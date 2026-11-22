Ausgewählter Artikel:

» (24.11.2026) taz

Queerer Candle Walk: Roter Kussmund auf kaltem Stein

Die Schwulenberatung hat am Totensonntag auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof zum ersten queeren Candle Walk eingeladen. Künftig soll dieser öfter stattfinden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. November 2026

» Kein Rock bei Gedenkfeier: Video von britischem Verteidigungsminister manipuliert

In sozialen Medien werden homophobe Äußerungen häufig mit Falschinformationen verbreitet. Der britische Politiker Wes Streeting, der erste offen homosexuelle Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, war im November 2026 Gegenstand einer solchen Kampagne. In einem manipulierten Video wurde er in kurzem Rock und Stöckelschuhen dargestellt. Tatsächlich trug Streeting bei der konkreten Veranstaltung einen dunklen Anzug und schwarze Schuhe. Originalaufnahmen eines Journalisten belegen dies.

» Geschlechtstests im Sport: Das Narrativ vom "Betrüger in Frauenkleidung"

Geschlechtstests im Spitzensport kamen erstmals bei den Olympischen Spiele 1936 auf. Davor berichteten selbst NS-Agenturen erstaunlich sachlich.

» Kindheit von Freddie Mercury: Der Junge von der anderen Seite

Vor 35 Jahren starb Freddie Mercury. Geboren wurde er auf Sansibar. Gesprochen hat er darüber nie. Die Inseln schweigen bis heute zurück.

» Ärztin über Hormontherapie: "Es ist wie eine zweite Pubertät"

Die Endokrinologin Carmina Fuß erklärt, wie eine Hormontherapie wirkt und weshalb manche trans Menschen sie benötigen.

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» trans Kolleg*innen über die taz: "Das sind Waffen, die gegen uns verwendet werden"

Wie fortschrittlich ist die taz wirklich? Wir haben trans Kolleg*innen zum Gespräch gebeten, wie es um ihr Arbeitsumfeld bestellt ist.

» Queerer Candle Walk: Roter Kussmund auf kaltem Stein

Die Schwulenberatung hat am Totensonntag auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof zum ersten queeren Candle Walk eingeladen. Künftig soll dieser öfter stattfinden.

» Rio Pride in Copacabana: Riesige Regenbogenflagge, Kostüme und Tanz

Tausende füllten am 22. November 2026 den Strand von Copacabana in Rio de Janeiro zur 31. Pride-Parade, feierten LGBT+-Vielfalt und forderten mehr Gleichberechtigung.

» Zweifel an kirchlicher Sexualmoral: Pater referiert über "Liebe, Lust und Christentum"

Braucht die Kirche eine andere Beziehungsethik? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Vortrags von Pater Siegfried Modenbach, der in Hünfeld stattfand.

» Damit niemand allein bleibt: Neuer Besuchsdienst für queere Senioren

Der Schmit-Z-Verein startet mit QueerCare einen kostenlosen ehrenamtlichen Besuchs- und Begleitdienst für queere ältere Menschen in Trier und Umgebung.

» Wie sicher ist Berlin für eine arabische Dragqueen?

Arabisch und queer  in vielen Ländern unmöglich. In Berlin feiert ein Festival genau diese Vielfalt. Doch wie frei fühlen sich die Beteiligten im Alltag?

» Thalia Club "Queer and Friends": Eigene Perspektiven auf der Bühne

Am Thalia Theater gibt es Clubs für junge Menschen, offen für alle, es gibt aber auch einen Theatertreff speziell für Menschen der queeren Community.

23. November 2026

» Trans im feministischen Frauenzentrum: Eine Fabrik für alle*  oder keine

Die Schokofabrik in Berlin hat eine lange Geschichte. Doch queere und migrantisierte Menschen müssen sich hier ihren Platz immer wieder erkämpfen.

» Hass gegen trans Menschen: So wurde Transfeindlichkeit zum neuen Klebstoff der Rechten

Die Anti-Gender-Bewegung mobilisiert auf den Straßen und im Netz. Wie funktioniert ihre perfide Masche? Und wer sind die Akteur:innen?

» Rostocker Filmfest macht queere Lebensrealitäten sichtbar

Queere Lebensrealitäten sichtbar machen. In Rostock bringt das "QueerFilmFest" seit 18 Jahren Filmschaffende und Publikum zusammen und schafft Raum für Geschichten, die sonst oft zu kurz kommen.

» Genderfluidität: Den Fließmuskel trainieren

Geschlecht ist nicht binär, es gibt viele Nuancen und verschwimmende Identitäten. Eine persönliche Annäherung.

» Transexkludierende Feministinnen: Die Feindin im eigenen Haus

Prominente Terfs wie Rowling und Schwarzer sprechen trans Frauen das Frausein ab. Welches Kalkül sie damit verfolgen und wie sie uns allen damit schaden.

» trans Abgeordnete über queere Community: "Gesundheitsversorgung ist die wichtigste Suizidprävention"

Nyke Slawik ist eine der wenigen trans Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Trotz Hass und Anfeindungen wünscht sich die 32-Jährige mehr Zuversicht.

» Kindheit und Jugend von trans Menschen: Kleidchen, Kicken, Oberlippenflaum

Über trans Kinder und Jugendliche wird viel gesprochen. Mit ihnen viel weniger. Hier erzählen drei aus ihrem Leben und davon, was ihnen wichtig ist.

22. November 2026

» Sogand Sayadi: Ehrenmord an einem 15-jährigen lesbischen Mädchen im Iran

Sogand Sayadi soll wegen ihrer Liebe zu einem Mädchen von ihrem Vater ermordet worden sein. Er und der Direktor ihrer Schule wurde festgenommen.

» "Mama mit Bart": Jan Neuberger aus Weinheim hat vier Kinder geboren und ist jetzt endlich glücklich

Mama mit Bart: Der Transmann Jan Neuberger aus Weinheim erzählt, warum er Mutter bleibt, wie er sein Glück fand und was er sich wünscht.