Ausgewählter Artikel:

» (13.11.2026) SWR

Queer und Glamourös  Der "Miss Piggy Kiki Ball" bringt Ballroom-Kultur nach Stuttgart

Auf den ersten Blick wirkt ein "Ball" wie eine schrille Party aus Posen, Beats und Extravaganz. Aber hinter den glamourösen Kostümen und akrobatischen Tanzschritten steckt eine ganze queere Subkultur. Ein Besuch beim "Miss Piggy Kiki Ball" in Stuttgart.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. November 2026

» Direkte Fragen wieder möglich: Kölner Fraktionen sichern politische Beteiligung der Queer- und Behindertenvertreter

Die Stadtarbeitsgemeinschaften für Queer- und Behindertenpolitik sollen weiter Fragen direkt an die Verwaltung stellen können  das soll Teilhabe verbessern.

» Original zeigt Erdogan  Bild von Merz und Georgine Kellermann mit KI manipuliert

Auf Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CDU-Führung die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar nominiert. Schon bevor die Personalie Ilse Aigner feststand, hatte sich Merz Anfang November dafür ausgesprochen: Eine Frau soll das Amt als Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier übernehmen.

» "Ich bemerke an mir selbst immer noch toxisches Verhalten und versuche weiter an mir zu arbeiten." Schauspieler Maximilian Mundt im Townhouse-Interview

Schauspieler Maximilian Mundt schafft es immer wieder, seinen Rollen Vielschichtigkeit zu verpassen. Wahrscheinlich, weil er Männlichkeit als Konstrukt immer wieder kritisch hinterfragt. Ja, auch seine eigene. Ob in How to Sell Drugs Online (Fast) oder fancy Arthouse-Stoff  Maximilian Mundt erfindet sich stetig neu. Eine Haltung, die ihn zu einem der Cover-Stars unserer diesjährigen Special-Edition-Ausgabe zum Townhouse 2026 macht. Ein Gespräch über den Weg zu sich selbst, seine Erfahrungen mit toxischer Männlichkeit und warum er manchmal gerne auf Social Media mit Fremden diskutiert.

» Studie: Katholische Kirche ist tief gespalten

Eine neue Studie untersuchte die Polarisierung der Gläubigen. Die Ergebnisse zeigen tiefe Gräben  aber auch die Möglichkeit zum Dialog.

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» Queer und Glamourös  Der "Miss Piggy Kiki Ball" bringt Ballroom-Kultur nach Stuttgart

Auf den ersten Blick wirkt ein "Ball" wie eine schrille Party aus Posen, Beats und Extravaganz. Aber hinter den glamourösen Kostümen und akrobatischen Tanzschritten steckt eine ganze queere Subkultur. Ein Besuch beim "Miss Piggy Kiki Ball" in Stuttgart.

12. November 2026

» Autorin Alexandra Stanic: "Haltung macht mich nicht zu einer schlechten Journalistin"

Alexandra Stanic hat schon als Kind miterlebt, wie die Gesellschaft nach rechts driftet. Ein Gespräch über mangelnde Solidarität und eigene Fehler.

» Bloc Party: Kele Okereke über rassistische & homophobe Hasskommentare

Nach der Single "Pigwig" musste das Bloc-Party-Management massenhaft Hasskommentare löschen. Kele Okereke spricht über die Anfeindungen.

» René und Björn: "Es gibt kein Problem, das wir nicht lösen können"

In einer Disco auf Gran Canaria fing für René und Björn vor 17 Jahren alles an. Heute sind sie das Mönchengladbacher Prinzenpaar.

» "Wild Horse Nine"-Regisseur McDonagh: "Ich liebe Käse, ich liebe die Demokratie und ich liebe Schwule"

Die Filme von Martin McDonagh strotzen vor schwarzem Humor und überraschen mit genial absurden Einfällen. blue News sprach mit ihm am ZFF über die kritische Beleuchtung der CIA, den Schauplatz der Osterinsel und den derben Humor in seinem neuen Thriller "Wild Horse Nine".

» Kommission will kein St. Galler Verbot von Konversionspraktiken

Die zuständige Kommission des St. Galler Kantonsrats will nun doch kein Verbot von Konversionspraktiken im kantonalen Gesundheitsgesetz festschreiben. Stattdessen kündigt sie eine Standesinitiative für ein schweizweites Verbot von "Umpolungstherapien" an.

» "World Pride in Berlin wäre ein Hammer": Franziska Giffey will Welt-CSD mit anderen Großevents in der Stadt verbinden

Der CSD will eine der größten queeren Veranstaltungen der Welt nach Berlin holen. Die Noch-Wirtschaftssenatorin unterstützt das. Sie regt an, den World Pride größer zu denken  und schlägt auch gleich ein Motto vor.

» "F*ck Me Amadeus": Grazer Tuntenball enthüllt neues Motto

Mozart, Falco und jede Menge Extravaganz: Der Grazer Tuntenball hat sein Motto für 2027 enthüllt. Unter "F*ck Me Amadeus" wird der Congress zur Bühne für Glamour und Vielfalt. Auch der Start des Ticketverkaufs steht fest.

» Sichtbarkeit für queere Geschichten und ein Festival, das Identität stiftet

Zum Jubiläum erinnert das Festival an seine Geschichte und an die Themen, die es geprägt haben. Und richtet den Blick auf aktuelle queere Perspektiven.

» Zensiert Meta queere Konten?: Eine NGO geht juristisch gegen den Konzern vor

Eine NGO sammelt Fälle, in denen der Mutterkonzern von Instagram und Facebook vor allem queere und progressive Konten gesperrt haben soll. Die Zahl habe sich 2026 verdoppelt, heißt es. Der Konzern wehrt sich.

11. November 2026

» Ansprechperson, Regenbogenflagge, Anlaufstelle: CDU und Grüne fragen nach queeren Strukturen in Bocholt

Braucht Bocholt eine feste Ansprechperson für queere Menschen? Das wollen CDU und Grüne von der Stadtverwaltung wissen.

» Stonewall-Vibes in Berlin  Casa Kuà und die Illegalisierung der trans* Gesundheitsversorgung

Am Sonntag, 18. Oktober 2026, durchsuchten 38 Polizeikräfte in teils voller Schutzkleidung das wöchentliche Treffen "The Dolls" für trans femmes im BIPOC, trans*, inter* und queeren Gesundheits- und Gemeindezentrum "Casa Kuà" in Berlin.

» Zu wenig Platz für queere Frauen im Münchner Nachtleben?

500 Gäste, dreimal Einlassstopp: Die Party-Reihe "Sapphix" von Anna de Riggi und Bella Maurus zeigt, was Münchens Clubs sich nicht zutrauen.

» 35 Jahre nach Aids-Diagnose  "Magic" Johnson erklärt, warum er überlebt hat

Als Earvin Johnson im November 1991 vor die Weltpresse trat, war der Schock groß. Der Basketball-Star hatte sich mit Aids infiziert. Damals kam das einem Todesurteil gleich. Sein Kampf aber zahlte sich aus.

» Olivia Jones gesteht: "Ich bin ein Geburtstagsgrinch"

Am 21. November wird Olivia Jones 57 Jahre alt. Warum sie mit Geburtstagen fremdelt, wie sie feiert und was sie sich wünscht.

» "Grüss Göttin": Große Empörung über Schild, derweil war genau das gewollt

Es ist ein Thema, mit dem man viele gegen sich aufbringt: Gendern. Eine Künstlerin hat es auf die Spitze getrieben.