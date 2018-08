Hier stellen wir alle zehn Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids 2016 mit Videos und kleinen Anmerkungen vor. Die Reihenfolge ist zufällig - die Startnummern innerhalb der Show am 25. Februar im Ersten wird nach den Proben bestimmt.

Sollte Deutschland etwa eine Hommage an Meat Loaf nach Stockholm schicken? Die Band Avantasia existiert seit dem Milleniumswechsel und ist etwas in die Jahre gekommen, der Song ist die erste Single des bereits siebten Albums. Beim ESC, wo der Gesang live ist, nicht aber die Instrumente, tun sich Bands traditionell schwer. Ein Gitarrensolo zum Einstieg ist da nicht sonderlich hilfreich - das Lied müsste aber noch eingekürzt werden.