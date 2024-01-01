Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://www.queer.de/video_galerie.php?gal_id=103

Schweden: Marcus & Martinus - Unforgettable

(Link zu einem Playlist-Popup-Player weiter unten) 37 Länder treten 2024 beim ESC in Liverpool an. Für das Finale gesetzt sind die Big 5 plus Vorjahressieger Schweden, die wir hier zuerst vorstellen - dem Gastgeber wurde per Los der erste Startplatz in der Show zugewiesen. Die sonstige Reihenfolge wird erst später bestimmt, wobei bereits per Los ausgewählt wurde, welche Länder in welcher Hälfte des jeweiligen Semis antreten. Aus ihnen ziehen jeweils zehn Länder in das Finale am 11. Mai ein. Deutschland stimmt beim ersten Halbfinale mit ab und tritt auch in dieser Show live auf.

Nächstes Video:

^ Alle Videos im Popup-Player
» Übersicht: Alle Videos der Galerie
» Zum Artikel Eurovision 2024: Das sind die Songs

-w-


Neu auf queer.de
Hamburger Wissenschaftspreis
150.000-Euro-Preis für Kölner HIV-Forscher Florian Klein
Cold Case
Sexarbeiter ermordet: Fahndungserfolg nach über 40 Jahren
Interview
Ein Safe Space in weihnachtlicher Stimmung
"Das große Promi-Büßen"
Rafi Rachek: Seine Brüder wünschten ihm nach Coming-out den Tod
Queer­feindlichkeit
Berliner AfD demonstriert gegen Dragqueens
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht med. Fachangestellte:n bzw. Kranken- u. Gesundheitspfleger:in
Jury wird wieder wichtiger
Neue Abstimmungsregeln für den ESC
Neue Songs und alte Klassiker
"It's Christmas": No Angels feiern ihr Weihnachtsalbum-Debüt