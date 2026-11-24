Ausgewählter Artikel:

» (27.11.2026) TAG24

"Absoluter Blödsinn": "Forsthaus Rampensau"-Kandidat packt über angeblichen sexuellen Übergriff aus

Nach dem kurzfristigen Staffel-Stopp packt "Forsthaus Rampensau" Gino Bormann über den angeblichen sexuellen Übergriff in der Sendung aus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. November 2026

» "Absoluter Blödsinn": "Forsthaus Rampensau"-Kandidat packt über angeblichen sexuellen Übergriff aus

Nach dem kurzfristigen Staffel-Stopp packt "Forsthaus Rampensau" Gino Bormann über den angeblichen sexuellen Übergriff in der Sendung aus.

» Roman und Daniel über ihre Regenbogenfamilie:"Unsere Zwillinge nennen uns Papa und Daddy"

Roman und Daniel Nawrot erfüllten sich trotz vieler Hürden ihren Kinderwunsch. Lesen Sie, wie die Adoption von Romeo und Melodie ihre Regenbogenfamilie veränderte.

» Manipulierte Bilder  Ermittlungen zu Anschlag in Polen laufen

Im polnischen Krakau erschoss am 7. November ein 24-Jähriger sechs Menschen und erlag wenig später selbst Schussverletzungen. Vorher hatte er auch seine Eltern und seine Schwester getötet. Im Internet wird seither über Motiv und Weltbild des Täters spekuliert.

» Bieler Sängerin Dana kämpft mit dunklen Momenten

Trotz beruflicher Erfolge musste sich die Bielerin ihre Selbstliebe hart erkämpfen. Dabei haben ihr Therapie und Musik geholfen. Mit ihren einfühlsamen Pop-Liedern will Dana Tabus brechen und ihren Fans einen sicheren Ort schenken.

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» Hella von Sinnen liebte jahrelang eine Präsidenten-Tochter

Hella von Sinnen ist am Donnerstagabend im Fernsehen zu sehen. Mit ihrer früheren Partnerin wollte sie einst in Köln heiraten. Doch das war damals nicht erlaubt.

» Queer und muslimisch: Wie Tugay Saraç religiösen Extremismus bekämpft

Vom radikalen Salafisten zum queeren muslimischen Aktivisten: Für seinen Einsatz für religiöse Vielfalt und gegen Extremismus erhält Tugay Saraç den Trierer Versöhnungspreis 2026.

» Blasphemie-Vorwurf: 225.000 Christen wollen Netflix-Serie "The Body" stoppen

Über 225.000 Menschen wollen die Netflix-Serie "The Body" verbieten lassen. Doch die Proteste bewirken offenbar genau das Gegenteil.

26. November 2026

» Homophobie in Afrika: Die Angst vor der "Herrschaft des Anus"

In Kamerun wird Homosexualität als Elitenverschwörung verteufelt. Eine Studie folgt den Gerüchten der vermeintlichen "Anusocratie" und zeichnet nach, wie soziale Ungleichheit die moralische Panik befeuert.

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» Bill Kaulitz vs. Ordnungsamt Leipzig: Eine Entschuldigung wäre angebracht

Es ist das Markenzeichen der Kaulitz-Brüder, arrogant und abgehoben und doch irgendwie charmant zu sein. Aber der Vorfall in Leipzig war eins drüber.

» Segnungsfeier für zwei Männer sorgt für Aufregung

In Argentinien hat ein bekannter Priester eine gleichgeschlechtliche Beziehung gesegnet. Die Feier soll an eine Trauung erinnert haben.

25. November 2026

» "Warum vor Kindern?" Lesung mit Dragqueen regt auf

Dragqueen-Kinderlesung Wien: FPÖ kritisiert Event mit Candy Licious scharf, fordert Förderstopp und thematisiert Kinderschutz im Gemeinderat.

» Briefe an das Morgen: Nach dem Cistemsturz

Was bringt die Zukunft? Trans und nichtbinäre Autor:innen haben über ihre Ziele, Hoffnungen und eine Botschaft an ihre Geschwister nachgedacht. Vier Briefe.

» Republikanern fliegt ihr Anti-Trans-Gesetz im Jugendsport um die Ohren  Tausenden Mädchen droht Startverbot

Ein Anti-Trans-Gesetz sorgt im US-Bundesstaat Washington für Chaos im Jugendsport. Ärzteverbände klagen gegen unklare Regeln und Gentests.

» Film über das Leben des Basler Stadtoriginals -minu geplant

Ein geplanter Dokumentarfilm porträtiert das Leben des Basler Autors und Journalisten Hanspeter Hammel alias -minu. Der Swisslos-Fonds Basel-Stadt fördert das Projekt «Il lamantino rosa  Die Erfindung eines Lebens» von Lucia Hunziker und Jonathan Hug mit 163'000 Franken, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

24. November 2026

» Kein Rock bei Gedenkfeier: Video von britischem Verteidigungsminister manipuliert

In sozialen Medien werden homophobe Äußerungen häufig mit Falschinformationen verbreitet. Der britische Politiker Wes Streeting, der erste offen homosexuelle Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, war im November 2026 Gegenstand einer solchen Kampagne. In einem manipulierten Video wurde er in kurzem Rock und Stöckelschuhen dargestellt. Tatsächlich trug Streeting bei der konkreten Veranstaltung einen dunklen Anzug und schwarze Schuhe. Originalaufnahmen eines Journalisten belegen dies.

» Geschlechtstests im Sport: Das Narrativ vom "Betrüger in Frauenkleidung"

Geschlechtstests im Spitzensport kamen erstmals bei den Olympischen Spiele 1936 auf. Davor berichteten selbst NS-Agenturen erstaunlich sachlich.

» Kindheit von Freddie Mercury: Der Junge von der anderen Seite

Vor 35 Jahren starb Freddie Mercury. Geboren wurde er auf Sansibar. Gesprochen hat er darüber nie. Die Inseln schweigen bis heute zurück.

» Ärztin über Hormontherapie: "Es ist wie eine zweite Pubertät"

Die Endokrinologin Carmina Fuß erklärt, wie eine Hormontherapie wirkt und weshalb manche trans Menschen sie benötigen.

» trans Kolleg*innen über die taz: "Das sind Waffen, die gegen uns verwendet werden"

Wie fortschrittlich ist die taz wirklich? Wir haben trans Kolleg*innen zum Gespräch gebeten, wie es um ihr Arbeitsumfeld bestellt ist.

» Queerer Candle Walk: Roter Kussmund auf kaltem Stein

Die Schwulenberatung hat am Totensonntag auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof zum ersten queeren Candle Walk eingeladen. Künftig soll dieser öfter stattfinden.