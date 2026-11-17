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» (19.11.2026) Nau

Premiere und Rückschau am Luzerner Filmfestival Pink Panorama

Das Luzerner Filmfestival Pink Panorama zeigt von Mittwoch bis Samstag zum 25. Mal Filme aus aller Welt, welche die Erfahrungen von queeren Personen in den Mittelpunkt stellen. Zu den Highlights gehören eine Premiere und eine Retrospektive.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. November 2026

» Unerschütterlich für eine bessere Welt: Zum Tod des Autors, Historikers und Aktivisten Lutz van Dijk

Er schrieb gegen Missstände an und konnte hartnäckig wie kein Zweiter sein. Sein größter Erfolg war ein politischer: Er bewegte den Bundestag zu einer Gedenkstunde für die queeren NS-Opfer. Ein Nachruf.

» Homophobie oder Meinungsfreiheit?: Kommentar von FSP-Vorstand zu Satire-Video in der Kritik

"Wörtherslay" statt Wörthersee: Ein offensichtlich humoristisches und satirisches Video-Posting vom österreichischen Influencer Michael Buchinger schlug in Klagenfurt hohe Wellen.

» Lutz van Dijk: Die Tugend der Dickköpfigkeit

"Wer einen Menschen rettet, rettet die Welt": Dieser Satz aus dem Talmud passte sehr gut zum queeren Aktivisten Lutz van Dijk, der jetzt gestorben ist.

» "Konfettiblues" mit queerer Note  Lutz van der Horst und Thilo Gosejohann begeistern um Schulforum

Im evangelischen Gemeindehaus wäre es am vergangenen Donnerstag definitiv zu eng geworden. Die Vorstellung des Debütromans von Lutz van der Horst mit dem farbigen Titel "Konfettiblues" ließ die Vorverkaufszahlen im Uslarer Land so rasch hochschnellen, dass der Literatur- und Kunstkreis die Veranstaltung ins Forum des Gymnasiums verlegt hatte, um dem erwartungsvollen Publikum ausreichend Platz zu bieten.

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» Kinky Boots in Frankfurt: Zwölf XXL-Stiefel aus Großbritannien für die Premiere

Das English Theatre Frankfurt zeigt ab Samstag das Musical "Kinky Boots". Für Hauptdarsteller Rodney Vubya ist die Dragqueen Lola seine erste große Hauptrolle.

» Premiere und Rückschau am Luzerner Filmfestival Pink Panorama

Das Luzerner Filmfestival Pink Panorama zeigt von Mittwoch bis Samstag zum 25. Mal Filme aus aller Welt, welche die Erfahrungen von queeren Personen in den Mittelpunkt stellen. Zu den Highlights gehören eine Premiere und eine Retrospektive.

» "Verletzter Männerstolz": Podcasterin als Trendlesbe beschimpft

Podcasterin Karin Bearpark wird wegen ihrer Liebe zu einer Frau angefeindet. Warum das manche Männer aufregt, erklärt die Uni Zürich.

18. November 2026

» Löwen: Prozess gegen Anschlagsversuch gegen Pride hat begonnen

In Löwen hat der Prozess gegen zwei junge Männer begonnen, die 2024 einen Anschlag auf die Pride-Parade der Stadt geplant haben sollen.

» "Wir bekennen uns zum Rechtsstaat"

Die Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich (VIOZ) distanziert sich von homophoben Äusserungen eines Imams. Vorstandspräsident Muris Begovic will den Fall aufarbeiten. S.a.: Pride als "Parade der Schande" beschimpft: Imam verliert Ämter (08.11.2026)

» Wieder Hass gegen Hamburger Regenbogen-Café  diesmal wegen eines Baums

Das Café Uhrlaub in St. Georg wird erneut Ziel homophober Kommentare. Diesmal entzündet sich der Hass an der bunten Weihnachtsdeko.

» Meta sperrt queere Accounts  internationale Organisationen gehen dagegen vor

Die NGO Repro Uncensored wirft dem Konzern vor, systematisch Accounts zu sperren, die sich mit LGBTI+ Themen sowie sexueller Selbstbestimmung und Aufklärung beschäftigen. Auch progressive Accounts und Berichte über Protestbewegungen sind betroffen.

» Queere Soldaten kämpfen im Ukraine-Krieg gegen Russland  und gegen Vorurteile

Dokumentarfilm "Our Colors Never Fade" zeigt, wie queere Soldaten im Ukraine-Krieg ihr Land verteidigen und für Sichtbarkeit kämpfen.

» Queer Collective Bochum: Neuer Safe Space für queere Menschen

Das Queer Collective in Bochum möchte einen Ort der Begegnung schaffen  mit Bastelarbeiten, bei denen jeder willkommen ist.

» "Wir wollen mit der Mehrheitsgesellschaft ins Gespräch kommen": Die EuroPride kommt nach Dresden  in heiklen Zeiten

Dresden wird Gastgeber für die wichtigste europäische queere Veranstaltung. Es gibt sicher leichtere Voraussetzungen dafür als in Sachsen. Der Ausrichter gibt sich kämpferisch und will Brücken bauen.

17. November 2026

» Queere Osnabrücker Ampelmännchen leuchten in juristischer Grauzone

Drohen der Stadt oder Verwaltungsmitarbeitern rechtliche Konsequenzen, sollte es zu einem Unfall kommen?

» Jede neue HIV-Infektion kostet die Schweiz über 730'000 Franken

Eine einzige neue HIV-Infektion verursacht in der Schweiz über die gesamte Lebensdauer hinweg Kosten und Folgeschäden von durchschnittlich 731'130 Franken. Dies zeigt eine neue Studie der Universität St. Gallen (HSG). Den grössten Teil machen dabei nicht etwa die Arzt- und Medikamentenkosten aus, sondern gesellschaftliche Folgekosten.

» Wer hat Angst vor "Tatta Tom"? Ein Erfahrungsbericht von der Drag-Lesung

Eigentlich sollte die Drag-Queen Kindern im "CID Fraen an Gender" nur eine Geschichte vorlesen. Dann versuchte ein wütender Online-Mob erfolglos, die Veranstalter einzuschüchtern. Zusammen mit einem Kinder-Reporter hat sich das Tageblatt einmal angeschaut

Kostenloses Probeabo nötig

» Neue PEN-Sprecherin Cheema gegen Cancel Culture

Saba-Nur Cheema wurde am Wochenende zur Sprecherin des PEN Berlin gewählt. Die Anti-Rassismus-Trainerin forscht gerade in Israel  mit einer überraschenden Beobachtung zur Hamas.

» Mit Methadon im Longdrink betäubte er sein Opfer

In Frankfurt steht ein Mann vor Gericht, der zwei Frauen und eine Transperson betäubt und missbraucht haben soll. Aufnahmen seiner Taten stellte er ins Internet. Der Prozess erinnert an den Fall Pelicot.

» "Niemand will uns": Trans-Schauspielende klagen über Engagement-Einbruch

Eine Studie zeigt, dass die Sichtbarkeit von Transpersonen im US-TV und -Film nur kurz weilte. Die Rollenangebote für Trans-Schauspielende sind quasi inexistent