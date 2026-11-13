Ausgewählter Artikel:

» (16.11.2026) Franken Fernsehen

Medienwerkstatt: Stark durch Vielfalt  Der Aktionsplan Queeres Nürnberg

2022 verabschiedete der Nürnberger Stadtrat auf Antrag von Dr. Ulrich Blaschke (SPD-Stadtrat von 2012 bis 2026) den ersten Aktionsplan Queeres Nürnberg. Ziel war es, Berührungsängste zwischen Stadtverwaltung und queerer Community abzubauen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und gemeinsam konkrete Angebote zu entwickeln. Schwerpunkte lagen unter anderem in der Jugend- und Seniorenarbeit, der Bildung sowie im Gesundheitswesen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. November 2026

» Nora Bossong: "Ich habe Mühe damit, dass die Kirche Sexualität sehr auf Reproduktion einschränkt"

Die Schriftstellerin und Theologin plädiert in ihrem neuen Buch für mehr Glauben in erschöpften Zeiten. Gleichzeitig kritisiert sie den Umgang der römisch-katholischen Kirche mit homosexuellen Mensche

» Medienwerkstatt: Stark durch Vielfalt  Der Aktionsplan Queeres Nürnberg

2022 verabschiedete der Nürnberger Stadtrat auf Antrag von Dr. Ulrich Blaschke (SPD-Stadtrat von 2012 bis 2026) den ersten Aktionsplan Queeres Nürnberg. Ziel war es, Berührungsängste zwischen Stadtverwaltung und queerer Community abzubauen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und gemeinsam konkrete Angebote zu entwickeln. Schwerpunkte lagen unter anderem in der Jugend- und Seniorenarbeit, der Bildung sowie im Gesundheitswesen.

» Queer Performance Festival 2026: Ein Abend, der mir die Freude an Live-Events zurückgegeben hat

Unser Rückblick auf das Queer Performance Festival 2026 im ausverkauften Theater im Delphi. Von Musik, Tanz und einem unvergesslichen Abend.

» Initiative in Sachsenheim: "Wir wollen dazu gehören"

Die Sachsenheimer "Kleinstadt Queers" freuen sich über regen Zulauf und wollen einen Verein gründen.

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15. November 2026

» Berner Gemeinderat: Transfrau-Wegweisung war ein Fehler!

In Vorstoss-Antworten bleibt der Gemeinderat bei seiner Einschätzung rund um die Trans-Frau im "Paradiesli". SVPler Thomas Glauser ist nicht einverstanden.

» Neuer Rahmenvertrag mit Auswärtigem Amt: Goethe-Institut kommuniziert künftig ohne Gendersternchen

Zuvor hatte CDU-Außenminister Johann Wadephul bereits im Auswärtigen Amt vorgegeben, dass nicht mehr mit Sonderzeichen gegendert werden darf. Am Goethe-Institut gibt es interne Kritik an der Regel.

» Ilse Aigners Privatleben wird zum großen Tuschelthema

Glücklicher Single? Ilse Aigners Beziehungsstatus heizt nach "Maischberger" die Gerüchteküche an. Jan Fleischhauer spricht aus dem Nähkästchen.

» Das geheime Leben des Rock Hudson: Er durfte nie er selbst sein

Hudsons Leben mutet wie ein Spiegel Hollywoods an: glamourös an der Oberfläche, zugleich geprägt von Kontrolle, Angst und gesellschaftlichen Tabus hinter den Kulissen.

» Günzburger Schauspieler Jonathan Berlin: "Ich war einer der Jüngsten, die sich geoutet haben"

Jonathan Berlin wuchs in einer Pfarrersfamilie in Günzburg auf. Er spricht über das Leben als queerer Teenager in der Provinz, politische Altlasten und seinen neuen Film.

14. November 2026

» Zürich wollte Schwule vor "Umpolung" schützen  doch die Mitte macht einen Rückzieher

Die Mitte-Partei und die EVP, die religiöse Ziele verfolgen, sorgten dafür, dass der politische Vorstoss begraben wurde.

