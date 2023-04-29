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Tanzprobe

Originalbeschreibung:
Nach dem Erfolg von FIRE SHUT UP IN MY BONES kommt die erste Oper des siebenfachen Grammy-Preisträgers Terence Blanchard an die Met. CHAMPION ist ein bahnbrechendes Werk, das Oper und Jazz kombiniert. Es erzählt die wahre Geschichte des Boxweltmeisters Emile Griffith, der sein Leben damit verbrachte, sich selbst und eine Gesellschaft in Frage zu stellen, die seine versehentliche Tötung eines Mitsportlers akzeptiert, nicht aber seine Bisexualität. Am 29. April live im Kino!

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