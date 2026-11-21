Ausgewählter Artikel:

» (23.11.2026) taz

Transexkludierende Feministinnen: Die Feindin im eigenen Haus

Prominente Terfs wie Rowling und Schwarzer sprechen trans Frauen das Frausein ab. Welches Kalkül sie damit verfolgen und wie sie uns allen damit schaden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. November 2026

» Trans im feministischen Frauenzentrum: Eine Fabrik für alle*  oder keine

Die Schokofabrik in Berlin hat eine lange Geschichte. Doch queere und migrantisierte Menschen müssen sich hier ihren Platz immer wieder erkämpfen.

» Hass gegen trans Menschen: So wurde Transfeindlichkeit zum neuen Klebstoff der Rechten

Die Anti-Gender-Bewegung mobilisiert auf den Straßen und im Netz. Wie funktioniert ihre perfide Masche? Und wer sind die Akteur:innen?

» Rostocker Filmfest macht queere Lebensrealitäten sichtbar

Queere Lebensrealitäten sichtbar machen. In Rostock bringt das "QueerFilmFest" seit 18 Jahren Filmschaffende und Publikum zusammen und schafft Raum für Geschichten, die sonst oft zu kurz kommen.

» Genderfluidität: Den Fließmuskel trainieren

Geschlecht ist nicht binär, es gibt viele Nuancen und verschwimmende Identitäten. Eine persönliche Annäherung.

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» Transexkludierende Feministinnen: Die Feindin im eigenen Haus

Prominente Terfs wie Rowling und Schwarzer sprechen trans Frauen das Frausein ab. Welches Kalkül sie damit verfolgen und wie sie uns allen damit schaden.

» trans Abgeordnete über queere Community: "Gesundheitsversorgung ist die wichtigste Suizidprävention"

Nyke Slawik ist eine der wenigen trans Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Trotz Hass und Anfeindungen wünscht sich die 32-Jährige mehr Zuversicht.

» Kindheit und Jugend von trans Menschen: Kleidchen, Kicken, Oberlippenflaum

Über trans Kinder und Jugendliche wird viel gesprochen. Mit ihnen viel weniger. Hier erzählen drei aus ihrem Leben und davon, was ihnen wichtig ist.

22. November 2026

» Sogand Sayadi: Ehrenmord an einem 15-jährigen lesbischen Mädchen im Iran

Sogand Sayadi soll wegen ihrer Liebe zu einem Mädchen von ihrem Vater ermordet worden sein. Er und der Direktor ihrer Schule wurde festgenommen.

» "Mama mit Bart": Jan Neuberger aus Weinheim hat vier Kinder geboren und ist jetzt endlich glücklich

Mama mit Bart: Der Transmann Jan Neuberger aus Weinheim erzählt, warum er Mutter bleibt, wie er sein Glück fand und was er sich wünscht.

» Konservative Christen gegen LGBTQ: "Nicht in meinem Namen"

Der Europarat will homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen besser schützen. Evangelikale Christen fürchten um ihre Glaubensfreiheit. Auch katholische Bischöfe wehren sich gegen ein verändertes Verständnis von Sexualität und Geschlecht.

» Homonationalistische Allianzen: Jeder Teddybär hat ein Ablaufdatum

Wenn weiße Queers und Transleute gemeinsame Sache mit Nationalisten machen, verkennen sie, dass sie die nächsten sind, die attackiert werden.

» Manifest der Dolls of Berlin: "Hände weg von trans Leben!"

2021 hat sich eine trans Frau in Berlin selbst verbrannt. Daraufhin gründete sich das transweibliche Kollektiv "The Dolls of Berlin". Sie fordern ein Ende der Gewalt.

» Solidarische Hilfe für trans Menschen: Heile, heile Leben

Nach geschlechtsangleichenden Operationen brauchen Menschen oft Unterstützung, so wie Lou nach der Mastektomie. Hilfe kommt von Ella und einem neuen Netzwerk.

21. November 2026

» Demokratie leben: Kahlschlag auch bei queeren Angeboten

Seit Freitag erhalten Organisationen deutschlandweit Ablehnungsbescheide  queere Vereine sind besonders hart betroffen. Für einen ostdeutschen Verein bedeutet das: Anlaufstellen müssen zum Jahresende schließen.

» Debatte um Transidentität: Wir sind trotzdem da

Trans Menschen gelten als kleine, aber bedrohliche Minderheit. Doch das System zu hinterfragen, eröffnet neue Chancen für alle.

» wochentaz-Podcast: Change the Cistem

Rechte Akteure hetzen weltweit gegen trans Menschen. Woran das liegt und warum trans Personen schon durch ihre Existenz Widerstand leisten.

» Geschichte einer Selbstermächtigung: "Ich bin eine Frau"

Sabrina Beul hat nicht damit gerechnet, alt zu werden. Jetzt ist sie 67. Über eine Frau, die dazu gehören möchte, aber nicht um jeden Preis.

» Pastiche nach May Ayim: transsein im herbst

In Anlehnung an das Gedicht "deutschland im herbst" der Dichterin May Ayim schreibt unser*e Autor*in Poesie über das transsein.

» Zwangsouting in der Klinik: Wie eine Visite für mich zum Tribunal wurde

Unser Autor verschwieg in einer psychiatrischen Klinik zunächst, dass er trans* ist. Über die ständige Angst, ungewollt entblößt zu werden.

» Stereotype in der trans Community: Moralapostel ohne Geduld

Besserwisserisch, übersensibel, immer in der eigenen Bubble. Unser Autor, selbst trans, findet: Viele Vorurteile über seine Community stimmen.