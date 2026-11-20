Ausgewählter Artikel:

» (21.11.2026) taz

wochentaz-Podcast: Change the Cistem

Rechte Akteure hetzen weltweit gegen trans Menschen. Woran das liegt und warum trans Personen schon durch ihre Existenz Widerstand leisten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. November 2026

» Demokratie leben: Kahlschlag auch bei queeren Angeboten

Seit Freitag erhalten Organisationen deutschlandweit Ablehnungsbescheide  queere Vereine sind besonders hart betroffen. Für einen ostdeutschen Verein bedeutet das: Anlaufstellen müssen zum Jahresende schließen.

» Debatte um Transidentität: Wir sind trotzdem da

Trans Menschen gelten als kleine, aber bedrohliche Minderheit. Doch das System zu hinterfragen, eröffnet neue Chancen für alle.

» wochentaz-Podcast: Change the Cistem

Rechte Akteure hetzen weltweit gegen trans Menschen. Woran das liegt und warum trans Personen schon durch ihre Existenz Widerstand leisten.

» Geschichte einer Selbstermächtigung: "Ich bin eine Frau"

Sabrina Beul hat nicht damit gerechnet, alt zu werden. Jetzt ist sie 67. Über eine Frau, die dazu gehören möchte, aber nicht um jeden Preis.

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» Pastiche nach May Ayim: transsein im herbst

In Anlehnung an das Gedicht "deutschland im herbst" der Dichterin May Ayim schreibt unser*e Autor*in Poesie über das transsein.

» Zwangsouting in der Klinik: Wie eine Visite für mich zum Tribunal wurde

Unser Autor verschwieg in einer psychiatrischen Klinik zunächst, dass er trans* ist. Über die ständige Angst, ungewollt entblößt zu werden.

» Stereotype in der trans Community: Moralapostel ohne Geduld

Besserwisserisch, übersensibel, immer in der eigenen Bubble. Unser Autor, selbst trans, findet: Viele Vorurteile über seine Community stimmen.

» Nach Hassprediger-Auftritt: Garching sucht neue Regeln für sein Bürgerhaus

Vor 300 bis 400 Besuchern verglichen evangelikale Prediger Abtreibungen mit dem Holocaust. Nun berät der Stadtrat, wie künftige Extremisten-Auftritte verhindert werden können.

» Studie zur Verfolgung schwuler Männer: Kritik am Land wächst

Mehr als eine Million Euro, kaum öffentliche Debatte: In Stuttgart kritisieren Politikerinnen den Umgang mit einer Studie zur Verfolgung schwuler Männer.

» "Es redet keiner über Tod und Sterben. Als ob das etwas Schlimmes wäre"

Mit seinem letzten Interview erinnern wir an Bernd Boßmann aka Ichgola Androgyn. Bernd war der Aidshilfebewegung sehr verbunden.

» Wohltätigkeitsmarkt Nuevo Futuro: Tochter eines schwulen Paars überreicht Königin Sofía Blumen

Luisa überreicht der ehemaligen Königin seit ihrem vierten Lebensjahr Blumen. Vater Juan Fran sagt, damit sollten Leute aufhören zu sagen, dass Schwule nicht rechts oder Monarchisten sein können.

» Sex nur im Ehebett: Tiktok-Star wird Pastorin in Freikirche

Lisa Mantler wurde mit Tiktok-Videos an der Seite ihrer Zwillingsschwester berühmt. Jetzt wird sie mit ihrem Ehemann als Pastorin in einer Freikirche aktiv.

» Curdin Orlik über sein Comeback, sein Coming-out und den Konkurrenzkampf

Er ist Eidgenosse, Bruder von König Orlik und der erste Schwinger, der sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannte. Nach einer Schulter-OP kämpft sich Curdin Orlik zurück. Was möchtest du von ihm wissen?

20. November 2026

» Proteste, Gesetze, Gerichtsurteile: World Wide Trans

Die Rechte von trans Menschen stehen derzeit weltweit auf dem Spiel. Vier Lagebeschreibungen aus Indien, Argentinien, Großbritannien und Senegal.

» Trans Frau Nora Eckert: "Wenn ich immer eine Frau hätte sein sollen, wäre ich weiblich geboren"

Nora Eckert ist trans* zur Welt gekommen und lebt als Frau, seit sie Anfang 20 ist. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie ihre Identität entdeckt hat  und dabei auch etwas über unsere eigene gelernt. Nora ist unsere starke Frau im Februar.

» Wie leben trans* Personen in der Ukraine im Krieg?

Wie geht es trans* Personen in der Ukraine? Welche Gesetze regeln Geschlechtsangleichung und Selbstbestimmung? Welche Auswirkungen hat Russlands Krieg? Zum morgigen Trans* Rememberance Day werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lager der ukrainischen trans* Community.

» Dragqueen Metamorkid fühlt sich bei Kaspressknödelsuppe wie daheim

Bekannte Menschen erzählen von der Speise ihres Lebens

» Konferenz: Wie sich Brandenburger Kultureinrichtungen gegen Anfeindungen wehren

Diffamierungen, Shitstorms, Hakenkreuze: Kultureinrichtungen in Brandenburg stehen unter Druck. Auf der Kulturpolitischen Landeskonferenz geht es darum, wie sie am besten gegen Angriffe vorgehen. Auf Dialog setzen kann helfen  aber manchmal reicht es nicht.

» Liebesbeweis an sich selbst

Trotz beruflicher Erfolge musste sich die Bielerin ihre Selbstliebe hart erkämpfen. Dabei haben ihr Therapie und Musik geholfen. Mit ihren einfühlsamen Pop-Liedern will Dana Tabus brechen und ihren Fans einen sicheren Ort schenken.

» Angriff auf Kreuzberger Szenegröße: Homophobe Attacke mit Spritze

Der Inhaber des "Gemischtwarenladens mit Revolutionsbedarf" M99 wurde erneut Opfer eines Angriffs. Zeugen fotografieren den Angreifer, die Polizei ermittelt.