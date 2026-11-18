Ausgewählter Artikel:

» (20.11.2026) GlücksPost

Liebesbeweis an sich selbst

Trotz beruflicher Erfolge musste sich die Bielerin ihre Selbstliebe hart erkämpfen. Dabei haben ihr Therapie und Musik geholfen. Mit ihren einfühlsamen Pop-Liedern will Dana Tabus brechen und ihren Fans einen sicheren Ort schenken.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. November 2026

» Proteste, Gesetze, Gerichtsurteile: World Wide Trans

Die Rechte von trans Menschen stehen derzeit weltweit auf dem Spiel. Vier Lagebeschreibungen aus Indien, Argentinien, Großbritannien und Senegal.

» Trans Frau Nora Eckert: "Wenn ich immer eine Frau hätte sein sollen, wäre ich weiblich geboren"

Nora Eckert ist trans* zur Welt gekommen und lebt als Frau, seit sie Anfang 20 ist. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie ihre Identität entdeckt hat  und dabei auch etwas über unsere eigene gelernt. Nora ist unsere starke Frau im Februar.

» Wie leben trans* Personen in der Ukraine im Krieg?

Wie geht es trans* Personen in der Ukraine? Welche Gesetze regeln Geschlechtsangleichung und Selbstbestimmung? Welche Auswirkungen hat Russlands Krieg? Zum morgigen Trans* Rememberance Day werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lager der ukrainischen trans* Community.

» Dragqueen Metamorkid fühlt sich bei Kaspressknödelsuppe wie daheim

Bekannte Menschen erzählen von der Speise ihres Lebens

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» Konferenz: Wie sich Brandenburger Kultureinrichtungen gegen Anfeindungen wehren

Diffamierungen, Shitstorms, Hakenkreuze: Kultureinrichtungen in Brandenburg stehen unter Druck. Auf der Kulturpolitischen Landeskonferenz geht es darum, wie sie am besten gegen Angriffe vorgehen. Auf Dialog setzen kann helfen  aber manchmal reicht es nicht.

» Liebesbeweis an sich selbst

Trotz beruflicher Erfolge musste sich die Bielerin ihre Selbstliebe hart erkämpfen. Dabei haben ihr Therapie und Musik geholfen. Mit ihren einfühlsamen Pop-Liedern will Dana Tabus brechen und ihren Fans einen sicheren Ort schenken.

» Angriff auf Kreuzberger Szenegröße: Homophobe Attacke mit Spritze

Der Inhaber des "Gemischtwarenladens mit Revolutionsbedarf" M99 wurde erneut Opfer eines Angriffs. Zeugen fotografieren den Angreifer, die Polizei ermittelt.

» Erstes Queerschnack bringt Community zusammen mit Punsch und Plätzchen

Queere Menschen treffen sich am 2. Dezember ab 18 Uhr in Neustrelitz zum Austausch und Kennenlernen im Gemeinschaftsraum "Zur Kelle".

» Wer Angst vor Hass hat, bekommt jetzt in Zug Hilfe

Angst vor dem Coming-out, Diskriminierung oder gar Gewalt: Queere Menschen stehen im Alltag vor besonderen Herausforderungen. Im Kanton Zug entsteht nun

» Von der Schlangenbrut lernen? Antisemitismus in queeren The*logien vermeiden

Was können wir aus dem Antisemitismus-Streit in der feministischen Zeitschrift Schlangenbrut der 1980er Jahre für heute lernen? Beobachtungen für die Zukunft einer queer(enden) antisemitismuskritischen Theologie.

» Inka Wallkötter wird Bocholts erste Queer-Beauftragte  aber nur im Nebenjob

Inka Wallkötter, Vorstandskoordinatorin im Bürgermeisterbüro, wird Queer-Beauftragte der Stadt Bocholt. Sie übernimmt die Aufgabe neben ihrem bisherigen Job, eine zusätzliche Stelle gibt es nicht. Das teilte Kämmerin und Personalchefin Jennifer Menk der Stadtverordnetenversammlung mit.

» Editorial der trans taz: Warum es eine trans taz braucht

Am Trans Day of Remembrance gedenken trans Menschen ihrer ermordeten Geschwister. Die taz hat viel zu lange, viel zu wenig berichtet. Das ändern wir jetzt!

19. November 2026

» Unerschütterlich für eine bessere Welt: Zum Tod des Autors, Historikers und Aktivisten Lutz van Dijk

Er schrieb gegen Missstände an und konnte hartnäckig wie kein Zweiter sein. Sein größter Erfolg war ein politischer: Er bewegte den Bundestag zu einer Gedenkstunde für die queeren NS-Opfer. Ein Nachruf.

» Homophobie oder Meinungsfreiheit?: Kommentar von FSP-Vorstand zu Satire-Video in der Kritik

"Wörtherslay" statt Wörthersee: Ein offensichtlich humoristisches und satirisches Video-Posting vom österreichischen Influencer Michael Buchinger schlug in Klagenfurt hohe Wellen.

» Lutz van Dijk: Die Tugend der Dickköpfigkeit

"Wer einen Menschen rettet, rettet die Welt": Dieser Satz aus dem Talmud passte sehr gut zum queeren Aktivisten Lutz van Dijk, der jetzt gestorben ist.

» "Konfettiblues" mit queerer Note  Lutz van der Horst und Thilo Gosejohann begeistern um Schulforum

Im evangelischen Gemeindehaus wäre es am vergangenen Donnerstag definitiv zu eng geworden. Die Vorstellung des Debütromans von Lutz van der Horst mit dem farbigen Titel "Konfettiblues" ließ die Vorverkaufszahlen im Uslarer Land so rasch hochschnellen, dass der Literatur- und Kunstkreis die Veranstaltung ins Forum des Gymnasiums verlegt hatte, um dem erwartungsvollen Publikum ausreichend Platz zu bieten.

» Kinky Boots in Frankfurt: Zwölf XXL-Stiefel aus Großbritannien für die Premiere

Das English Theatre Frankfurt zeigt ab Samstag das Musical "Kinky Boots". Für Hauptdarsteller Rodney Vubya ist die Dragqueen Lola seine erste große Hauptrolle.

» Premiere und Rückschau am Luzerner Filmfestival Pink Panorama

Das Luzerner Filmfestival Pink Panorama zeigt von Mittwoch bis Samstag zum 25. Mal Filme aus aller Welt, welche die Erfahrungen von queeren Personen in den Mittelpunkt stellen. Zu den Highlights gehören eine Premiere und eine Retrospektive.

» "Verletzter Männerstolz": Podcasterin als Trendlesbe beschimpft

Podcasterin Karin Bearpark wird wegen ihrer Liebe zu einer Frau angefeindet. Warum das manche Männer aufregt, erklärt die Uni Zürich.

18. November 2026

» Löwen: Prozess gegen Anschlagsversuch gegen Pride hat begonnen

In Löwen hat der Prozess gegen zwei junge Männer begonnen, die 2024 einen Anschlag auf die Pride-Parade der Stadt geplant haben sollen.