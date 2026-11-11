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» (12.11.2026) 5min.at

"F*ck Me Amadeus": Grazer Tuntenball enthüllt neues Motto

Mozart, Falco und jede Menge Extravaganz: Der Grazer Tuntenball hat sein Motto für 2027 enthüllt. Unter "F*ck Me Amadeus" wird der Congress zur Bühne für Glamour und Vielfalt. Auch der Start des Ticketverkaufs steht fest.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. November 2026

» Bloc Party: Kele Okereke über rassistische & homophobe Hasskommentare

Nach der Single "Pigwig" musste das Bloc-Party-Management massenhaft Hasskommentare löschen. Kele Okereke spricht über die Anfeindungen.

» René und Björn: "Es gibt kein Problem, das wir nicht lösen können"

In einer Disco auf Gran Canaria fing für René und Björn vor 17 Jahren alles an. Heute sind sie das Mönchengladbacher Prinzenpaar.

» "Wild Horse Nine"-Regisseur McDonagh: "Ich liebe Käse, ich liebe die Demokratie und ich liebe Schwule"

Die Filme von Martin McDonagh strotzen vor schwarzem Humor und überraschen mit genial absurden Einfällen. blue News sprach mit ihm am ZFF über die kritische Beleuchtung der CIA, den Schauplatz der Osterinsel und den derben Humor in seinem neuen Thriller "Wild Horse Nine".

» Kommission will kein St. Galler Verbot von Konversionspraktiken

Die zuständige Kommission des St. Galler Kantonsrats will nun doch kein Verbot von Konversionspraktiken im kantonalen Gesundheitsgesetz festschreiben. Stattdessen kündigt sie eine Standesinitiative für ein schweizweites Verbot von "Umpolungstherapien" an.

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» "World Pride in Berlin wäre ein Hammer": Franziska Giffey will Welt-CSD mit anderen Großevents in der Stadt verbinden

Der CSD will eine der größten queeren Veranstaltungen der Welt nach Berlin holen. Die Noch-Wirtschaftssenatorin unterstützt das. Sie regt an, den World Pride größer zu denken  und schlägt auch gleich ein Motto vor.

» "F*ck Me Amadeus": Grazer Tuntenball enthüllt neues Motto

Mozart, Falco und jede Menge Extravaganz: Der Grazer Tuntenball hat sein Motto für 2027 enthüllt. Unter "F*ck Me Amadeus" wird der Congress zur Bühne für Glamour und Vielfalt. Auch der Start des Ticketverkaufs steht fest.

» Sichtbarkeit für queere Geschichten und ein Festival, das Identität stiftet

Zum Jubiläum erinnert das Festival an seine Geschichte und an die Themen, die es geprägt haben. Und richtet den Blick auf aktuelle queere Perspektiven.

» Zensiert Meta queere Konten?: Eine NGO geht juristisch gegen den Konzern vor

Eine NGO sammelt Fälle, in denen der Mutterkonzern von Instagram und Facebook vor allem queere und progressive Konten gesperrt haben soll. Die Zahl habe sich 2026 verdoppelt, heißt es. Der Konzern wehrt sich.

11. November 2026

» Ansprechperson, Regenbogenflagge, Anlaufstelle: CDU und Grüne fragen nach queeren Strukturen in Bocholt

Braucht Bocholt eine feste Ansprechperson für queere Menschen? Das wollen CDU und Grüne von der Stadtverwaltung wissen.

» Stonewall-Vibes in Berlin  Casa Kuà und die Illegalisierung der trans* Gesundheitsversorgung

Am Sonntag, 18. Oktober 2026, durchsuchten 38 Polizeikräfte in teils voller Schutzkleidung das wöchentliche Treffen "The Dolls" für trans femmes im BIPOC, trans*, inter* und queeren Gesundheits- und Gemeindezentrum "Casa Kuà" in Berlin.

» Zu wenig Platz für queere Frauen im Münchner Nachtleben?

500 Gäste, dreimal Einlassstopp: Die Party-Reihe "Sapphix" von Anna de Riggi und Bella Maurus zeigt, was Münchens Clubs sich nicht zutrauen.

» 35 Jahre nach Aids-Diagnose  "Magic" Johnson erklärt, warum er überlebt hat

Als Earvin Johnson im November 1991 vor die Weltpresse trat, war der Schock groß. Der Basketball-Star hatte sich mit Aids infiziert. Damals kam das einem Todesurteil gleich. Sein Kampf aber zahlte sich aus.

» Olivia Jones gesteht: "Ich bin ein Geburtstagsgrinch"

Am 21. November wird Olivia Jones 57 Jahre alt. Warum sie mit Geburtstagen fremdelt, wie sie feiert und was sie sich wünscht.

» "Grüss Göttin": Große Empörung über Schild, derweil war genau das gewollt

Es ist ein Thema, mit dem man viele gegen sich aufbringt: Gendern. Eine Künstlerin hat es auf die Spitze getrieben.

» Problematische Äusserungen  Haben die Schweizer Moscheen ein Homophobie-Problem?

"Parade der Schande": Die Äusserungen eines Schweizer Imams zur Pride in Pristina werfen Fragen auf. Eine Einordnung. S.a.: Pride als "Parade der Schande" beschimpft: Imam verliert Ämter (08.11.2026)

» Kommission tritt bei erleichterter Stiefkind-Adoption auf Bremse

Wunschmütter und Wunschväter sollen ihre Stiefkinder vorläufig nicht schneller adoptieren können. Die zuständige Kommission des Ständerates will die nötigen Änderungen im Zivilgesetzbuch noch nicht beraten. Der Nationalrat hingegen wollte vorwärtsmachen.

» Queere Menschen im Nationalsozialismus  Kurt Brüssow: Ein Schicksal aus Vorpommern

Kurt Brüssow überlebte nicht nur Auschwitz, sondern half dabei, das Fischland kampflos an die Rote Armee zu übergeben. Er ist einer der wenigen in der NS-Zeit verfolgten queeren Menschen, deren Biografie gut erforscht ist.

» Oberuzwilerin veröffentlicht Wohlfühlkrimi unter Pseudonym

Die Oberuzwilerin Bettina Bellmont wagt einen Genrewechsel: Unter dem Namen Beatrice Kelly veröffentlicht sie Anfang Dezember ihren ersten winterlichen Kriminalroman. Im Zentrum steht eine queere Seniorin, die auf einer schottischen Insel ermittelt.

» Queer Chapters BookCon begeistert rund 200 Besucher:innen bei Premiere in Wuppertal

14 Autor:innen und Kreative präsentierten ihre Werke, kamen mit Interessierten ins Gespräch und schufen gemeinsam einen lebendigen Raum für Literatur und Austausch.

» Bisexuell  Christlich  Europäisch

Eine Rezension über den ersten Sammelband von bisexuellen Menschen christlichen Glaubens.