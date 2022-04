(Link zu einem Playlist-Popup-Player weiter unten) 40 Länder treten 2022 beim ESC in Turin an. Für das Finale gesetzt sind die Big 5, die wir hier zuerst vorstellen, gefolgt von den Beiträgen aus den beiden Semis. Vorab wurde ausgelost, in welcher Hälfte welcher Show die Länder antreten. Die genaue Startreihenfolge wird im Mai von den Produzenten der Show festgelegt. Aktuell fehlen noch die Beiträge aus Aserbaidschan und Armenien und werden hier nachgetragen.