» Anschlag auf den CSD: Meine Mutter bat mich, meine Sexualität zu verstecken

Unser Autor ist schwul, Araber, und trat auf dem Berliner CSD auf, bevor der Attentäter kam. Seitdem ist die da wieder diese alte Angst. Wie begegnet man ihr?

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» Star-Friseur unfreiwillig geoutet: So reagierte die Mutter von Dejan Garz

Star-Friseur Dejan Garz erzählte bei "deep und deutlich", dass der Arbeitskollege seiner Mutter ihn damals unfreiwillig geoutet hat.

» Als trans Frau im Fußball: "Ich nahm Sophie, mein inneres, wahres Ich, und brachte sie um"

Sophie Cook war bei der Royal Air Force, fuhr Motorrad, fotografierte Rockstars und arbeitete für den AFC Bournemouth. Als das Team 2015 in die Premier League aufstieg, hatte sie ihr Coming-out als trans Frau. Aber war die Fußballbranche schon bereit?

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» Fünf Wünsche an den BVB

Welche Lehren zieht der BVB aus den Diskussionen der vergangenen Tage? Und ist Felix Nmecha vielleicht nur die Spitze des Eisbergs? Ein Kommentar, der den Blick nach vorne richtet.

» VfB-Fanclub Stuttgarter Junxx: "Unser Stadion soll vielfältig bleiben"

Krone auf dem Rasen, Botschaft im Netz: Felix Nmechas Torjubel wirbt für ein evangelikales Netzwerk. VfB-Fans fürchten, dass queerfeindliche Ansichten ins Stadion zurückkehren. Wo endet Religionsfreiheit und wo beginnt Menschenfeindlichkeit?

» LGBTQI+ in Gefahr: Wie rechtsextreme Jugendgruppen queeres Leben bedrohen

Rechtsextreme Hetze kann sich laut Bundesregierung jederzeit zu Straftaten gegen Queers "konkretisieren". Die Linke fordert mehr Schutz und Förderung.

13. November 2026

» Direkte Fragen wieder möglich: Kölner Fraktionen sichern politische Beteiligung der Queer- und Behindertenvertreter

Die Stadtarbeitsgemeinschaften für Queer- und Behindertenpolitik sollen weiter Fragen direkt an die Verwaltung stellen können  das soll Teilhabe verbessern.

» Original zeigt Erdogan  Bild von Merz und Georgine Kellermann mit KI manipuliert

Auf Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CDU-Führung die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar nominiert. Schon bevor die Personalie Ilse Aigner feststand, hatte sich Merz Anfang November dafür ausgesprochen: Eine Frau soll das Amt als Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier übernehmen.

» "Ich bemerke an mir selbst immer noch toxisches Verhalten und versuche weiter an mir zu arbeiten." Schauspieler Maximilian Mundt im Townhouse-Interview

Schauspieler Maximilian Mundt schafft es immer wieder, seinen Rollen Vielschichtigkeit zu verpassen. Wahrscheinlich, weil er Männlichkeit als Konstrukt immer wieder kritisch hinterfragt. Ja, auch seine eigene. Ob in How to Sell Drugs Online (Fast) oder fancy Arthouse-Stoff  Maximilian Mundt erfindet sich stetig neu. Eine Haltung, die ihn zu einem der Cover-Stars unserer diesjährigen Special-Edition-Ausgabe zum Townhouse 2026 macht. Ein Gespräch über den Weg zu sich selbst, seine Erfahrungen mit toxischer Männlichkeit und warum er manchmal gerne auf Social Media mit Fremden diskutiert.

» Studie: Katholische Kirche ist tief gespalten

Eine neue Studie untersuchte die Polarisierung der Gläubigen. Die Ergebnisse zeigen tiefe Gräben  aber auch die Möglichkeit zum Dialog.