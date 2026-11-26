Ausgewählter Artikel:

» (28.11.2026) Schwäbische

Queere und Linke veranstalten Mahnwache gegen patriarchale Gewalt

Geschlechtsspezifische und patriarchale Gewalt ist keine Randerscheinung, so die Veranstalter. Sie wollen das Problem sichtbarer machen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. November 2026

» Drama und Glamour: Drag Artists kämpfen um Platz im Tuntenball-Finale

Wer darf beim Tuntenball 2027 um die begehrte Krone kämpfen? Beim Drag Race Vorentscheid am Samstag in der Grazer Postgarage stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten dem Wettbewerb.

» Stimmtherapie für trans und nicht-binäre Menschen in Schwabach

Logopädin hilft mit einer spezialisierten Stimmtherapie Menschen zu einer Stimme passend zur Identität.

» Demonstration gegen Weihbischof Eleganti in Freiburg geplant

Auf Einladung eines Vereins soll Weihbischof Marian Eleganti heute eine Messe feiern und über Sexualmoral sprechen. Dagegen regt sich Widerstand.

» "Er war ein Ausnahmetalent": Regisseurin über ihre Rio-Reiser-Doku

Die Dokumentation "Rio Reiser  König von Deutschland" erzählt die Geschichte des Musikers, seine heutige Bedeutung und seine vielfältigen Bezüge zu Norddeutschland. Gemacht hat sie Natascha Geier.

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» Streit um 638.000 Euro für queeres Jugendzentrum

Wiener Sparpaket: Trotz Sparkurs bleiben 711.000 Euro Förderung für queere Projekte. Politischer Streit um Prioritäten und Jugendarbeit.

» 12.000 Euro für ein Queeres Zentrum: CDU und Grüne stellen gemeinsamen Antrag

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und CDU wollen im Stadthaushalt 2027 einmalig 12.000 Euro für den Aufbau eines Queeren Zentrums in Bocholt bereitstellen. Das Geld soll an den Verein Bocholt Pride e.V. gehen, bleibt aber zunächst gesperrt. Über den Antrag entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss am 9. Dezember.

» Queere und Linke veranstalten Mahnwache gegen patriarchale Gewalt

Geschlechtsspezifische und patriarchale Gewalt ist keine Randerscheinung, so die Veranstalter. Sie wollen das Problem sichtbarer machen.

27. November 2026

» "Das hat mir so viel bedeutet": Transfrau lässt sich in Pauluskirche unter neuem Namen segnen

Christina Borchert ließ ihre Taufe mit dem Pfarrer feiern, der sie einst getauft hatte. Hinter ihr liegen zwei Suizidversuche  und ein Coming-Out, das alles veränderte.

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» Weniger Geld, Mitarbeiter gekündigt: Brühl-Projekt steht vor dem Aus

Dem Chemnitzer Verein "different people" vom Brühl mit vier Mitarbeitern droht wegen ausbleibender Fördermittel das Aus. S.a.: "Demokratie leben!": Prien-Kahlschlag trifft queere Projekte besonders hart (23.11.2026)

» "Es bricht mir das Herz, wenn queere Projekte verschwinden"

Sieben Jahre lang haben Jess Sigerist und ihr:e Geschäftspartner:in einen queer-feministischen Sexshop aufgebaut. Jetzt muss er schliessen.

» "Absoluter Blödsinn": "Forsthaus Rampensau"-Kandidat packt über angeblichen sexuellen Übergriff aus

Nach dem kurzfristigen Staffel-Stopp packt "Forsthaus Rampensau" Gino Bormann über den angeblichen sexuellen Übergriff in der Sendung aus.

» Roman und Daniel über ihre Regenbogenfamilie:"Unsere Zwillinge nennen uns Papa und Daddy"

Roman und Daniel Nawrot erfüllten sich trotz vieler Hürden ihren Kinderwunsch. Lesen Sie, wie die Adoption von Romeo und Melodie ihre Regenbogenfamilie veränderte.

» Manipulierte Bilder  Ermittlungen zu Anschlag in Polen laufen

Im polnischen Krakau erschoss am 7. November ein 24-Jähriger sechs Menschen und erlag wenig später selbst Schussverletzungen. Vorher hatte er auch seine Eltern und seine Schwester getötet. Im Internet wird seither über Motiv und Weltbild des Täters spekuliert.

» Bieler Sängerin Dana kämpft mit dunklen Momenten

Trotz beruflicher Erfolge musste sich die Bielerin ihre Selbstliebe hart erkämpfen. Dabei haben ihr Therapie und Musik geholfen. Mit ihren einfühlsamen Pop-Liedern will Dana Tabus brechen und ihren Fans einen sicheren Ort schenken.

» Hella von Sinnen liebte jahrelang eine Präsidenten-Tochter

Hella von Sinnen ist am Donnerstagabend im Fernsehen zu sehen. Mit ihrer früheren Partnerin wollte sie einst in Köln heiraten. Doch das war damals nicht erlaubt.

» Queer und muslimisch: Wie Tugay Saraç religiösen Extremismus bekämpft

Vom radikalen Salafisten zum queeren muslimischen Aktivisten: Für seinen Einsatz für religiöse Vielfalt und gegen Extremismus erhält Tugay Saraç den Trierer Versöhnungspreis 2026.

» Blasphemie-Vorwurf: 225.000 Christen wollen Netflix-Serie "The Body" stoppen

Über 225.000 Menschen wollen die Netflix-Serie "The Body" verbieten lassen. Doch die Proteste bewirken offenbar genau das Gegenteil.

26. November 2026

» Homophobie in Afrika: Die Angst vor der "Herrschaft des Anus"

In Kamerun wird Homosexualität als Elitenverschwörung verteufelt. Eine Studie folgt den Gerüchten der vermeintlichen "Anusocratie" und zeichnet nach, wie soziale Ungleichheit die moralische Panik befeuert.

Bezahltes Probeabo nötig

» Bill Kaulitz vs. Ordnungsamt Leipzig: Eine Entschuldigung wäre angebracht

Es ist das Markenzeichen der Kaulitz-Brüder, arrogant und abgehoben und doch irgendwie charmant zu sein. Aber der Vorfall in Leipzig war eins drüber.

» Segnungsfeier für zwei Männer sorgt für Aufregung

In Argentinien hat ein bekannter Priester eine gleichgeschlechtliche Beziehung gesegnet. Die Feier soll an eine Trauung erinnert haben.