht Bocholt eine feste Ansprechperson für queere Menschen? Das wollen CDU und Grüne von der Stadtverwaltung wissen.

» Stonewall-Vibes in Berlin  Casa Kuà und die Illegalisierung der trans* Gesundheitsversorgung

Am Sonntag, 18. Oktober 2026, durchsuchten 38 Polizeikräfte in teils voller Schutzkleidung das wöchentliche Treffen "The Dolls" für trans femmes im BIPOC, trans*, inter* und queeren Gesundheits- und Gemeindezentrum "Casa Kuà" in Berlin.

» Zu wenig Platz für queere Frauen im Münchner Nachtleben?

500 Gäste, dreimal Einlassstopp: Die Party-Reihe "Sapphix" von Anna de Riggi und Bella Maurus zeigt, was Münchens Clubs sich nicht zutrauen.

» 35 Jahre nach Aids-Diagnose  "Magic" Johnson erklärt, warum er überlebt hat

Als Earvin Johnson im November 1991 vor die Weltpresse trat, war der Schock groß. Der Basketball-Star hatte sich mit Aids infiziert. Damals kam das einem Todesurteil gleich. Sein Kampf aber zahlte sich aus.

- Werbung -



» Olivia Jones gesteht: "Ich bin ein Geburtstagsgrinch"

Am 21. November wird Olivia Jones 57 Jahre alt. Warum sie mit Geburtstagen fremdelt, wie sie feiert und was sie sich wünscht.

» "Grüss Göttin": Große Empörung über Schild, derweil war genau das gewollt

Es ist ein Thema, mit dem man viele gegen sich aufbringt: Gendern. Eine Künstlerin hat es auf die Spitze getrieben.

» Problematische Äusserungen  Haben die Schweizer Moscheen ein Homophobie-Problem?

"Parade der Schande": Die Äusserungen eines Schweizer Imams zur Pride in Pristina werfen Fragen auf. Eine Einordnung. S.a.: Pride als "Parade der Schande" beschimpft: Imam verliert Ämter (08.11.2026)

» Kommission tritt bei erleichterter Stiefkind-Adoption auf Bremse

Wunschmütter und Wunschväter sollen ihre Stiefkinder vorläufig nicht schneller adoptieren können. Die zuständige Kommission des Ständerates will die nötigen Änderungen im Zivilgesetzbuch noch nicht beraten. Der Nationalrat hingegen wollte vorwärtsmachen.

» Queere Menschen im Nationalsozialismus  Kurt Brüssow: Ein Schicksal aus Vorpommern

Kurt Brüssow überlebte nicht nur Auschwitz, sondern half dabei, das Fischland kampflos an die Rote Armee zu übergeben. Er ist einer der wenigen in der NS-Zeit verfolgten queeren Menschen, deren Biografie gut erforscht ist.

» Oberuzwilerin veröffentlicht Wohlfühlkrimi unter Pseudonym

Die Oberuzwilerin Bettina Bellmont wagt einen Genrewechsel: Unter dem Namen Beatrice Kelly veröffentlicht sie Anfang Dezember ihren ersten winterlichen Kriminalroman. Im Zentrum steht eine queere Seniorin, die auf einer schottischen Insel ermittelt.

» Queer Chapters BookCon begeistert rund 200 Besucher:innen bei Premiere in Wuppertal

14 Autor:innen und Kreative präsentierten ihre Werke, kamen mit Interessierten ins Gespräch und schufen gemeinsam einen lebendigen Raum für Literatur und Austausch.

» Bisexuell  Christlich  Europäisch

Eine Rezension über den ersten Sammelband von bisexuellen Menschen christlichen Glaubens.

10. November 2026

» Pink Christmas im Glockenbachviertel: Münchens buntester Weihnachtsmarkt

Pink Christmas am Stephansplatz im Glockenbachviertel: Alle Infos zu Öffnungszeiten, Kulinarik und Programmpunkten im Überblick.

» Aargauer Regierung will keine Penis-Kontrollen in Badis

Darf eine Transfrau mit männlichen Geschlechtsmerkmalen im Frauenbereich baden? Im Berner Marzilibad musste die Polizei vergangenen Juni eingreifen. Jetzt fordert eine Aargauer Politikerin klare Regeln für solche Fälle. Doch die Regierung winkt ab.

» Türkei: Kritik an Repressionen gegen queere Zivilgesellschaft

Razzien türkischer Behörden gegen LGBTI+-Organisationen mit über 100 Festnahmen gefährden aus Sicht zivilgesellschaftlicher Organisationen eine inklusive COP31. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Konferenzleitung und den UNFCCC-Chef.

Kostenloses Probeabo nötig

» Zweites Netzwerktreffen "Queer im Bistum Trier" in Wittlich

Rückblick auf das zweite Netzwerktreffen "Queer im Bistum Trier" am 6. November 2026 in Wittlich: Ablauf, Ergebnisse der Kleingruppen, PQueerpastoral, Netzwerktreffen, Bistum Trier, Wittlich, AK Queer, a+o, akzeptierend und offen, Queere Bistumskarterädikat a+o und nächste Schritte.

» Festival Queertactics in Wien: Queergestreift und campy

Das Festival bringt die subversive Kraft des queerfeministischen Kinos nach Wien. Im Fokus sind unter anderem Filme aus Brasilien und "trans_feministische Solidarität"

» Diversität in Düsseldorf: "Queere Menschen werden wieder einsamer sein"

Nach dem Aus für das viel beachtete Projekt verbleiben jährlich nur noch 20.000 Euro für Einzelangebote. Zwei Sozialarbeiter wurden bereits abgezogen. Aus Sicht von Awo und Aidshilfe eine krasse Fehlentscheidung. Welche Folgen sie befürchten.

09. November 2026

» Verfolgung von Homosexuellen in Baden-Württemberg: Die brisante Studie, über die die Politik nicht spricht

Das Land gibt knapp eine Million Euro für eine Studie aus. Die Verfolgung homosexueller Menschen in der Nachkriegszeit soll aufgearbeitet werden, heißt es anfangs. Nach erschreckenden Ergebnissen wird es auffällig still um die Studie.

» Homophob? Nmecha MUSS sich klar distanzieren!

Borussia Dortmund ist punktgleich mit Bayern dick im Meister-Geschäft und ausgerechnet jetzt flambieren sie sich intern. Kommentar von Michael Makus.