Ausgewählter Artikel:

» (17.11.2026) Lippische Landes-Zeitung

Klinikum Lippe beteiligt sich an RESPECT!-Kampagne und zeigt Ausstellung zum Coming-out

Das Klinikum Lippe setzt ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und einen diskriminierungsfreien Umgang miteinander.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. November 2026

» Queere Osnabrücker Ampelmännchen leuchten in juristischer Grauzone

Drohen der Stadt oder Verwaltungsmitarbeitern rechtliche Konsequenzen, sollte es zu einem Unfall kommen?

» Jede neue HIV-Infektion kostet die Schweiz über 730'000 Franken

Eine einzige neue HIV-Infektion verursacht in der Schweiz über die gesamte Lebensdauer hinweg Kosten und Folgeschäden von durchschnittlich 731'130 Franken. Dies zeigt eine neue Studie der Universität St. Gallen (HSG). Den grössten Teil machen dabei nicht etwa die Arzt- und Medikamentenkosten aus, sondern gesellschaftliche Folgekosten.

» Wer hat Angst vor "Tatta Tom"? Ein Erfahrungsbericht von der Drag-Lesung

Eigentlich sollte die Drag-Queen Kindern im "CID Fraen an Gender" nur eine Geschichte vorlesen. Dann versuchte ein wütender Online-Mob erfolglos, die Veranstalter einzuschüchtern. Zusammen mit einem Kinder-Reporter hat sich das Tageblatt einmal angeschaut

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» Neue PEN-Sprecherin Cheema gegen Cancel Culture

Saba-Nur Cheema wurde am Wochenende zur Sprecherin des PEN Berlin gewählt. Die Anti-Rassismus-Trainerin forscht gerade in Israel  mit einer überraschenden Beobachtung zur Hamas.

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» Mit Methadon im Longdrink betäubte er sein Opfer

In Frankfurt steht ein Mann vor Gericht, der zwei Frauen und eine Transperson betäubt und missbraucht haben soll. Aufnahmen seiner Taten stellte er ins Internet. Der Prozess erinnert an den Fall Pelicot.

» "Niemand will uns": Trans-Schauspielende klagen über Engagement-Einbruch

Eine Studie zeigt, dass die Sichtbarkeit von Transpersonen im US-TV und -Film nur kurz weilte. Die Rollenangebote für Trans-Schauspielende sind quasi inexistent

» Kommentar: Wenn Vielfalt an der Landesgrenze endet  Wie glaubwürdig ist der ESC Asia?

Ein Wettbewerb, der Menschen und Kulturen durch Musik verbinden möchte, sollte auch für Vielfalt stehen. Doch ausgerechnet beim Debüt des Eurovision Song Contest Asia wurde eine Drag-Persönlichkeit während der Punktevergabe offensichtlich aus dem malaysischen Fernsehbild geschnitten.

» Klinikum Lippe beteiligt sich an RESPECT!-Kampagne und zeigt Ausstellung zum Coming-out

Das Klinikum Lippe setzt ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und einen diskriminierungsfreien Umgang miteinander.

» FC Bayern-Fanclub "Queerpass" feiert 20-jähriges Bestehen

Am Eingang des "Café Regenbogen" in der Münchner Innenstadt stand das Motto des Abends gleich am Empfangstresen deutlich geschrieben: "Solidarität kennt kein Abseits".

16. November 2026

» Nora Bossong: "Ich habe Mühe damit, dass die Kirche Sexualität sehr auf Reproduktion einschränkt"

Die Schriftstellerin und Theologin plädiert in ihrem neuen Buch für mehr Glauben in erschöpften Zeiten. Gleichzeitig kritisiert sie den Umgang der römisch-katholischen Kirche mit homosexuellen Mensche

» Medienwerkstatt: Stark durch Vielfalt  Der Aktionsplan Queeres Nürnberg

2022 verabschiedete der Nürnberger Stadtrat auf Antrag von Dr. Ulrich Blaschke (SPD-Stadtrat von 2012 bis 2026) den ersten Aktionsplan Queeres Nürnberg. Ziel war es, Berührungsängste zwischen Stadtverwaltung und queerer Community abzubauen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und gemeinsam konkrete Angebote zu entwickeln. Schwerpunkte lagen unter anderem in der Jugend- und Seniorenarbeit, der Bildung sowie im Gesundheitswesen.

» Queer Performance Festival 2026: Ein Abend, der mir die Freude an Live-Events zurückgegeben hat

Unser Rückblick auf das Queer Performance Festival 2026 im ausverkauften Theater im Delphi. Von Musik, Tanz und einem unvergesslichen Abend.

» Initiative in Sachsenheim: "Wir wollen dazu gehören"

Die Sachsenheimer "Kleinstadt Queers" freuen sich über regen Zulauf und wollen einen Verein gründen.

15. November 2026

» Berner Gemeinderat: Transfrau-Wegweisung war ein Fehler!

In Vorstoss-Antworten bleibt der Gemeinderat bei seiner Einschätzung rund um die Trans-Frau im "Paradiesli". SVPler Thomas Glauser ist nicht einverstanden.

» Neuer Rahmenvertrag mit Auswärtigem Amt: Goethe-Institut kommuniziert künftig ohne Gendersternchen

Zuvor hatte CDU-Außenminister Johann Wadephul bereits im Auswärtigen Amt vorgegeben, dass nicht mehr mit Sonderzeichen gegendert werden darf. Am Goethe-Institut gibt es interne Kritik an der Regel.

» Ilse Aigners Privatleben wird zum großen Tuschelthema

Glücklicher Single? Ilse Aigners Beziehungsstatus heizt nach "Maischberger" die Gerüchteküche an. Jan Fleischhauer spricht aus dem Nähkästchen.

» Das geheime Leben des Rock Hudson: Er durfte nie er selbst sein

Hudsons Leben mutet wie ein Spiegel Hollywoods an: glamourös an der Oberfläche, zugleich geprägt von Kontrolle, Angst und gesellschaftlichen Tabus hinter den Kulissen.

» Günzburger Schauspieler Jonathan Berlin: "Ich war einer der Jüngsten, die sich geoutet haben"

Jonathan Berlin wuchs in einer Pfarrersfamilie in Günzburg auf. Er spricht über das Leben als queerer Teenager in der Provinz, politische Altlasten und seinen neuen Film.

14. November 2026

» Zürich wollte Schwule vor "Umpolung" schützen  doch die Mitte macht einen Rückzieher

Die Mitte-Partei und die EVP, die religiöse Ziele verfolgen, sorgten dafür, dass der politische Vorstoss begraben wurde.

» Anschlag auf den CSD: Meine Mutter bat mich, meine Sexualität zu verstecken

Unser Autor ist schwul, Araber, und trat auf dem Berliner CSD auf, bevor der Attentäter kam. Seitdem ist die da wieder diese alte Angst. Wie begegnet man ihr?

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